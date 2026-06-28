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અક્ષય કુમારની ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલનો ધમાકો, રિલીઝના બીજી દિવસે કરી આટલા કરોડની કમાણી

Welcome To The Jungle Box Office Collection: અક્ષય કુમાર સહિતના કલાકારોની વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર કરોડોની કમાણી કરી રહી છે. આ ફિલ્મની કમાણીમાં બીજા દિવસે મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 28, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:18 PM IST
અક્ષય કુમારની ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલનો ધમાકો, રિલીઝના બીજી દિવસે કરી આટલા કરોડની કમાણી
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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