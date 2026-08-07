/OTT Release: આ વીકેન્ડમાં મળશે ભરપુર મનોરંજન, 7 ઓગસ્ટે ઓટીટી પર રિલીઝ થયેલી નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝનું જોઈ લો લિસ્ટ

7 August OTT Release: બોક્સ ઓફિસ હોય કે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ અહીં શુક્રવારે જ નવી ફિલ્મો કે વેબ સીરીઝ રિલીઝ થતી હોય છે. શુક્રવાર પર ઓટીટી લવર્સને ખાસ નજર હોય છે. તેમને જાણવું હોય છે કે આ શુક્રવારે ઓટીટી પર શું નવું આવ્યું છે. આ વિકેન્ડ માં પણ ઓટીપી પર ભરપૂર મનોરંજન મળશે. કારણ કે 7 ઓગસ્ટ થી ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર અલગ અલગ વેબ સીરીઝ, હિન્દી ફિલ્મો અને કે ડ્રામા રિલીઝ થયા છે. આ શુક્રવારે નેટફ્લિક્સ, જિયો હોટસ્ટાર, ઝી5 એમ દરેક ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર કંઈક નવું જોવા મળશે. તો આ લિસ્ટ ચેક કરીને તમે પણ નક્કી કરી લો કે તમે આ શનિ-રવિમાં શું જોવાના છો?
મેં વાપસ આઉંગા
ઈમ્તિયાઝ અલીની રોમેન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મ મેં વાપસ આઉંગા 7 ઓગસ્ટ થી ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થઈ ગઈ છે. મેં વાપસ આઉંગા ફિલ્મના ખૂબ જ વખાણ થયા હતા અને આ ફિલ્મમાં દિલજીત દોસાંજ, નસીરુદ્દીન શાહ, શરવરી વાઘ અને વેદાંગ રૈનાના અભિનયના વખાણ થયા હતા. મેં વાપસ આઉંગા ઈમોશનલ રોમેન્ટિક ડ્રામા છે જે ફિલ્મ તમે નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકશો
ઓપરેશન સફેદ સાગર
શુક્રવારથી નેટફ્લેક્સ પર ઓપરેશન સફેદ સાગર વેબ સિરીઝ પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. આ વેબ સીરીઝ વોર એકશન બેસ્ટ ડ્રામા છે. જેમાં 1999 માં કારગીલ યુદ્ધ દરમ્યાન ભારતીય વાયુ સેનાના સૈનિકોએ જે બહાદુરી દેખાડી હતી તેની સ્ટોરી દેખાડવામાં આવી છે.
તુમંડચી મંજુલા
તુમંડચી મંજુલા હોરર કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ છે. જો તમે હોરર કોમેડી જોવાના શોખીન છો તો આ ફિલ્મ મસ્ટ વોચ છે. મૂળ કન્નડ ભાષા ની આ ફિલ્મ ઝી5 પર શુક્રવારથી સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી છે.
અવર સ્ટીકી લવ
જો તમે કે ડ્રામા એટલે કે કોરિયન ડ્રામા જોવાના શોખીન છો તો 7 ઓગસ્ટથી નેટફ્લીક્સ પર અવર સ્ટીકી લવ કોરિયન ડ્રામા રિલીઝ થયો છે. આ વેબ સીરીઝ 12 એપિસોડની છે.
સુપર મારીયો ગેલેક્સિ મુવી
સુપર મારીયોની આ એનિમેટેડ ફિલ્મને ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવી હતી. આ ફિલ્મમાં મારીયો ગેમના લોકપ્રિય પાત્રને દેખાડવામાં આવ્યા છે. આ બધા જ પાત્ર પ્રિન્સેસ રોઝાલિનને બચાવવા માટે એક એડવેન્ચર પર નીકળે છે. જો તમે સુપર મારીયો ના ફેન છો તો આ મુવી ઝી5 પર 7 ઓગસ્ટ થી જોઈ શકો છો.
લેનીન
લેનીન એક તેલુગુ એક્શન ડ્રામા છે. આ ફિલ્મ 7 ઓગસ્ટથી સ્ટ્રીમ થઈ ગઈ છે. આ ફિલ્મ જ્યારે સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી ત્યારે ફિલ્મે સારું પર્ફોર્મન્સ કર્યું હતું.