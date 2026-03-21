Weekend OTT Release: વીકેન્ડમાં ધુરંધર 2 જોવા ન જવાના હોય તો ઘરે બેઠા જોઈ લો આ ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ

Prev
Next
Weekend OTT Release:  જો તમે આ શનિ-રવિમાં ધુરંધર 2 ફિલ્મ જોવા ન જવાના હોય તો ઘર બેઠા પણ નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ જોઈ શકો છો. આ વીકેન્ડમાં જોવા માટે કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર શું નવું છે ચેક કરી લો લીસ્ટ.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 21, 2026, 12:54 PM IST

Trending Photos

Weekend OTT Release: થિયેટરમાં રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર 2 ધમાલ મચાવી રહી છે. સાથે જ આ વિકેન્ડમાં ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર પણ નવી નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. જો તમે ધુરંધર 2 ફિલ્મ જોઈ લીધી છે અથવા તો આ વીકેન્ડમાં જોવાનો કોઈ પ્લાન નથી તો ઘરે બેઠા રવિવારની રજામાં પરિવાર સાથે કઈ ફિલ્મ કે વેબ સિરીઝ જોવી તે નક્કી કરવું હોય તો આ લિસ્ટ ચેક કરી લો. 

Add Zee News as a Preferred Source

અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર 20 અને 21 માર્ચે કેટલીક વેબ સીરીઝ અને હિન્દી ફિલ્મો સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી છે. એટલે કે માર્ચ મહિનાના આ વિકેટમાં તમને ઘર બેઠા ભરપૂર મનોરંજન મળશે. તો ફટાફટ ચેક કરીને નક્કી કરી લો રવિવારની રજામાં તમે શું જોવાના છો ?

Border 2 

સની દેઓલ, વરૂણ ધવન, અહાન શેટ્ટી, દિલજીત દોસાંજની ફિલ્મ border 2 બોક્સ ઓફિસ પર 300 કરોડથી વધુની કમાણી કરી ચૂકેલી ફિલ્મ છે. Border 2 ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મના પણ ખૂબ વખાણ થયા હતા. જો તમે આ ફિલ્મ થિયેટરમાં જોઈ નથી તો ઓટીટી પર જોઈ લો. 

ચિરૈયા 

Hotstar પર ચિરૈયા ફિલ્મ રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મમાં રિવ્યુ જોરદાર છે અને ફિલ્મ જોનારા લોકોનું કહેવું છે કે આ ફિલ્મની સ્ટોરી તમારા દિલમાં ઉતરી જશે. જો તમને સોશિયલ મેસેજ આપતી ફિલ્મો જોવી ગમે છે તો ચિરૈયા ફિલ્મ આ રવિવારે જ જોઈ લો. આ ફિલ્મમાં દિવ્યા દત્તા, સંજય મિશ્રા સહિતના કલાકારો મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. 

કાસરગોડ એમ્બેસી 

જો તમને સાઉથ ક્રાઈમ થ્રિલર જોવાનો શોખ છે તો ઝી5 ઉપર ક્રાઈમ સીરીઝ કાસરગોડ એમ્બેસી સ્ટ્રીમ થઈ છે. આ વેબ સીરીઝ 2000 ના દાયકામાં કેરળમાં સક્રિય નકલી પાસપોર્ટ રેકેટ અને ખતરનાક ડાર્ક વર્લ્ડનું સત્ય ઉજાગર કરે છે. 

જટાધારા 

સોનાક્ષી સિંહાની ફિલ્મ જટાધારા પણ ઝી5 પર સ્ટ્રીમ થઈ ગઈ છે. જટાધારા એક હોરર એક્શન ફિલ્મ છે જેમાં સુધીર બાબુ અને સોનાક્ષી સિંહા મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ ફિલ્મમાં એક ધન રાક્ષસ વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે.. જો તમને હોરર ફેન્ટસી જોવાનો શોખ હોય તો જટાધારા ફિલ્મ જોઈ શકો છો. 

ડેડ ઓફ વિન્ટર 

જો તમને હોરર ફિલ્મ જોવી હોય તો ડેડ ઓફ વિન્ટર પણ આ રવિવાર માટે બેસ્ટ ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મની સ્ટોરી એક પરિવાર આસપાસ ફરે છે જેવો બરફના તોફાનમાં અજાણી જગ્યામાં ફસાઈ ગયા છે. આ પરિવારને બરફના તોફાન સાથે એક અજાણ્યા જોખમથી પણ બચવાનું છે. આ ફિલ્મ amazon prime પર જોઈ શકાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Weekend OTT ReleaseMarch 2026Border 2bollywoodમાર્ચ 2026ઓટીટી રિલીઝ

Trending news