જાણીતા હાસ્ય કલાકાર અસરાનીનું 84 વર્ષની વયે નિધન, 5 દિવસથી હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી હતી સારવાર
બોલીવુડના જાણીતા હાસ્ય કલાકાર અસરાનીનું 84 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. તેઓ છેલ્લા પાંચ દિવસથી હોસ્પિટલમાં હતા. અસરાની શોલે, ચુપકે ચુપકે અને બાવર્ચી જેવી ફિલ્મોમાં તેમની ભૂમિકાઓ માટે જાણીતા હતા.
Trending Photos
બોલીવુડના જાણીતા હાસ્ય કલાકાર અને અભિનેતા અસરાનીનું 84 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. અસરાનીનું પૂરું નામ ગોવર્ધન અસરાની હતું. 1 જાન્યુઆરી, 1941ના રોજ જયપુરમાં જન્મેલા અસરાનીએ 1960ના દાયકામાં પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી અને 400થી વધુ ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો હતો.
તેમના કોમિક ટાઇમિંગ અને અનોખી શૈલીએ તેમને બોલીવુડમાં એક અજોડ સ્ટાર બનાવ્યા છે. "શોલે" માં "અંગ્રેજો કે જમાને કે જેલર" તરીકેની તેમની ભૂમિકા આજે પણ દર્શકોને હસાવે છે. "ખટ્ટા મીઠા" અને "ચુપકે ચુપકે" જેવી ફિલ્મોમાં તેમની ભૂમિકાઓ હંમેશા યાદગાર છે.
જયપુરની સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલમાંથી પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યા પછી અસરાનીએ સ્નાતક માટે રાજસ્થાન કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવ્યો. અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી અસરાનીએ રેડિયો કલાકાર તરીકે કામ કર્યું. અસરાનીની પત્ની મંજુ બંસલ ઈરાની છે. અસરાનીએ તેમની પત્ની સાથે ઘણી ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો છે. અસરાનીએ રાજકારણમાં પણ પોતાનો હાથ અજમાવ્યો છે. તેઓ 2004માં કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોડાયા હતા. લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન તેમણે પાર્ટીના પ્રચારમાં સક્રિયપણે ભાગ લીધો હતો.
અસરાની માટે બોલિવૂડમાં પોતાને સ્થાપિત કરવું સરળ નહોતું. ઘણા સંઘર્ષ પછી અસરાનીએ જયા ભાદુરી અભિનીત ફિલ્મ "ગુડ્ડી" થી ડેબ્યૂ કર્યું. આ ફિલ્મ હિટ રહી હતી અને અસરાનીને ખૂબ પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમના સંઘર્ષનો અંત આવ્યો નહોતો. અલબત્ત અસરાની હવે આ દુનિયામાં નથી, પરંતુ તે તેમના પાત્રો દ્વારા હંમેશા જીવંત રહેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે