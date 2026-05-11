/Vijay-Trisha Movies: વિજય થલપતિ-ત્રિશા કૃષ્ણનની ઓનસ્ક્રીન કેમેસ્ટ્રી છે જોરદાર, ઓટીટી પર જુઓ આ જોડીની 3 શાનદાર ફિલ્મો

Vijay-Trisha Movies On OTT: તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી બનેલા થલપતિ વિજય અને ત્રિશા કૃષ્ણનની જોડીની ચર્ચા ઘણા સમયથી થઈ રહી છે. આ જોડીની ઓફસ્ક્રીન કેમેસ્ટ્રી તો ચર્ચામાં છે જ પણ જો તમારે આ જોડીને ઓનસ્ક્રીન કેમેસ્ટ્રી જોવી હોય તો ઓટીટી પર તેમની આ 3 ફિલ્મો જુઓ.
Vijay-Trisha Movies On OTT: એક્ટરમાંથી તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી બનેલા થલપતિ વિજયની ચર્ચા છેલ્લા ઘણા સમયથી થઈ રહી છે. વિજય થલપતી છેલ્લા ઘણા સમયથી ત્રણ મુદ્દાને લઈને ચર્ચામાં છે. થલપતિ વિજયની રાજકારણમાં એન્ટ્રી, તેની આગામી ફિલ્મ જનનાયકની રિલીઝનો વિવાદ અને ત્રિશા કૃષ્ણન સાથે તેના સંબંધો. વિજય થલપતિના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં પણ ત્રિશા કૃષ્ણન ચર્ચાનો વિષય બની.
વિજય થલપતી અને ત્રિશા કૃષ્ણને પોતાના સંબંધ વિશે આજ સુધી કોઈ વાતની સ્પષ્ટતા કરી નથી પરંતુ લોકોને તેમની કેમેસ્ટ્રી ખૂબ ગમે છે. આ ઓફસ્ક્રીન જેટલી સારી લાગે છે એટલી જ સારી ઓનસ્ક્રીન પણ લાગે છે. જો તમે વિજય થલપતી અને ત્રિશા કૃષ્ણનની ફિલ્મો ન જોઈ હોય તો આજે તમને તેમની 3 શાનદાર ફિલ્મો વિશે જણાવીએ. આ 5 ફિલ્મોમાં તેમણે એકબીજા સાથે પહેલી વખત કામ કર્યું અને લોકોને આ જોડી પસંદ પડી હતી. આ બધી જ ફિલ્મો ઓટીટી પર જોઈ શકાય છે.
વિજય થલપતિ-ત્રિશા કૃષ્ણનની લવ સ્ટોરી
લિયો
થલપતી વિજયની લિયો ફિલ્મ વર્ષ 20123માં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મમાં સંજય દત્ત પણ મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળ્યો હતો. આ ફિલ્મમાં વિજય અને ત્રિશા કૃષ્ણનની જોડી જોવા મળે છે. આ ફિલ્મ લોકોને પસંદ આવી હતી. વિજય થલપતિની લિઓ ફિલ્મ જોવી હોય તો નેટફ્લિક્સ પર હિન્દીમાં ઉપલબ્ધ છે
ઘીલ્લી
ત્રિશા કૃષ્ણ અને વિજય થલપત એ સૌથી પહેલી ફિલ્મ કરી હતી ઘીલ્લી. આ ફિલ્મ 2004 માં બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મમાં બંનેએ પહેલી વખત એકબીજા સાથે કામ કર્યું અને લોકોને તેમની કેમેસ્ટ્રી ગમી ગઈ. આ ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર ધુંઆધાર કમાણી કરી હતી. આ ફિલ્મ જોવી હોય તો amazon prime પર હિન્દીમાં જોઈ શકાય છે.
નેને રા આધી
ત્રિશા કૃષ્ણન અને વિજય થલપતીની નેને રા આધી ફિલ્મો પણ જોવા જેવી છે. આ ફિલ્મ રોમેન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મ છે જે વર્ષ 2011માં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મમાં ત્રિશા અને વિજયની જોડીમાં અલગ જ સ્પાર્ક જોવા મળે છે. આ ફિલ્મ jio hotstar પર હિન્દીમાં ઉપલબ્ધ છે.
મહત્વનું છે કે વિજય થલપતિ અને ત્રિશા કૃષ્ણન વચ્ચે મિત્રતા તેમની પહેલી ફિલ્મ ઘીલ્લી પછી વધી હતી. આ ફિલ્મ પછી તેમણે અલગ અલગ ફિલ્મોમાં સાથે કામ કર્યું પણ તેમની મિત્રતા પ્રેમમાં બદલી લિયો ફિલ્મ પછી. એવી અફવાઓ છે કે લીઓ ફિલ્મમાં સાથે કામ કર્યા પછી બંને એકબીજાની વધારે નજીક આવ્યા અને તેમના સંબંધોની શરૂઆત થઈ. આ ચર્ચાઓ ત્યારે વધારે શરૂ થઈ જ્યારે એક મુલાકાતમાં ત્રિશાએ વિજય સાથેની મિત્રતાને ખાસ ગણાવી અને કહ્યું હતું કે વિજય તેના માટે સેફ પ્લેસ છે.
આ સિવાય વિજય અને ત્રિશા કૃષ્ણનના અફેરની ચર્ચાઓને ત્યારે બળ મળ્યું જ્યારે વિજયના ડિવોર્સની વાત સામે આવી. ચર્ચાઓ છે કે 27 વર્ષ પછી વિજય અને તેની પત્ની સંગીતા અલગ થઈ રહ્યા છે. જોકે ત્રિશા કૃષ્ણન સાથેના સંબંધ, પત્ની સંગીતા સાથેના ડિવોર્સ સંબંધિત કોઈપણ વાતની પુષ્ટિ વિજય તરફથી હજુ સુધી થઈ નથી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)