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Khatron Ke Khiladi 15: જુઓ ખતરોં કે ખિલાડી 15 નો લેટેસ્ટ પ્રોમો, ખતરનાક સ્ટંટ કરી રડતાં અને રાડો પાડતા દેખાયા સ્પર્ધકો

Khatron Ke Khiladi 15: ખતરોં કે ખિલાડી 15 ની પહેલી ઝલક સામે આવી ગઈ છે. જે રીતે કહેવાય રહ્યું હતું તે રીતે આ સીઝનમાં ખતરનાક સ્ટંટ થતા જોવા મળશે. આ સ્ટંટ શોના કલાકારોની હાલત પતલી કરી દેશે. જેની એક ઝલક તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલા પ્રોમોમાં જોવા મળે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 21, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:55 PM IST
Khatron Ke Khiladi 15: જુઓ ખતરોં કે ખિલાડી 15 નો લેટેસ્ટ પ્રોમો, ખતરનાક સ્ટંટ કરી રડતાં અને રાડો પાડતા દેખાયા સ્પર્ધકો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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