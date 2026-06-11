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Welcome To The Jungle: જાણો વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મમાં કેટલા સ્ટાર્સે કર્યું કામ અને ફિલ્મનું બજેટ કેટલા કરોડનું ?

Welcome To The Jungle Trailer: અક્ષય કુમાર સહિતના સ્ટાર્સની બિગ બજેટ ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મનું ટ્રેલર 11 જૂને રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે અને સાથે જ ફિલ્મમાં કેટલા કલાકારોએ કામ કર્યું છે તે પણ સામે આવી ગયું છે. આ ફિલ્મનું બજેટ અને કલાકારોનું લિસ્ટ ચેક કરીને તમને આંચકો લાગી શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 11, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:55 PM IST
Welcome To The Jungle: જાણો વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મમાં કેટલા સ્ટાર્સે કર્યું કામ અને ફિલ્મનું બજેટ કેટલા કરોડનું ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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