ફિલ્મનું શૂટિંગ પૂરુ થયા બાદ એક્ટર્સના મોંઘા કપડાંનું શું થાય છે? જાણીને નહીં આવે વિશ્વાસ

Bollywood Movie Costumes: શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે ફિલ્મોમાં એક્ટર જે કપડાં પહેરે છે તેનું શૂટિંગ પૂરું થયા પછી શું થાય છે? ચાલો આજે પડદા પાછળની કેટલીક રસપ્રદ વાતો વિશે જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 10, 2026, 02:20 PM IST
  • શૂટિંગ પૂરું થયા બાદ એક્ટર્સના કપડાં કબાટમાં જાય છે કે કચરામાં?
  • જાણો બોલિવૂડમાં કોસ્ચ્યુમનું 'રિસાયકલ' કેવી રીતે થાય છે
  • બોલિવૂડના એવા કિસ્સા જે તમે નહીં જાણતા હોય

Bollywood Movie Costumes: બોલિવૂડ ફિલ્મોમાં તમે એક્ટરના કોસ્ચ્યુમ જોયા જ હશે. ફિલ્મના નોર્મલ સીનથી લઈને સ્પેશિયલ ગીતો સુધી, એક્ટરના કપડાં ખૂબ જ વિચારીને ડિઝાઈન કરવામાં આવે છે. ઘણીવાર તેમના આઉટફિટ્સ ટ્રેન્ડ પણ બને છે અને લોકો તે સ્ટાઇલને ફોલો પણ કરે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે, ફિલ્મ પૂરી થયા પછી આ કપડાંનું શું થાય છે? ચાલો જાણીએ.

કેટલાક કપડાંનો આ રીતે ફરીથી થાય છે ઉપયોગ
પ્રોડક્શન હાઉસ એક્ટર્સના લૂક માટે ઘણો ખર્ચ કરે છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ક્યારેક-ક્યારેક જ્યારે શૂટિંગ પૂરું થયા પછી કોસ્ચ્યુમને ફરીથી બોક્સમાં પેક કરી દેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેને બીજી ફિલ્મમાં ફરીથી ડિઝાઇન કરીને નવા અંદાજમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

પ્રખ્યાત સ્ટાઈલિશ અને કોસ્ચ્યુમ ડિઝાઈનર અક્ષય ત્યાગીએ જણાવ્યું હતું કે, "સામાન્ય રીતે આ કોસ્ચ્યુમને ફરીથી ઉપયોગમાં લેવા માટે ઈન્વેન્ટરીમાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે. તેનો રીયુઝ કરવા માટે અને તેને નવો લુક આપવા આવે છે. આ કોસ્ચ્યુમ લીડ એક્ટર માટે તો નહીં, પરંતુ ક્રાઉડ સીન માટે કરવામાં આવે છે."

આ રીતે થાય છે આઉટફિટ રીયુઝ
યશરાજ ફિલ્મ્સની કોસ્ચ્યુમ ડિઝાઈનર આયશા ખન્નાએ એક ઈન્ટરવ્યુમાં ઉદાહરણ આપતા કહ્યું હતું કે, 'કજરા રે' ગીતમાં ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચને જે આઉટફિટ પહેર્યા હતા, તે જ 'બેન્ડ બાજા બારાત' ફિલ્મમાં એક બેકગ્રાઉન્ડ ડાન્સરને પહેરાવવામાં આવ્યા હતા. તે આઉટફિટને એવી રીતે મિક્સ-મેચ કરવામાં આવ્યા હતા કે લોકોને તેની ખબર પણ ના પડી. જ્યારે કેટલાક સેલિબ્રિટીઓને યાદગીરી તરીકે ચોક્કસ કોસ્ચ્યુમને ઘરે લઈ જવાની છૂટ હોય છે.

યાદગીરી તરીકે સ્ટાર્સ પોતાની પાસે રાખે છે
ડિઝાઇનર અક્ષયે જણાવ્યું કે, "દીપિકા પાદુકોણે ફિલ્મ ફિલ્મ 'યે જવાની હૈ દીવાની' માં પોતાના 'નૈના' ના પાત્રના ચશ્મા પોતાની પાસે રાખ્યા હતા. તેવી જ રીતે ઋષિ કપૂરે પણ શૂટિંગ પછી તેમના ઘણા પાત્રોના સ્વેટર્સ કલેક્ટ કરતા હતા. ઘણા પ્રખ્યાત ડિઝાઇનરો પણ તેમના દ્વારા ડિઝાઇન કરાયેલા કોસ્ચ્યુમ યાદગીરી તરીકે પોતાની પાસે રાખે છે.

ચેરિટી માટે હરાજી કરવામાં આવે છે
ઘણા કોસ્ચ્યુમ્સને સામાજિક કામ માટે હરાજીમાં મૂકવામાં આવે છે: સલમાન ખાનનો 'જીને કે હૈ ચાર દિન' ગીતમાં વપરાયેલો ટુવાલ હરાજીમાં 1.42 લાખ રૂપિયામાં વેચાયો હતો. આ રકમ ચેરિટીમાં આપવામાં આવી હતી. રોબોટ ફિલ્મમાં ઐશ્વર્યા અને રજનીકાંતે પહેરેલા કોસ્ચ્યુમ પણ હરાજીમાં વેચાયા હતા અને તેના રૂપિયા ચેરિટી માટે વાપરવામાં આવ્યા હતા.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

