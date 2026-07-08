/Welcome To The Jungle ફિલ્મ ફક્ત 125 કરોડમાં બની, ડાયરેક્ટર અહેમદ ખાને જણાવ્યું કેવી રીતે બચાવ્યા કરોડો રુપિયા

Welcome To The Jungle Budget: અક્ષય કુમારની ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલ બોક્સ ઓફિસ પર ધુંઆધાર કમાણી કરી રહી છે. અહેમદ ખાનના ડાયરેક્શનમાં બનેલી ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલ લોકોને પસંદ પડી રહી છે. આ ફિલ્મને લઈને ડાયરેક્ટર અહેમદ ખાને મોટો ખુલાસો કરી દીધો છે. ફિલ્મની મોટી સ્ટાર કાસ્ટને જોઈને લોકો અંદાજ લગાવી રહ્યા હતા કે ફિલ્મ 200-250 કરોડના ખર્ચે બની હશે પરંતુ અહેમદખાને જણાવ્યું છે કે તેણે જબરદસ્ત પ્લાનિંગ સાથે માત્ર 125 કરોડ રૂપિયાના કુલ ખર્ચ ફિલ્મ બનાવી છે.. ફિલ્મને ઓછા બજેટમાં પૂરી કરવા માટે તેણે શું પ્લાન કર્યો તે પણ તેણે જણાવ્યું છે.
ડાયરેક્ટર અહમદ ખાનની ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલ બોક્સ ઓફિસ પર 100 કરોડથી વધુની કમાણી કરી ચૂકી છે. આ ફિલ્મના બજેટને લઈને છેલ્લા ઘણા સમયથી ચર્ચાઓ થઈ રહી હતી. ફિલ્મમાં 32 એક્ટર્સ છે અને સપોર્ટિંગ કાસ્ટ પણ મોટી છે જેના કારણે અંદાજ હતો કે આ ફિલ્મ બનાવવામાં 200 થી 250 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો હશે. પરંતુ તાજેતરમાં અહેમદખાને ખુલાસો કરી દીધો છે કે તેણે વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ 125 કરોડમાં બનાવી છે. ફિલ્મ નું શૂટિંગ તેણે 75 દિવસમાં જ પૂરું કરી લીધું હતું. ફિલ્મ પૂરી થઈ ત્યારે 110 કરોડનો ખર્ચો થયો હતો. અહેમદ ખાને સ્ક્રીન સાથે વાતચીત કરતી વખતે ખુલાસો કર્યો કે તેણે આટલી મોટી સ્ટારકાસ્ટ સાથે ઓછા બજેટમાં ફિલ્મ કેવી રીતે બનાવી ?
ઓછા બજેટમાં ફિલ્મનું શૂટિંગ કરવાનો સીક્રેટ ફોર્મ્યુલા
અહમદ ખાને ફિલ્મના બજેટને લઈને વાતચીત દરમિયાન એવું જણાવ્યું હતું કે ફિલ્મોમાં મોટી સ્ટારકાસ્ટ છે અને 900 થી વધુ લોકો સેટ પર હાજર રહેતા હતા અમુક દિવસોમાં સેટ પર 50 જેટલી વેનીટી પણ રહેતી હતી તેમ છતાં તેમણે બજેટને કંટ્રોલમાં રાખ્યું અને ફિલ્મને સમય પહેલા જ પૂરી કરી લીધી જેના કારણે ઘણી બચત થઈ.
અહમદ ખાને એવું કહ્યું હતું કે ફિલ્મમાં મોટી સ્ટારકાસ્ટ હોય એટલે જરૂરી નથી કે ફિલ્મનું બજેટ વધી જાય. આ સિવાય ફિલ્મમાં કોઈ ભારે ભરકમ વીએફએક્સનો યુઝ નથી, ફિલ્મ સીધી સાદી એન્ટરટેનર છે જેના કારણે તેમાં વધારે ખર્ચ થયો નથી. અહેમદ ખાને જણાવ્યું કે તેણે ફિલ્મનું શૂટિંગ 75 દિવસમાં જ પૂરું કરી લીધું. જો ફિલ્મ એક દિવસ આગળ પણ વધે તો ફિલ્મના કલાકારોની ફી સિવાય, કેટરિંગનો ખર્ચ, રોજના ખર્ચ, એડિટિંગ, બેગ્રાઉન્ડ સ્કોર બધાનું બજેટ વધી જાય છે. બજેટ બચાવવું હોય તો શૂટિંગના દિવસો જ મહત્વના હોય છે અને તે કામ સારી રીતે થઈ ગયું જેના કારણે ફિલ્મ બધો જ ખર્ચ થયા પછી પણ 125 કરોડમાં બની ગઈ.
ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તે પહેલા જ બજેટ જેટલી કમાણી કરી લીધી
અહેમદ ખાને આ વાતચીત દરમિયાન સૌથી મોટો ખુલાસો તો એ વાતનો કર્યો કે તેની ફિલ્મનું જેટલું બજેટ છે એટલી કમાણી ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તે પહેલા જ થઈ ચૂકી છે એટલે કે ફિલ્મ હવે જે કમાણી કરી રહી છે તે તેમનો નફો છે. અહેમદ ખાનના જણાવ્યા અનુસાર સેટેલાઈટ, ડિજિટલ અને મ્યુઝિક રાઈટ્સમાં જ ફિલ્મનું બજેટ રિકવર થઈ ગયું છે. એટલે વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ પહેલાથી જ હિટ થઈ ગઈ છે. ફિલ્મી હવે જે કમાણી થઈ રહી છે તેને જોઈને પ્રોડ્યુસર ખુશ થઈ રહ્યા છે આ ફિલ્મની ખરી સફળતા છે.
વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મની કમાણી
ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલ બોક્સ ઓફિસ પર સારી ચાલી રહી છે. લોકોને અક્ષય કુમારની વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ એટલી ગમી રહી છે કે તેની સામે આલિયા ભટ્ટની ફિલ્મ આલ્ફા પણ ઝાંખી પડી રહી છે. વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ ઘરેલુ બોક્સ ઓફિસ પર 100 કરોડ નો આંકડો પાર કરી લીધો છે. હવે આ ફિલ્મ ઘરેલુ બોક્સ ઓફિસ પર 150 કરોડની ક્લબમાં સામેલ થવા આગળ વધી રહી છે.