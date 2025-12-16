Prev
Video: ગળામાં તુલસીની માળા, માથા પર ચંદન લગાડી પ્રેમાનંદ મહારાજને મળ્યા વિરાટ-અનુષ્કા, મનની વાત કરતાં રડી પડી અનુષ્કા

Virat Kohli Anushka Sharma met Premananda Maharaj: વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્મા તાજેતરમાં જ ત્રીજી વખત પ્રેમાનંદ મહારાજને મળવા પહોંચ્યા હતા. જેનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં વિરાટ અને અનુષ્કા અલગ જ રુપમાં જોવા મળ્યા હતા. આ સમયે બંને ભાવુક થતા દેખાયા હતા. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 16, 2025, 06:22 PM IST

Virat Kohli Anushka Sharma met Premananda Maharaj: ભારતીય ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી અને અભિનેત્રી અનુષ્કા શર્મા ફરી એકવાર આધ્યાત્મિક ગુરુ પ્રેમાનંદ મહારાજને મળવા વૃંદાવન પહોંચ્યા હતા. બંનેની મુલાકાત મંગળવારે શ્રી હિત રાધા કેલી કુંજ આશ્રમમાં મહારાજ સાથે થઈ હતી. આ સમયનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ મુલાકાતમાં તેમણે મહારાજ સાથે વાતચીત કરી હતી. આ વાતચીત દરમિયાન અનુષ્કા અને વિરાટ ભાવુક થઈ ગયા હતા. 

વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્મા પ્રેમાનંદ મહારાજને મળવા આ પહેલા પણ પહોંચ્યા હતા. આ વખતની મુલાકાતમાં પ્રેમાનંદ મહારાજે તેમને ગુરુ અને ઈષ્ટનું મહત્વ સમજાવ્યું હતું. દક્ષિણ આફ્રીકા વિરુદ્ધ વન ડે સીરીઝ પછી વિરાટ કોહલી અનુષ્કા સાથે વૃંદાવન ફરી પહોંચ્યો હતો. આ વખતે બંને ભક્તિમાં ડુબેલા જોવા મળ્યા હતા. 

આશ્રમના ઓફિશિયલ ઈંસ્ટાગ્રામ પેજ ભજન માર્ગ પર વિરુષ્કાનો વીડિયો શેર કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં વિરાટ અને અનુષ્કા સાદા કપડામાં પ્રેમાનંદ મહારાજ સામે બેઠા છે. બંને હાથ જોડી મહારાજને પ્રણામ કરે છે અને પછી ભાવુક થઈ પ્રેમાનંદ મહારાજની વાત સાંભળે છે. આ દરમિયાન અનુષ્કાની આંખમાં આંસુ પણ આવી જાય છે જ્યારે વિરાટ કોહલી એકદમ શાંત ભાવથી વાત સાંભળે છે. 

પ્રેમાનંદ મહારાજે તેમને જણાવ્યું કે તેઓ પોતાના કાર્યક્ષેત્રને ભગવાનની સેવા માને અને વિનમ્ર રહી નામ જપ કરે. તેમણે કહ્યું કે સફળતા મળ્યા પછી ભગવાનની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા રાખો અને નામ જાપ હંમેશા કરતા રહો. તેના માટે જ ભગવાને આપણને આ દુનિયામાં મોકલ્યા છે. બધું જ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ ભગવાનને જોવાની મેળવવાની લાલસા મનમાં રાખો. સાથે જ તેમણે ગુરુ અને ઈષ્ટના મહત્વનું વર્ણન કર્યું હતું. 

આ વર્ષમાં વિરાટ કોહલી અને અભિનેત્રી અનુષ્કા શર્માની પ્રેમાનંદ મહારાજ સાથે આ ત્રીજી મુલાકાત હતી. આ પહેલા વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્મા જાન્યુઆરી અને મે મહિનામાં વૃંદાવન પહોંચ્યા હતા. ત્યારબાદ ડિસેમ્બર મહિનામાં તેઓ પ્રેમાનંદ મહારાજની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. જો કે આ વખતે બંને અલગ રુપ અને ભાવમાં જોવા મળ્યા હતા. પ્રેમાનંદ મહારાજને મળવા પહોંચેલા વિરાટ અને અનુષ્કાએ ગળામાં તુલસી માળા પહેરી હતી અને માથા પર ચંદન તિલક કરેલું હતું. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

