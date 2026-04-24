Kerala Story 2 OTT: વિપુલ શાહની ફિલ્મ કેરલા સ્ટોરી 2 આ તારીખે ઓટીટી પર થશે રિલીઝ

Kerala Story 2 OTT: વિપુલ શાહની ફિલ્મ કેરલા સ્ટોરી 2 હવે ઘર બેઠા ઓટીટી પર જોઈ શકશો. આ ફિલ્મ ઓટીટી રિલીઝ માટે તૈયાર છે અને ઓટીટી રિલીઝની તારીખ સામે પણ આવી ગઈ છે. તો ફટાફટ જાણી લો ફિલ્મ રિલીઝની તારીખ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 24, 2026, 04:37 PM IST
  • વિપુલ શાહની ફિલ્મ કેરલા સ્ટોરી 2 હવે ઓટીટી પર જોઈ શકશો
  • ફિલ્મની સ્ટોરી રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ અને કેરલની 3 છોકરીઓના જીવન પર આધારિત છે. 
  • ફિલ્મ હવે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે અને દુનિયાભરના લોકો તેને જોઈ શકશે

Kerala Story 2 OTT: વિપુલ શાહની ફિલ્મ કેરલા સ્ટોરી 2 હવે ઓટીટી પર જોઈ શકશો. આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારથી વિવાદોમાં રહી હતી. કેરલા સ્ટોરી ફિલ્મની જેમ આ ફિલ્મ પણ લવ જેહાદના મુદ્દા પર બનેલી છે. આ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પર ઘર બેઠા જોઈ શકાશે. 

ધ કેરલા સ્ટોરી 2 ફિલ્મની સ્ટોરી

ધ કેરલા સ્ટોરી 2 ફિલ્મની સ્ટોરી રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ અને કેરલની 3 છોકરીઓના જીવન પર આધારિત છે. તેમની લાઈફ અલગ અલગ છે પરંતુ તેમને જીવનમાં એક સરખો અનુભવ થાય છે. તેમની સ્ટોરીની શરુઆત પ્રેમ અને વિશ્વાસ સાથે થાય છે પણ ધીરેધીરે તેમની સાથે થયેલા દગાનું સત્ય સામે આવે છે. 

ધ કેરલા સ્ટોરી 2 સ્ટાર કાસ્ટ

વિપુલ શાહની ફિલ્મ કેરલા સ્ટોરી 2માં મુખ્ય ભુમિકામાં અદિતિ ભાટિયા, ઉલ્કા ગુપ્તા અને ઐશ્વર્યા ઓઝા મુખ્ય ભુમિકામાં છે. આ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે અને દુનિયાભરના લોકો તેને જોઈ શકશે. 

ધ કેરલા સ્ટોરી 2 ઓટીટી રિલીઝ

ધ કેરલા સ્ટોરી 2 ફિલ્મની ઓટીટી રિલીઝની વાત કરીએ તો આ ફિલ્મ ઝી5 પર જોવા મળશે. આ ફિલ્મ 8 મે 2026 ના રોજ પ્રીમિયર થશે. ત્યારબાદ દર્શકો તેને ઝી5 પર જોઈ શકશે. ઝી5 પર આ ફિલ્મ હીંદી સિવાય તેલુગૂ, તમિલ, મલયાલમ અને કન્નડ ભાષામાં રિલીઝ થશે. ઝી5 તરફથી પણ કેરલા સ્ટોરી 2 ફિલ્મની ઓટીટી રિલીઝ ડેટ અંગે સત્તાવાર જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. 

મહત્વપૂર્ણ છે કે કેરલા સ્ટોરી 2 ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ખાસ કમાલ કરી શકી ન હતી. કેરલા સ્ટોરી ફિલ્મ પછી આ ફિલ્મને લઈને લોકોની અપેક્ષા વધારે હતી પરંતુ આ ફિલ્મ પહેલી ફિલ્મ જેટલી કમાણી કરી શકી નહીં. આ ફિલ્મની કમાણીની વાત કરીએ તો ફિલ્મની ભારતમાં કમાણી 52 કરોડ જેટલી હતી. અને દુનિયાભરમાં આ ફિલ્મની કમાણી 62 કરોડથી વધુની હતી.

 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

