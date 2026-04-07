Dhurandhar 2: વિરાટ કોહલીએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું કે તે પૂકી હસબંડ છે. આઈપીએલના વ્યસ્ત શેડ્યુલ વચ્ચે તેણે અનુષ્કા શર્મા સાથે જઈ ધુરંધર 2 ફિલ્મ જોઈ છે. ફિલ્મ જોયા બાદ વિરાટ અને અનુષ્કાએ આદિત્ય ધર અને રણવીર સિંહના વખાણ કરતી પોસ્ટ શેર કરી હતી. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:55 AM IST
  • આઈપીએલ 2026 વચ્ચે પણ લેડી લવ માટે કાઢ્યો સમય
  • વિરાટ કોહલી અનુષ્કા શર્માને લઈ ગયો ધુરંધર 2 જોવા
  • ધુરંધર 2 ફિલ્મ જોયા પછી આદિત્ય ધરના કર્યા વખાણ.

Dhurandhar 2: વિરાટ કોહલી ખરેખર છે પૂકી હસબંડ, IPL વચ્ચે સમય કાઢી અનુષ્કા શર્મા સાથે જોઈ ધુરંધર 2

Dhurandhar 2: વિરાટ કોહલીના અનુષ્કા શર્મા માટેના પ્રેમના વખાણ સતત થાય છે. સોશિયલ મીડિયા પર વિરાટ કોહલીને બેસ્ટ પૂકી હસબંડ કહેવામાં આવે છે. કારણ કે તે બીઝી શેડ્યૂલ વચ્ચે પણ અનુષ્કા સાથે ક્યૂટ મોમેન્ટ શેર કરતો જોવા મળે છે. તેવામાં ફરીવાર આવું જોવા મળ્યું છે. Ipl 2026 ના વ્યસ્ત શિડ્યુલમાંથી સમય કાઢીને વિરાટ કોહલીએ પત્ની અનુષ્કા શર્માને થિયેટરમાં લઈ જઈ ધુરંધર ટુ ફિલ્મ દેખાડી છે.

આદિત્ય ધરની ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ કમાણીમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. ધુરંધર 2 ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ધુઆંધાર કમાણી કરી રહી છે. જે પણ આ ફિલ્મ જોવે છે તે રણવીર સિંહ અને આદિત્ય ધરના ફેન બની જાય છે. આ લિસ્ટમાં હવે ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્મા નું નામ પણ જોડાઈ ગયું છે. તાજેતરમાં જ વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્માએ ધુરંધર 2 ફિલ્મ જોઈ અને પોતાનો રિવ્યુ પણ શેર કર્યો. 

ફિલ્મ જોયા પછી વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા એ instagram સ્ટોરીમાં ફિલ્મના અને આદિત્ય ધરના ખૂબ વખાણ કર્યા. વિરાટ કોહલી એ તેની પોસ્ટમાં લખ્યું કે ચાર કલાકની ફિલ્મમાં એક સેકન્ડ માટે પણ તે સ્ક્રીન પરથી આંખ હટાવી શક્યો નહીં. વિરાટ કોહલી એ એવું પણ લખ્યું કે ભારતમાં પહેલા આવી ફિલ્મ ક્યારેય નથી બની. 4 કલાકની ફિલ્મમાં દરેક પ્રકારના ઈમોશન્સ નો અનુભવ થાય છે. ફિલ્મ જોતા જોતા હસવું આવે, ગુસ્સો આવે, રડવું આવે બધું જ થાય છે. ફિલ્મ જોતા જરા પણ કંટાળો આવતો નથી. વિરાટ કોહલી એ આદિત્ય ધરના વખાણ કરતા લખ્યું કે ફિલ્મમાં તેનું ટેલેન્ટ અને મહેનત સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે . વિરાટ કોહલીએ આદિત્ય ધરને જીનીયસ કહ્યો છે અને સાથે જ ફિલ્મના એક્ટર્સના વખાણ પણ કર્યા છે. વિરાટ કોહલી એ રણવીર સિંહના અભિનયના પણ વખાણ કર્યા છે. 

વિરાટ કોહલીને આ પોસ્ટને આદિત્ય ધરે પણ રિપોસ્ટ કરીને વિરાટ કોહલીનો આભાર માન્યો. આદિત્ય ધરે એવો ખુલાસો પણ કર્યો કે તે વિરાટ કોહલીનો મોટો ફેન છે અને પોતાના ફેવરેટ ક્રિકેટરના મોઢેથી પોતાના વખાણ સાંભળવા સ્પેશિયલ મોમેન્ટ છે. 

ધુરંદર 2 ફિલ્મને લઈને અનુષ્કા શર્માએ પણ પોતાનું રીવ્યુ શેર કર્યો હતો તેને પણ આદિત્ય ધરના વખાણ કર્યા. જોકે અનુષ્કા શર્માએ આદિત્ય ધર કરતા વધારે વખાણ રણવીર સિંહના કર્યા છે. અનુષ્કા શર્માએ લખ્યું છે કે ધુરંધર ફિલ્મમાં રણવીર સિંહે તેના જીવનનો સૌથી બેસ્ટ અભિનય કર્યો છે. અનુષ્કા શર્માએ આર માધવન, અર્જુન રામપાલ, રાકેશ બેદીના અભિનયના પણ વખાણ કર્યા છે અને તેમને મેન્શન કર્યા છે. 

ધુરંધર 2 બોક્સ ઓફિસ કલેકશન 

ધુરંધર 2 ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારથી જ ધડાધડ નોટ છાપી રહી છે. ધુરંધર 2 ફિલ્મ બોલીવુડની પહેલી ફિલ્મ બની છે જેણે ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર 1000 કરોડનું નેટ કલેક્શન કર્યું હોય. ધુરંધર 2 ફિલ્મનું વર્લ્ડ વાઇડ ગ્રોસ કલેક્શન 1600 કરોડથી વધી ચૂક્યું છે. આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તેને એક મહિનો પણ નથી થયો. અને ફિલ્મે 1600 કરોડથી વધુની કમાણી કરી લીધી છે.

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

