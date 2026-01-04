Jana Nayagan: જન નાયકનમાં વિજય થલપતિ દેખાશે એકશન અવતારમાં, બોબી દેઓલ સાથે થશે ટક્કર, ટ્રેલર પર ફિદા થયા ચાહકો
Jana Nayagan Trailer: વિજય થલપતિની ફિલ્મ જન નાયકનનું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે. 2.52 મિનિટના ટ્રેલરમાં વિજય થલપતિનો એકશન અવતાર જોવા મળે છે. ફિલ્મમાં તેની ટક્કર બોબી દેઓલ સાથે થવાની છે. ફિલ્મના ટ્રેલરને લોકો તરફથી સારો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે.
Jana Nayagan Trailer: જન નાયકન ફિલ્મનું ટ્રેલર લોકોની ઇન્તેઝારી વચ્ચે રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મ વિજય થલપતિના ચાહકો માટે ખાસ છે કારણ કે આ ફિલ્મ તેના કરિયરની છેલ્લી ફિલ્મ છે. રાજકારણમાં આવતા પહેલાં થલપતિ વિજયની આ છેલ્લી ફિલ્મની ચર્ચા ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને જગ્યાએ જોરશોરથી થઈ રહી છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી આ ફિલ્મને લઈને ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી તેવામાં ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે જેના કારણે ચાહકોનો ઉત્સાહ વધી ગયો છે.
થલપતિ વિજયની છેલ્લી ફિલ્મનું ટ્રેલર તમિલ, તેલૂગુ અને હિન્દીમાં રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મમાં વિજય થલપતીની સાથે બોબી દેઓલ, પ્રકાશ રાજ અને પૂજા હેગડે પણ મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મ 9 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ રિલીઝ થશે.થલપતિ વિજયની આ ફિલ્મની ટક્કર પ્રભાસની પેન ઇન્ડિયા રિલીઝ ધ રાજા સાહેબ સાથે થવાની છે. 9 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ બે મેગાસ્ટાર ની ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ટકરાશે.
તમિલ સુપરસ્ટાર થલપતી વિજયની ફિલ્મ જન નાયકનું ટ્રેલર દમદાર અને ધમાકેદાર છે. પોંગલના અવસર પર આ ફિલ્મ રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. તેવામાં થલપતિ વિજયના ચાહકો ટ્રેલર જોઈને એક્સાઇટેડ છે. ફિલ્મના ટ્રેલરને સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. બે મિનિટથી વધુના ટ્રેલરમાં થલપતિ વિજયની ટક્કર બોલીવુડ એક્ટર બોબી દેઓલ સાથે થતી જોવા મળે છે.
ટ્રેલરમાં જે સ્ટોરી દેખાડવામાં આવી છે તે અનુસાર વિજય થલપતિ પોલીસ ઓફિસર હોય છે અને તેની દીકરી સાથે ખોટું થાય છે તેને બચાવવા માટે તે નીકળે છે અને વિલન બોબી દેઓલ સાથે તેની ટક્કર થાય છે જે દેશને નુકસાન પહોંચાડવા માંગે છે. ફિલ્મમાં જોવા મળશે કે વિજય થલપતી બોબી દેઓલથી દેશને કેવી રીતે બચાવે છે..
ફિલ્મમાં વિજય થલપતિ એક ઈમાનદાર પોલીસ અધિકારીના રોલમાં જોવા મળે છે. જે જનતાના હક માટે લડે છે અને બોબી દેઓલ એક ખોફનાક વિલન તરીકે સામે આવે છે. બોબી દેઓલ અને થલપતી વિજય વચ્ચેની ટક્કર ફિલ્મમાં જોવાલાયક હશે તેવું અનુમાન ટ્રેલર પરથી લગાવવામાં આવી રહ્યું છે.
કેવીએન પ્રોડક્શનમાં બનેલી ફિલ્મ જન નાયકન 9 જાન્યુઆરી 2026 અને પોંગલના તહેવાર પર દુનિયાભરના સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મનું મ્યુઝિક અનિરુદ્ધ રવિચંદરે આપ્યું છે. આ ફિલ્મની ટક્કર પ્રભાસની ફિલ્મ સાથે પણ થઈ રહી છે. તેવામાં જોવાનું રહ્યું કે વિજય થલપતીના ચાહકો તેની છેલ્લી ફિલ્મને કેટલો પ્રેમ આપે છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે 1992 માં એક્ટિંગમાં ડૈબ્યુ કરનાર વિજય થલપતી એ પોતાના કરિયર દરમિયાન ઘણી હિટ ફિલ્મો આપી છે.. ગયા વર્ષે તેણે પોતાની પોલિટિકલ પાર્ટી લોન્ચ કરી છે. ત્યાર પછી તેણે એક્ટિંગ છોડી પોલિટિક્સમાં એક્ટિવ થવાનો નિર્ણય કર્યો છે એટલે કે જન નાયકન ફિલ્મ તેના કરિયરની છેલ્લી ફિલ્મ હશે અને હવે પછી વિજય થલપતિ રાજકારણમાં જોવા મળશે. અનુમાન છે કે વિજય થલપતિ 2026 માં વિધાનસભા ચૂંટણી લડશે.
