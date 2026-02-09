Prev
VFX વગર શૂટ થઈ હતી મહાભારત ? જાણો કેવી રીતે હવામાં અદૃશ્ય થઈ જતા હતા તીર

Mahabharat Shooting: બીઆર ચોપરાનું મહાભારત એવા યુગમાં બનાવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી અને વીએફએક્સ હતુ જ નહીં. શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે તે દિવસોમાં યુદ્ધ કેવી રીતે ચાલતું હતું, અને હવામાં તીર કેવી રીતે ગાયબ થઈ જતા હતા?
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 09, 2026, 05:16 PM IST

Mahabharat Shooting: બીઆર ચોપરાનું મહાભારત ફક્ત એક ટીવી શો નથી, પરંતુ લોકો માટે ભાવનાત્મક અનુભવ છે. 1988માં પ્રસારિત થયેલી આ ટીવી સીરિયલને એક સંપ્રદાય માનવામાં આવે છે. મહાભારત પર આધારિત ઘણા નવા ટીવી શો બનાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ કોઈ પણ બીઆર ચોપરાની સિરિયલ સાથે મેળ ખાઈ શક્યું નથી. 

રસપ્રદ વાત એ છે કે તે દિવસોમાં ન તો વીએફએક્સ હતું કે ન તો અદ્યતન સીજીઆઈ, છતાં તેના સીન અત્યંત ખાતરીપૂર્વક હતા. શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે ટેકનોલોજી વિના આકાશમાં તીર કેવી રીતે ઉડતા હતા? કૃષ્ણની આંગળી પર સુદર્શન ચક્ર કેવી રીતે ફરતું હતું? મહાભારતના શૂટિંગ અને તે સમય અને હાલના તફાવત વિશે કેટલીક રસપ્રદ હકીકતો જાણો.

હવામાં તીર કેવી રીતે ગાયબ થઈ ગયું?

આપણે બધા બાળપણમાં ધનુષ્ય અને તીરની રમત રમતા હતા. તે સમયે, જ્યારે તીર બંધ આંખોથી છોડવામાં આવતું હતું અને મંત્રોચ્ચાર કરવામાં આવતો હતો, ત્યારે એવું લાગતું હતું કે તે હવામાં ઉડશે, આગથી ફૂટશે અને દુશ્મનના તીરને ધડાકા સાથે અદૃશ્ય કરી દેશે. આ ટીવી પર દેખાતી મહાભારત સિરિયલની અસર હતી. તે સમયે, ટેકનોલોજી આજની જેમ હાઈ નહોતી. ચાલો જાણીએ કે આ દ્રશ્યો કેવી રીતે શૂટ કરવામાં આવતા હતા.

તીરો માટે એક ગુપ્ત તકનીક

મહાભારત યુગ દરમિયાન, બે તીરો એકબીજા સાથે અથડાવવા માટે યુદ્ધના મેદાનમાં પાતળી, અદ્રશ્ય નાયલોનની દોરીઓ મૂકવામાં આવતી હતી. તીરોમાં ગોળાકાર લૂપ હતો. ત્રણ ગણીને, બે ક્રૂ સભ્યો વિરુદ્ધ છેડાથી બે તીરોને હૂક કરતા હતા અને તેમને આગળ ધકેલતા હતા, જેનાથી તેઓ સરકતા હતા. તીરોની ટોચ સાથે એક નાનો, બેટરીથી ચાલતો ફટાકડા જોડાયેલો હતો. તીર સામેના તીરો સાથે અથડાતા જ ફૂટતા હતા. શૂટિંગ દરમિયાન, ઓપ્ટિકલ માસ્કિંગ નામની તકનીકનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી ફાયર જેવી ચમક ઉત્પન્ન થતી હતી.

ભગવાન કૃષ્ણના હાથમાં સુદર્શન ચક્ર

નીતીશ ભારદ્વાજે મહાભારતમાં ભગવાન કૃષ્ણની ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમના હાથમાં ધાતુનું સુદર્શન ચક્ર ફરતું જોવા મળ્યું. તેને વાદળી સ્ક્રીન પર ખૂબ જ ઝડપથી ફેરવવામાં આવ્યું. પછી તેને કૃષ્ણ જ્યાં ઉભા હતા તે હાથની નજીક લેવલ આપવામાં આવ્યું હતું.

યુદ્ધભૂમિ કેવી રીતે બનાવવામાં આવી

બી.આર. ચોપરાને મહાભારતના યુદ્ધ દ્રશ્યો શૂટ કરવા માટે સ્થાન શોધવા માટે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો. તેઓ મુંબઈના ફિલ્મ સિટીમાં શૂટિંગ કરવા માંગતા હતા. જોકે, વીજળીના થાંભલા અને વાયર વગરનું સ્થાન શોધવાનું મુશ્કેલ હતું. તેમને જયપુરથી 40 કિમી દૂર રણ જેવું સ્થાન મળ્યું. જૂનની ગરમીમાં ત્યાં મહાભારતનું શૂટિંગ થયું હતું.

આટલી ભીડ કેવી રીતે એકઠી થઈ

યુદ્ધના દ્રશ્યો માટે હજારો લોકોની જરૂર હતી. તે સમયે, આજની જેમ ડિજિટલ ક્લોનિંગ શક્ય નહોતું. મહાભારત શો ખૂબ જ લોકપ્રિય હતો. નજીકના ગામડાઓમાંથી લોકો જયપુરમાં શૂટિંગ જોવા માટે ભેગા થતા. આ ગ્રામજનો યુદ્ધ દ્રશ્ય માટે મફતમાં ભીડ બનવા સંમત થયા હતા.

