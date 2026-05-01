હોમEntertainmentVicky Jain: અંકિતા લોખંડે વિકી જૈનનો પહેલો પ્રેમ નથી, અંકિતા પહેલા વિકીની લાઈફમાં હતી આ એક્ટ્રેસ

Vicky Jain: અંકિતા લોખંડે વિકી જૈનનો પહેલો પ્રેમ નથી, અંકિતા પહેલા વિકીની લાઈફમાં હતી આ એક્ટ્રેસ

Vicky Jain: અંકિતા લોખંડે અને વિકી જૈનની જોડી ટીવીની લોકપ્રિય જોડીઓમાંથી એક છે. પરંતુ ખૂબ ઓછા લોકો એ વાત જાણે છે કે અંકિતા પહેલા વિકીની લાઈફમાં બીજી એક્ટ્રેસ હતી. આ એક્ટ્રેસ કોણ હતી ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: May 01, 2026, 08:10 AM IST
  • અંકિતા લોખંડે અને વિકી જૈનની જોડી ટીવીની ફેમસ જોડીઓમાંથી એક છે.
  • વિકી જૈનની લાઇફમાં અંકિતા લોખંડે પહેલાં બીજી એક એક્ટ્રેસ હતી.
  • એક્ટ્રેસ ટીવી સીરીયલ ક્યુંકી સાસ ભી કભી બહુથી, ઘર કી લક્ષ્મી બેટીયામાં કામ કરી ચૂકી છે

Vicky Jain: અંકિતા લોખંડે વિકી જૈનનો પહેલો પ્રેમ નથી, અંકિતા પહેલા વિકીની લાઈફમાં હતી આ એક્ટ્રેસ

Vicky Jain: અંકિતા લોખંડે અને વિકી જૈનની જોડી ટીવીની ફેમસ જોડીઓમાંથી એક છે. અંકિતા લોખંડે સાથે લગ્ન કર્યા પછી જ વિકી જૈન લાઈમ લાઈટમાં વધારે રહેવા લાગ્યો છે. વિકી જૈન અને અંકિતા લોખંડે લાફ્ટર શેફ શોમાં સાથે જોવા મળે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વિકી જૈનની લાઇફમાં અંકિતા લોખંડે પહેલાં બીજી એક એક્ટ્રેસ હતી ? અંકિતા લોખંડે સાથે લગ્ન કર્યા પછી લાઈમલાઈટમાં રહેતા વિકી જૈને અભિનેત્રી ટિયા બાજપાઈને પણ ડેટ કરી હતી. જોકે તેમના સંબંધો લગ્ન સુધી પહોંચી શક્યા નહીં અને ત્યારબાદ વિકીના જીવનમાં અંકિતાની એન્ટ્રી થઈ. 

કોણ છે ટીયા બાજપાઈ ?

ટીયા બાજપાઈનું પૂરું નામ છે ટ્વિંકલ બાજપાઈ. ટીયા બાજપાઈ 1920 ઈવિલ રીટર્ન્સ ફિલ્મમાં કામ કરી ચૂકી છે. આ સિવાય વોન્ટેડ 3ડી, ક્રેઝી બારાત જેવી ફિલ્મોમાં પણ તે જોવા મળી હતી. ફિલ્મો પહેલા ટીયા બાજપાઈ ટીવીમાં પણ કામ કરી શકે છે તે ટીવી સીરીયલ ક્યુંકી સાસ ભી કભી બહુથી, ઘર કી લક્ષ્મી બેટીયા, અનહોની કા અંધેરા જેવી સિરિયલોમાં પણ કામ કરી ચૂકી છે. ટીયા બાજપાઈ સારી સિંગર પણ છે તેને સારેગામાપા 2005માં ભાગ પણ લીધો હતો. 

વિકી જૈન અને ટીયા બાજપાઈના સંબંધો

વિકી જૈન અને ટીયા બાજપાઈના સંબંધોની વાત કરીએ તો વર્ષ 2012માં  ટીયા અને વિકી જૈનની મુલાકાત થઈ હતી. ટીયા બોલીવુડની એક્ટ્રેસ છે. વિકી જૈન 2012માં બોક્સ ક્રિકેટ લીગનો માલિક હતો અને તે દરમિયાન જ તેની મુલાકાત ટીયા સાથે થઈ હતી. પ્રોફેશનલી થયેલી મુલાકાત ધીરે ધીરે ડેટિંગમાં બદલી ગઈ. વિકી જૈન અને ટીયા બાજપાઈ એ એકબીજાને ડેટ પણ કર્યા હતા જોકે સાર્વજનિક રીતે બંને એ ક્યારેય પોતાના સંબંધોને સ્વીકાર્યા ન હતા. અમુક વર્ષ ડેટિંગ પછી થોડા સમયમાં જ બંનેનું બ્રેકઅપ થઈ ગયું. 

ટીયા બાજપાઈ સાથે બ્રેકઅપ થયા પછી વિકી જૈનની લાઇફમાં અંકિતા લોખંડે આવી. અંકિતા લોખંડેને ડેટ કર્યા પછી બંનેએ લગ્ન કરી લીધા. ત્યાર પછીથી વિકી જૈન લાઈમ લાઈટમાં રહેવા લાગ્યો. અંકિતા લોખંડે સાથે વિકી જૈન બિગ બોસ હાઉસમાં પણ એન્ટ્રી કરી હતી. જોકે તે સમયે તેમની વચ્ચે વિવાદો પણ થતા જોવા મળ્યા હતા. અંકિતા લોખંડેની લાઇફમાં પણ વિકી જૈન પહેલા સુશાંત સિંહ રાજપુત હતો. બંનેએ પવિત્ર રિશ્તામાં સાથે કામ કર્યું અને પછી એકબીજાના પ્રેમમાં પડ્યા. બંને લગ્ન પણ કરવાના હતા પરંતુ કોઈ કારણોસર બંને એકબીજાથી અલગ થઈ ગયા.

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

