/Welcome To The Jungle: જાણો વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મમાં કેટલા સ્ટાર્સે કર્યું કામ અને ફિલ્મનું બજેટ કેટલા કરોડનું ?

Welcome To The Jungle Trailer: અક્ષય કુમાર સહિતના કલાકારોની ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલનું ટ્રેલર 11 જૂનના રોજ મુંબઈમાં ભવ્ય ઇવેન્ટમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યો. આ ફિલ્મના ટ્રેલર લોન્ચ માટે જે સેટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો તેના પર પણ ફિલ્મ મેકર્સ દ્વારા દોઢ કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. આ વાત પછી ફિલ્મનું બજેટ અને ફિલ્મના કલાકારો ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે.
સામાન્ય રીતે બોલીવુડની મલ્ટીસ્ટારર ફિલ્મમાં 4 કે 6 કલાકારો એક સાથે જોવા મળતા હોય છે. પરંતુ વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ પહેલી ફિલ્મ હશે જેમાં 5, 6 નહીં પરંતુ તેના કરતાં પણ વધારે કલાકારો એક સાથે જોવા મળશે. ફિલ્મના ટ્રેલર લોન્ચ સાથે જ ફિલ્મનું બજેટ ફિલ્મમાં કેટલા ગીત છે અને ફિલ્મમાં કેટલા કલાકારો છે તે બધી જ વાતની સ્પષ્ટતા થઈ ગઈ છે.
વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મના કલાકારો અને ગીત
વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મનું નિર્દેશન અહમદ ખાને કર્યું છે.. આ ફિલ્મમાં કુલ 5 ગીત હશે.. જાણવા માટે માહિતી અનુસાર વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ ફુલ મસાલા મુવી છે જેમાં જબરદસ્ત મસ્તી અને હંગામો જોવા મળશે.. જેની ઝલક વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મના ટ્રેલરમાં દેખાડવામાં આવી છે.
વેલકમ ટુ ધ જંગલની સ્ટારકાસ્ટ
વેલકમ ટુ ધ જંગલ વર્ષ 2026 નહીં મચઅવેટેડ ફિલ્મ બની જશે કારણ કે આ ફિલ્મમાં પહેલીવાર એકસાથે 30 કલાકારો જોવા મળશે. જેમાં વર્ષો પછી અક્ષય કુમાર અને રવિના ટંડન એકબીજા સાથે ઓન સ્ક્રીન દેખાશે. અક્ષય કુમાર સિવાય આ ફિલ્મમાં સુનીલ શેટ્ટી, દિશા પટ્ટની, જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ, અર્શદ વારસી, જેકી શ્રોફ, પરેશ રાવલ, રવિના ટંડન, લારા દત્તા, ફરીદા જલાલ, જોની લીવર, તુષાર કપૂર, રાજપાલ યાદવ, કૃષ્ણા અભિષેક, કીકુ શારદા સહિતના કલાકારો જોવા મળશે.
આ પણ વાંચો: સીન પુરો થઈ ગયો તો પણ એક્ટર કીસ કરતો જ રહ્યો,
વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મનું બજેટ
ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ જેટલી મોટી છે તેના પરથી જ અંદાજ આવી જાય છે કે ફિલ્મનું બજેટ પણ મોટું હશે. પ્રાથમિક જાણકારી અનુસાર આ ફિલ્મનું બજેટ 250 કરોડ રૂપિયા છે. જણાવી દઈએ કે વેલકમ એક પોપ્યુલર ફ્રેન્ચાઇઝી છે જેનો પહેલો પાર્ટ વેલકમ ફિલ્મ હતી જે વર્ષ 2007માં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મનું બજેટ 48 કરોડ જેટલું હતું. વેલકમ ફિલ્મની કમાણી 119 કરોડ જેટલી થઈ હતી. વેલકમ ફિલ્મ પછી 2015માં વેલકમ બેક ફિલ્મ આવી હતી જે 60 કરોડના બજેટમાં બની હતી અને જેની કમાણી 168 કરોડ જેટલી હતી. અને હવે વર્ષ 2026 માં વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ રિલીઝ થશે આ ફિલ્મનું બજેટ 250 કરોડ છે હવે જોવાનું રહ્યું કે આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર કેટલી કમાણી કરે છે.
વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મી રિલીઝ ડેટ
વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મનું નિર્દેશન અહમદ ખાને કર્યું છે. સાજીદ નડિયાદવાલા અને સ્ટાર સ્ટુડિયો દ્વારા નિર્મિત આ ફિલ્મ 26 જૂનના રોજ સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થશે.