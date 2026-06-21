/Khatron Ke Khiladi 15: જુઓ ખતરોં કે ખિલાડી 15 નો લેટેસ્ટ પ્રોમો, ખતરનાક સ્ટંટ કરી રડતાં અને રાડો પાડતા દેખાયા સ્પર્ધકો

Khatron Ke Khiladi 15: જ્યારથી ખતરોં કે ખિલાડી શોની 15મી સીઝનનું અનાઉન્સમેન્ટ થયું છે ત્યારથી જ દર્શકોમાં આ શોને લઈને ઉત્સુકતા છે. અને હવે આ ઉત્સુકતા અનેક ગણી વધી જ હોય છે. કારણકે આ શોનો પહેલો પ્રોમો રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે અને પ્રોમોમાં જે ઝલક દેખાડવામાં આવી છે તેના કારણે દર્શકોની આતુરતા વધી ગઈ છે.
ખતરોં કે ખિલાડી 15 માં ખતરનાક સ્ટંટ કરતાં સ્પર્ધકોની એક ઝલક દેખાડવામાં આવી છે. જે પ્રોમો રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે તેને જોઈને પણ રુંવાડા ઉભા થઈ જાય છે. બધા જ સ્ટંટ એટલા ખતરનાક છે કે તેને કરતાં કરતાં શોમાં ભાગ લેનાર કલાકારો રડતા અને રાડો પાડતા જોવા મળે છે.
ખતરોં કે ખિલાડી 15 પ્રોમો
ખતરોં કે ખિલાડી 15 ના લેટેસ્ટ પ્રોમોમાં એક ખતરનાક સ્ટંટની ઝલક દેખાડવામાં આવી છે. આ સ્ટંટમાં રૂબિના દિલૈક જોવા મળે છે અને તે એક કાચની પેટીમાં પેક હોય છે. તેના ચહેરા અને આખા શરીર પર સાપ ફરતા હોય છે. આ સ્ટન્ટ દરમિયાન રૂબીનાની હાલત ખરાબ થઈ રહી હોય છે. રૂબિના સિવાય અન્ય કલાકારોની ઝલક પણ પ્રોમોમાં દેખાડવામાં આવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે આ પહેલા ખતરોં કે ખિલાડી 15 નો જે પ્રોમો રિલીઝ કરવામાં આવ્યો હતો તેમાં એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ વખતે ફિયર લેવલ અલગ જ હશે.. અને હવે જે પ્રોમો શેર કરવામાં આવ્યો છે તેને જોઈને લાગે છે કે ખરેખર આ વખતની સિઝનમાં ખતરનાક સ્ટંટનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હશે.
ખતરોં કે ખિલાડી 15 ટેલીકાસ્ટ ડેટ ?
ખતરોં કે ખિલાડી 15 શો ક્યારથી ટેલીકાસ્ટ થશે તેની ડેટ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. પરંતુ ચર્ચાઓ છે કે ખતરોં કે ખિલાડી 15 જુલાઈ મહિનાની શરૂઆતમાં ઓનએર થઈ શકે છે. લાફ્ટર શેફ 4 ના ગ્રાન્ડ ફિનાલે પછી ખતરોં કે ખિલાડી 15 થશે તેવું અનુમાન છે.
ખતરોં કે ખિલાડીના સ્પર્ધકો
ખતરોં કે ખિલાડી શો માં આ વખતે ગૌરવ ખન્ના, ફરહાના ભટ્ટ, અવિનાશ મિશ્રા, ઓરી, હર્ષ ગુજરાલ, શગુન શર્મા, કરણ વાહી, રૂબીના દિલેક, ઋત્વિક ધનજાની, વિશાલ આદિત્ય સિંહ, જાસ્મીન, અવિકા ગૌર ખતરનાક સ્ટંટ કરતાં જોવા મળશે.