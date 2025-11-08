તારક મહેતાના ટપ્પુની બબીતાજી સાથે થઈ હતી સગાઈ ? પહેલીવાર ભવ્ય ગાંધીએ આપ્યો જવાબ
Tapu Babita Engagement: "તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા" માં ટપ્પુની ભૂમિકા ભજવનાર ભવ્ય ગાંધીએ તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મામાં બબીતાજી સાથે સગાઈ કરી હોવાની ચર્ચા વિશે વાત કરી હતી. તેમણે સમજાવ્યું કે તે સમાચારમાં કેટલું સત્ય છે.
Tapu Babita Engagement: "તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા" 2008થી દર્શકોનું મનોરંજન કરી રહ્યું છે. શોના પાત્રો દર્શકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. શો છોડી ગયેલા કલાકારો પણ હજુ પણ તેમના તારક મહેતા પાત્રોથી ઓળખાય છે. આવા જ એક અભિનેતા ભવ્ય ગાંધી હતા. તેમને શો છોડ્યાને ઘણો સમય થઈ ગયો છે, પરંતુ તેમના અને શો વિશેના સમાચારો ઉપર આવી રહ્યા છે.
9 વર્ષ સુધી તારક મહેતાનો ભાગ
તારક મહેતા શોમાં ભવ્ય ગાંધીએ ટપ્પુનું પાત્ર ભજવ્યું હતું. ભવ્ય ગાંધી 9 વર્ષ સુધી શોનો ભાગ હતા. થોડા વર્ષો પહેલા, શોમાં બબીતાજીની ભૂમિકા ભજવનાર મુનમુન દત્તા સાથે સગાઈની અફવાઓ સામે આવી હતી. તે સમયે, ભવ્ય ગાંધીનો મુનમુન સાથેનો ફોટો બતાવવામાં આવ્યો હતો. આ સમાચાર સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થયા. હવે, ભવ્યએ આ સમાચાર વિશે વાત કરી છે.
ભવ્ય મુનમુન સાથેની તેની સગાઈના સમાચાર વિશે શું કહ્યું?
એક વિશિષ્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં, ભવ્યને આ વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે વડોદરામાં સગાઈ થઈ રહી હોવાના સમાચાર આવ્યા છે. એક વ્યક્તિએ તેની માતાને ફોન કરીને કહ્યું કે તેના પુત્રની સગાઈ થઈ રહી છે. આ સાંભળીને ભવ્યની માતા ગુસ્સે થઈ ગઈ.
ભવ્ય ગાંધીની માતા ગુસ્સે થઈ
ભવ્ય ગાંધીની માતાએ કહ્યું કે, મારી માતાએ તે વ્યક્તિને પૂછ્યું, 'તું શું કહી રહ્યો છે? શું તને કોઈ સમજ છે?' તે ફોન પર જ તેના પર ગુસ્સે થઈ ગઈ. આ બધું ખૂબ જ અચાનક થયું. તેનું કોઈ કારણ નહોતું. મને ખબર નથી કે આ સમાચાર ક્યાંથી આવ્યા.
2008થી તારક મહેતાનો ભાગ
ભવ્યાએ કહ્યું કે તે મુનમુનને તે બહેન માને છે અને તેની પાસેથી ઘણું શીખ્યો છે. ભવ્ય ગાંધી 2008થી તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્માનો ભાગ હતા. તેમણે 2017માં શો છોડી દીધો હતો.
