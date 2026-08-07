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OTT Release: આ વીકેન્ડમાં મળશે ભરપુર મનોરંજન, 7 ઓગસ્ટે ઓટીટી પર રિલીઝ થયેલી નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝનું જોઈ લો લિસ્ટ

7 August OTT Release: આ વીકેન્ડ પર ઓટીટી પ્લેટફોર્મસ પર જોવા માટે ઘણું બધું છે. બોલીવુડ ફિલ્મોથી લઈ કે ડ્રામા સુધી બધું જ આ વીકેન્ડમાં જોવા મળશે. શનિ-રવિની રજામાં તમે ઓટીટી પર કઈ ફિલ્મ કે વેબ સીરીઝ જોશો તે નક્કી કરો આ લિસ્ટ ચેક કરીને. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 07, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:20 PM IST
OTT Release: આ વીકેન્ડમાં મળશે ભરપુર મનોરંજન, 7 ઓગસ્ટે ઓટીટી પર રિલીઝ થયેલી નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝનું જોઈ લો લિસ્ટ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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