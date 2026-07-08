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Welcome To The Jungle ફિલ્મ ફક્ત 125 કરોડમાં બની, ડાયરેક્ટર અહેમદ ખાને જણાવ્યું કેવી રીતે બચાવ્યા કરોડો રુપિયા

Welcome To The Jungle Budget: અક્ષય કુમારની ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મે રિલીઝ પહેલા જ તેના બજેટ જેટલી કમાણી કરી લીધી છે. આ ફિલ્મ કમાણીની દ્રષ્ટિએ પહેલાથી જ હીટ થઈ ચુકી છે. આ વાત ફિલ્મના ડાયરેક્ટર અહેમદ ખાને જણાવી છે. અને સાથે જ જણાવ્યું કે તેણે કેવી રીતે 32 કલાકારો સાથે પણ 125 કરોડમાં જ ફિલ્મ પુરી કરી લીધી.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 08, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:44 AM IST
Welcome To The Jungle ફિલ્મ ફક્ત 125 કરોડમાં બની, ડાયરેક્ટર અહેમદ ખાને જણાવ્યું કેવી રીતે બચાવ્યા કરોડો રુપિયા
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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