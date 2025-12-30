Prev
અક્ષય ખન્નાના FA9LA ગીત પર 'અસલ બલૂચો'નો ધાકડ ડાન્સ, Viral Video જોઈ લોકો દંગ રહી ગયા

Balochi Men Dancing On FA9LA Song: ધૂરંધર ફિલ્મના ગીત FA9LA પર અક્ષય ખન્નાનો ડાન્સ તો બધાને ગમ્યો પરંતુ આ અસલ બલૂચી પુરુષોનો ડાન્સ ઈન્ટરનેટને ડોલાવી રહ્યું છે. જુઓ વાયરલ વીડિયો. 

અક્ષય ખન્નાના FA9LA ગીત પર 'અસલ બલૂચો'નો ધાકડ ડાન્સ, Viral Video જોઈ લોકો દંગ રહી ગયા

Balochi Men Dancing On Dhurandhar Song FA9LA: ધૂરંધર ફિલ્મમાં અક્ષય ખન્નાએ FA9LA ગીત પર જે રીતે ડાન્સ કર્યો તેણે દેશ દુનિયા હચમચાવી દીધી. દર્શકો તો જાણે પાગલ થઈ ગયા. પરંતુ હવે સોશિયલ મીડિયા પર એક નવો વીડિયો વાયરલ  થયો છે જેમાં કેટલાક પુરુષો જેમના વિશે એવું કહેવાય છે કે તેઓ અસલ બલૂચો છે તેઓ આ ગીત પર ડાન્સ  કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. આ વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને લોકો તેને ખુબ પસંદ કરી રહ્યા છે. 

વીડિયોમાં કેવો છે બલૂચોનો ડાન્સ?
વાયરલ ડાન્સ ક્લિપમાં પુરુષો તાળીઓની સાથે ખભા હલાવીને ડાન્સ કરતા જોવા મળે છે. તેમના ડાન્સ મૂવ્સ અક્ષય ખન્નાના ડાન્સ કરતા અલગ જરૂર છે પરંતુ રિધમ અને એનર્જી લોકોને ખુબ ગમી રહ્યા છે. અનેક યૂઝર્સનું કહેવું છે કે ડાન્સ વધુ નેચરલ અને ઓરિજિનલ લાગે છે. જો કે  વાતની પુષ્ટિ નથી  થઈ કે વીડિયોમાં ડાન્સ કરતા લોકો સાચે જ FA9LA ગીત પર જ ડાન્સ કરે છે કે પછી  બાદમાં આ ગીત એડિટ  કરવામાં આવ્યું. જો કે ગીતના બીટ અને ડાન્સ સ્ટેપ્સ સારી રીતે મેળ ખાય છે, જોનારાને આ વીડિયો ખુબ મનોરંજક લાગી રહ્યો છે. Z 24 કલાક જો તે આ વાયરલ વીડિયોની સત્યતા અને પ્રમાણિકતાની પુષ્ટિ કરતું નથી. 

FA9LA ગીત અને ધૂરંધર ફિલ્મની કહાની શું છે
FA9LA ગીત એ ફ્લિપેરાચીનું એક હિટ ગીત છે. જે મે 2024માં રિલીઝ થયું હતું. ભારતીય દર્શકોને આ ગીત આદિત્ય ધરની ધૂરંધર ફિલ્મ બાદ જાણવા મળ્યું. ફિલ્મની કહાની એક ભારતીય જાસૂસ પર આધારિત છે. જે પાકિસ્તાની માફિયા અને રાજકારણ વચ્ચે ઘૂસણખોરી કરે છે. રણવીર સિંહે જાસૂસની ભૂમિકા ભજવી છે. જ્યારે અક્ષય ખન્ના રહેમાન ડકૈતની ભૂમિકા ભજવી છે. ધૂરંધર ફિલ્મ 5 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ રિલીઝ થઈ અને તેનો બીજો પાર્ટી માર્ચમાં આવવાનો છે. ફિલ્મમાં સંજય દત્ત, અર્જૂન રામપાલ, આર માધવન, સારા અર્જૂન અને રાકેશ બેદી જેવા સિતારા પણ જોવા મળ્યા છે જેમના કારણે આ ફિલ્મ વધુ ચર્ચામાં રહી. 

જુઓ વાયરલ વીડિયો

