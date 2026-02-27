Virosh Wedding Look: વેડિંગ લુકમાં રશ્મિકા-વિજયએ નવો ચીલો ચીતર્યો, કેસરીયો રંગ અને પ્યોર ગોલ્ડ જ્વેલરી ચર્ચામાં, ચેક કરો વેડિંગ લુકની ડિટેલ્સ
Virosh Wedding Look: એ વાતમાં કોઈ શંકા નથી કે આવનારા સમયમાં કેસરીયો રંગ વેડિંગ આઉટફિટમાં છવાઈ જવાનો છે કારણ કે રશ્મિકા મંદાનાએ તેના બ્રાઈડલ લુકથી ફેશન ઈંડસ્ટ્રીમાં નવા ટ્રેંડની શરુઆત કરી દીધી છે. વેડિંગ સાડીમાં રેડ કે પેસ્ટલ રંગના ટ્રેંડને છોડી રશ્મિકાએ નવો ડ્રેંટ શરુ કર્યો છે. સાથે જ ડાયમંડ નહીં પણ પ્યોર ગોલ્ડ જ્વેલરીનો ટ્રેડ પણ શરુ થશે.
- રશ્મિકા મંદાનાએ તેના બ્રાઈડલ લુકથી ફેશન ઈંડસ્ટ્રીમાં નવા ટ્રેંડની શરુઆત કરી.
- રાઉડી ઈમેજ ધરાવતા વિજય દેવરકોંડાના લુકની પણ ચર્ચા.
- વિજય દેવરકોંડાએ પણ માથાથી પગ સુધી અલગ અલગ પ્રકારની જવેલરી કેરી કરી.
Virosh Wedding Look: રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાના લગ્નની તસવીરો શેર થઈ ત્યારથી જ ફેશન ઈંડસ્ટ્રીમાં તેમના વેડિંગ લુકની ભારે ચર્ચા શરુ થઈ છે. રશ્મિકા મંદાનાએ ટ્રેડિશનલ રેડ અને પેસ્ટલ કલરના ટ્રેંડને તોડી બ્રાઈડલ લુક માટે નવો રંગ પસંદ કર્યો છે. ખાસ વાત તો એ છે કે પ્યોર ગોલ્ડ જ્વેલરી સાથે રશ્મિકાની સાડી જે લુક ક્રિએટ કરે છે તેને લોકો જોતા રહી ગયા છે. રશ્મિકાની સાથે રાઉડી ઈમેજ ધરાવતા વિજય દેવરકોંડાના લુકની પણ ચર્ચા થઈ રહી છે. વિજય દેવરકોંડાએ રશ્મિકાના આઉટફિટને મેચ થતી સિલ્કની ધોતી અને અંગવસ્ત્ર પહેર્યું હતું સાથે જ તેણે પણ માથાથી પગ સુધી અલગ અલગ પ્રકારની જવેલરી કેરી કરી હતી.
રશ્મિકા મંધાનાનો વેડિંગ લુક
રશ્મિકા મંધાનાએ તેના લગ્ન માટે પ્રખ્યાત ડિઝાઈનર અનામિકા ખન્નાએ ડિઝાઈન કરેલા આઉટફીટ પહેર્યા છે. આ લુકમાં રશ્મિકા અત્યાર સુધીની સૌથી સુંદર બ્રાઈડ લાગે છે. રશ્મિકાએ તેના બ્રાઈડલ લુકમાં ઓરેંજ અને ગોલ્ડ સિલ્ક સાડી પહેરી છે. સાડી પર પારંપરિક વર્ક કરવામાં આવ્યું છે. રશ્મિકાએ માથા પર જે દુપટ્ટો ઓઢ્યો છે તેમાં પણ ખાસ વર્ક કરવામાં આવ્યું છે. રશ્મિકાના લુકને પ્યોર ગોલ્ડ ટેમ્પલ જ્વેલરી કંપ્લીટ કરે છે. રશ્મિકાએ પહેરેલા ઘરેણામાં કોઈપણ જગ્યાએ ડાયમંડ નથી. તેણે દક્ષિણ ભારતીય દુલ્હનની ઓળખ સમા અલગ અલગ આભૂષણ પહેર્યા છે જે જેના લુકને મેજિકલ બનાવે છે.
વિજય દેવરકોંડાનો ગ્રુમ લુક
વિજય દેવરકોંડાના વખાણા સૌથી વધુ થઈ રહ્યા છે તેણે સિલ્કની ધોતી પહેરી છે જેની સાથે તેણે સિંદૂરી અંગવસ્ત્ર પહેર્યું છે જેના પર સુંદર વર્ક કરવામાં આવેલું છે. વિજય દેવરકોંડાએ હાથ અને પગમાં અલ્તો કર્યો છે જે તેના લુકને પ્રતિભાશાળી બનાવે છે. વિજયએ પણ માથાથી પગ સુધીમાં આભૂષણ પહેર્યા છે જે પ્યોર ગોલ્ડ છે. વિજય દેવકોંડાએ કાનમાં સ્ટડ, ગળામાં બારીક કામ કરેલો મોટો હાર, હાથમાં બાજુબંધ, કમર સોનાનો પટ્ટો, હાથમાં અને પગમાં કળા પહેર્યા છે જે તેના લુકને શાહી બનાવે છે.
મહત્વનું છે કે રશ્મિકા મંદાનાના બ્રાઈડલ લુકની અસર આવનારા સમયમાં જોવા મળી શકે છે. સામાન્ય રીતે અભિનેત્રીઓ રેડ આઉટ ફિટ કે પછી પેસ્ટલ કલર પસંદ કરતી હોય છે પરંતુ રશ્મિકાએ કેસરીયા રંગથી નવી શરુઆત કરી છે. બ્રાઈડલ લુકને કંપ્લીટ કરવા માટે ડાયમંડ જ્વેલરી કેરી કરવામાં આવે છે પરંતુ વિજય અને રશ્મિકાએ જે જ્વેલરી કેરી કરી છે તેમાં ડાયમંડ નથી. બધી જ જ્વેલરી પ્યોર ગોલ્ડની છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડા એકબીજાને ઘણા સમયથી ડેટ કરી રહ્યા હતા. પરંતુ તેમના સંબંધ વિશે તેમણે ક્યારેય પુષ્ટિ કરી નહીં. લાંબા સમયના પ્રેમ સંબંધ પછી ઉદયપુરમાં રશ્મિકા અને વિજય દેવરકોંડાએ 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ લગ્ન કર્યા છે. તેમના લગ્ન તેલુગુ પરંપરા અને કોડવા રીત રિવાજો અનુસાર થયા છે.
