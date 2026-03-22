Real Ghost Stories: ભૂતની સત્યની ઘટનાઓ અને રહસ્યમયી મોત દર્શાવતી વેબ સીરીઝને મળ્યું 8.8 IMDb રેટીંગ, ન જોઈ હોય તો આજે જ જુઓ

Horror Web Series Based on Real Life Story: જો તમને ભૂતની સત્ય ઘટના પર આધારિત ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ જોવાનો શોખ છે તો તમને આજે હાઈએસ્ટ આઈએમડીબી રેટિંગવાળી હોરર વેબ સીરીઝ વિશે જણાવીએ. આ વેબ સીરીઝ ઓટીટી પર એકદમ ફ્રીમાં જોઈ શકશો.  
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 22, 2026, 01:22 PM IST
  • સત્ય ઘટના પર આધારિત ભૂતની વેબ સીરીઝ.
  • એમેઝોન પ્રાઈમના એમએક્સ પ્લેયરની જોવા જેવી વેબ સીરીઝ.
  • આ વેબ સીરીઝ એટલી દમદાર છે કે તેને આઈએમડીબી રેટિંગ 8.8 મળ્યું.

Horror Web Series Based on Real Life Story: ઓટીટી પર લોકોને એવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ જોવી ગમે છે જે હોરર હોય અને ભૂતની સત્ય ઘટના પર આધારિત હોય. સાથે જ લોકો એ પણ ચેક કરતાં હોય છે કે વેબ સીરીઝને આઈએમડીબી રેટિંગ કેટલું મળ્યું છે ? જો તમે પણ રીયલ ઘોસ્ટ સ્ટોરીઝ જોવાના શોખીન છો અને સારા રેટિંગ વાળી સ્ટોરી જોવી છે તો એમેઝોન પ્રાઈમના એમએક્સ પ્લેયર પર જઈ ભય વેબ સીરીઝ જુઓ. 

ભય ધ ગૌરવ તિવારી મિસ્ટ્રી

એમએક્સ પ્લેયર એમેઝોનનું જ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ છે. આ પ્લેટફોર્મ પર ઘણી સારી વેબ સીરીઝ સ્ટ્રીમ થાય છે જેમાંથી એક છે ભય ધ ગૌરવ તિવારી મિસ્ટ્રી. આ વેબ સીરીઝ એટલી દમદાર છે કે તેને આઈએમડીબી રેટિંગ 8.8 નું મળ્યું છે. આ સિરિઝ ગૌરવ તિવારીના જીવન પર આધારિત છે. જો તમને ન ખબર હોય તો જણાવી દઈએ કે ગૌરવ તિવારી ભારતનો પ્રખ્યાત પેરાનોર્મલ એક્સપર્ટ હતો. જે ભૂત સાથે કોમ્યુનિકેશન કરી શકતો અને તેનું મોત રહસ્યમયી રીતે થયું હતું. આ બધી જ ઘટનાઓ ભય વેબ સીરીઝમાં દેખાડવામાં આવી છે. 

ભય ધ ગૌરવ તિવારી મિસ્ટ્રી વેબ સીરીઝની સ્ટોરી

ગૌરવ તિવારી ભારતનો પેરાનોર્મલ એક્સપર્ટ હતો તેના જીવન, ભૂત સાથેની તેની વાતચીતો અને તેના મોત વિશે આ વેબ સીરીઝમાં દેખાડવામાં આવ્યું છે. વેબ સીરીઝની શરુઆતમાં જ ગૌરવ તિવારીની ડેડ બોડી દેખાડી દેવામાં આવે છે. એટલે કે આ વેબ સીરીઝ ફ્લેશબેકમાં ચાલે છે. ગૌરવ તિવારી ઈંડિયન પેરોનોર્મલ સોસાયટી જોઈન કરે છે પછી શરુઆતમાં બધું બરાબર ચાલે છે. ધીરેધીરે તેની સાથે વિચિત્ર ઘટનાઓ બનવા લાગે છે. અને અચાનક એક દિવસ રહસ્યમયી સ્થિતિમાં ગૌરવ તિવારીનું મોત થઈ જાય છે. ભય વેબ સીરીઝમાં બધી જ હકીકત દર્શાવવામાં આવી છે. 

આ વેબ સીરીઝને ખૂબ સારા રીવ્યુ મળ્યા છે. ફિલ્મમાં ભૂતની સીક્વન્સ પણ ખૂબ સરસ રીતે દેખાડવામાં આવી છે. વેબ સીરીઝ જોનારા લોકોનું કહેવું એવું પણ છે કે આ સીરીઝના અમુક સીન એવા છે જેને જોયા પછી તમને તમારી આસપાસ પણ કોઈ છે તેવો ભાસ થઈ શકે છે. આ વેબ સીરીઝ એમએક્સ પ્લેયર પર ફ્રીમાં જોઈ શકાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

