શું ‘નદીયા કે પાર’ ભોજપુરી ફિલ્મ હતી? 99 ટકા લોકો જાણતા નથી એ વાતનો એક્ટરે કર્યો ખુલાસો

Sachin Pilgaonkar on Nadiya Ke Paar : બોલિવુડ એક્ટર સચિન પિલગાંવકરે વર્ષો બાદ પોતાની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ ‘નદીયા કે પાર’ વિશે મોટો ખુલાસો કર્યો હતો 
 

Sep 15, 2025, 12:15 PM IST

શું ‘નદીયા કે પાર’ ભોજપુરી ફિલ્મ હતી? 99 ટકા લોકો જાણતા નથી એ વાતનો એક્ટરે કર્યો ખુલાસો

Bollywood News : ઘણા વર્ષો પહેલા રાજશ્રી પ્રોડક્શનની ફિલ્મ ‘નદીયા કે પાર’' રિલીઝ થઈ હતી જે એક બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ હતી. તે ફિલ્મમાં સચિન પિલગાંવકર મુખ્ય ભૂમિકામાં હતા અને તેમણે એક શોમાં આ ફિલ્મ સાથે જોડાયેલી મહત્વપૂર્ણ વાતો શેર કરી હતી.

લગભગ 43 વર્ષ પહેલા રાજશ્રી પ્રોડક્શનમાં બનેલી એક ફિલ્મ ‘નદીયા કે પાર’ રિલીઝ થઈ હતી. તે ફિલ્મમાં એક ભાષા બોલાતી હતી જેને આપણે ભોજપુરી ભાષા કહીએ છીએ. અનેક લોકો માને છે કે તે ભોજપુરી ફિલ્મ હતી, પરંતુ એવું નથી. વર્ષો પછી, જ્યારે ફિલ્મના મુખ્ય અભિનેતા સચિન પિલગાંવકરને આ વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેમણે જણાવ્યું કે તે ફિલ્મ કેવી રીતે બની, તેમાં કઈ ભાષાનો ઉપયોગ થયો અને તે ફિલ્મ તેમના જીવનમાં સૌથી ખાસ કેમ છે?

થોડા સમય પહેલા સચિન પિલગાંવકર તેમની પત્ની સુપ્રિયા પિલગાંવકર અને પુત્રી શ્રેયા પિલગાંવકર સાથે એક શોમાં પહોંચ્યા હતા. તે શોનું નામ 'ધ કપિલ શર્મા શો' હતું, જેમાં સચિને ઘણી જૂની ફિલ્મોની વાર્તાઓ સંભળાવી હતી. તે દરમિયાન સચિને ફિલ્મ ‘નદીયા કે પાર’ વિશે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ વાતો કહી જે દરેક ચાહક જાણવા માંગે છે.

‘નદીયા કે પાર’ ફિલ્મ વિશે સચિન પિલગાંવકરે શું કહ્યું?
'શો'માં કપિલ શર્માએ સચિન પિલગાંવકરને પૂછ્યું, 'દાદા, ફિલ્મ ‘નદીયા કે પાર’ માં તમને જે ભોજપુરી પાત્ર મળ્યું, એટલે કે તમે જે રીતે તે ભૂમિકા ભજવી તે પોતે જ એક મોટી વાત હતી. કારણ કે તમે મરાઠી છોકરા હતા અને થોડી જ હિન્દી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું હતું, તે પાત્ર તમને આટલું સારું કેવી રીતે મળ્યું? અથવા તેમાં તમારું કાસ્ટિંગ કેવી રીતે થયું?' આના પર સચિન પિલગાંવકરે જવાબ આપ્યો, 'ના, મારું કાસ્ટિંગ આવું થયું કારણ કે હું રાજશ્રીનો અભિનેતા હતો. મેં તેમની સાથે બે ફિલ્મો ‘અખિયોં કે ઝરોખે સે‘ અને ‘ગીત ગાતા ચલ’ કરી હતી. તેથી મને પાત્ર મેળવવામાં કોઈ સમસ્યા નહોતી.'

 

'હું તમને એક વાત કહી દઉં કે કપિલ, ‘નદીયા કે પાર’ ભોજપુરી ફિલ્મ નહોતી, તે એક હિન્દી ફિલ્મ હતી, પરંતુ તેમાં અવધી ભાષા હતી, જે યુપીના કેટલાક જિલ્લાઓમાં બોલાય છે, ખાસ કરીને પૂર્વાંચલ તરફ બોલાય છે. મને હમણાં જ કહેવામાં આવ્યું અને હું તે સ્થળોએ ગયો અને થોડો સમય ત્યાં રહ્યો કારણ કે હું નાની ભાષાઓમાં વપરાતી વસ્તુઓને વિગતવાર સમજવા માંગતો હતો. જેમ કે જો હું તમને કંઈક કરવાનું કહું અને તમારે જવાબમાં શા માટે અથવા શું કહેવું પડે, તો તે કહેવામાં આવ્યું, તેથી તે રસપ્રદ હતું. મેં આવી ઘણી વસ્તુઓ જોઈ હતી અને જ્યારે હું તૈયાર થયો, ત્યારે મેં કહ્યું ઓકે અને ફિલ્મ શરૂ થઈ, જેને લોકોએ ખૂબ પસંદ કરી અને હું તેમનો આભારી રહીશ.'

 

‘નદીયા કે પાર’ ફિલ્મનું કલેક્શન શું હતું?
ફિલ્મ ‘નદીયા કે પાર’ 1 જાન્યુઆરી 1982 ના રોજ રિલીઝ થઈ હતી, જેનું નિર્દેશન ગોવિંદ મુનિસે કર્યું હતું. આ ફિલ્મ રાજશ્રી પ્રોડક્શન્સના બેનર હેઠળ બનાવવામાં આવી હતી, જેના નિર્માતા તારાચંદ બડજાત્યા હતા. આ ફિલ્મનું નવું વર્ઝન તારાચંદના પૌત્ર સૂરજ બડજાત્યાએ ૧૯૯૪માં સલમાન ખાન અને માધુરી દીક્ષિત સાથે બનાવ્યું હતું. તે ફિલ્મનું નામ ‘નદીયા કે પાર’ હતું જે બોક્સ ઓફિસ પર એક સર્વકાલીન બ્લોકબસ્ટર સાબિત થઈ હતી. ફિલ્મ ‘નદીયા કે પાર’ માં સચિન પિલગાંવકર અને સાધના સિંહ મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળ્યા હતા.

આ ફિલ્મના ગીતો જેમ કે 'સાંચી કહે તોરે આવાન સે હમારે', 'ગુંજા રે', 'જોગી જી ધીરે ધીરે' અને 'જબ તક પૂરે ના હો' જબરદસ્ત હીટ ગયા હતા, જે આજે પણ પસંદ કરવામાં આવે છે. તમે આ ફિલ્મને એમેઝોન પ્રાઇમ વિડીયો પર સબ્સ્ક્રિપ્શન સાથે જોઈ શકો છો. જો આપણે ફિલ્મની કમાણી વિશે વાત કરીએ, તો મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ફિલ્મ 'નદિયા કે પાર'નું બજેટ ૨૦ લાખ હતું, જ્યારે ફિલ્મે ૫.૪ કરોડથી વધુ કલેક્શન કર્યું હતું.

