/અક્ષય કુમારની ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલનો ધમાકો, રિલીઝના બીજી દિવસે કરી આટલા કરોડની કમાણી

Welcome To The Jungle Box Office Collection: આ સપ્તાહમાં બોક્સ ઓફિસ પર મચઅવેટેડ કોમેડી ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ. આ ફિલ્મની કમાણીમાં બીજા દિવસે એટલે કે શનિવારે જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. ફિલ્મને લોકો તરફથી પણ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે.
કેવી છે અક્ષય કુમારની ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ ?
છેલ્લા ઘણા સમયથી અક્ષય કુમારની ફિલ્મો બોક્સ ઓફિસ પર ફ્લોપ જઈ રહી હતી. પરંતુ વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મથી ફ્લોપનો રેકોર્ડ તુટ્યો હોય તેવું લાગે છે. અક્ષય કુમાર સહિત 32 બોલીવુડ કલાકારો સાથેની આ ફિલ્મ લોકોને મનોરંજન પુરુ પાડવામાં સફળ રહી છે. લોકોને ફિલ્મ ગમી છે કારણ કે ફિલ્મ રિલીઝના એક દિવસ પછી ફિલ્મની કમાણીમાં ઉછાળો નોંધાયો છે.
વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન
અક્ષય કુમાર સહિતના કલાકારોની ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલ રિલીઝ થઈ તે પહેલા તેનું પેઈડ પ્રીવ્યુ રાખવામાં આવ્યું હતું. રિપોર્ટસ અનુસાર આ પેઈટ પ્રીવ્યુથી ફિલ્મને 3.75 કરોડની કમાણી થઈ હતી. ત્યારબાદ જ્યારે ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારે ફિલ્મનું ગ્રોસ કલેકશન 46.80 કરોડ થયું છે. ફિલ્મનું નેટ કલેકશન 39 કરોડ રુપિયા થયું છે જ્યારે ઓવરસીઝ કલેકશન 6 કરોડ રુપિયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આમ રવિવાર સુધીમાં ફિલ્મનું વર્લ્ડ વાઈડ કલેકશન 57 કરોડથી વધી ચુક્યું છે. જેમાં સૌથી વધુ કમાણી શનિવારે નોંધાઈ છે. શનિવારે ફિલ્મનો બિઝનેસ 20 કરોડ થયો હતો.
વેકલમ ટુ ધ જંગલની સ્ટાર કાસ્ટ
વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ તેની સ્ટાર કાસ્ટના કારણે સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહી છે. ફિલ્મમાં તમને અક્ષય કુમાર, સુનીલ શેટ્ટી, પરેશ રાવલ, અરશદ વારસી, જેકી શ્રોફ, શ્રેયસ તલપડે, તુષાર કપૂર, રાજપાલ યાદવ, આફતાબ શિવદાસાની, કૃષ્ણા અભિષેક, કીકૂ શારદા, દલેર મહેંદી, જોની લીવર જોવા મળશે. જ્યારે અભિનેત્રીઓમાં રવિના ટંડન, લારા દત્તા, જૈકલીન ફર્નાડિસ, ફરીદા જલાલ, દિશા પટની મુખ્ય ભુમિકામાં છે.
વેલકમ ટુ ધ જંગલ v/s કોકટેલ 2
આ સમયે બોક્સ ઓફિસ પર વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મની સાથે કોકટેલ 2 પણ ચાલી રહી છે. શનિવારે તો કોકટેલ 2 સામે વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મની કમાણી વધારે રહી હતી. કોકટેલ 2 પણ વીકડેઝની સરખામણીમાં વીકેન્ડમાં વધુ કમાણી કરી રહી છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે આવતા સપ્તાહમાં કઈ ફિલ્મ લોકોને આકર્ષવામાં સફળ સાબિત થશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)