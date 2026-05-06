/શા માટે ફિલ્મો IMDb પરનું રેટિંગ ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ માટે હોય મહત્વનું, જાણો IMDB રેટિંગ વિશે બધું જ

IMDb Rating Importance: ફિલ્મ કે વેબ સીરીઝ જોતા પહેલા લોકો તેનું આઈએમડીબી રેટિંગ ચેક કરે છે. જો રેટિંગ સારું હોય તો જ ફિલ્મ જોવા જેવી છે એવું માનવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે આ રેટિંગ સિસ્ટમ શું છે અને તેનું આટલું મહત્વ શા માટે છે જાણો છો ? ચાલો તમને જણાવીએ.
IMDb Rating Importance: કોઈપણ ફિલ્મ સારી છે કે ખરાબ તેના માટે પહેલા લોકો ફક્ત રીવ્યુને ધ્યાનમાં લેતા હતા. ફિલ્મને મળેલા રીવ્યુના આધારે લોકો નક્કી કરતા હોય કે ફિલ્મ જોવા જેવી છે કે નહીં. પરંતુ હવે ફિલ્મ રીવ્યુની સાથે IMDb રેટિંગ પણ મહત્વનું થઈ ગયું છે. IMDb પર ફિલ્મ અને વેબ સિરીઝને રેટિંગ આપવામાં આવે છે. આ રેટિંગ 1 થી 10 વચ્ચે હોય છે. ઓટીટી પર કોઈપણ ફિલ્મ કે વેબ સિરીઝ જોવી હોય તો લોકો પહેલા તેનું IMDb રેટિંગ ચેક કરે છે. તો શું તમને ખબર છે કે IMDb રેટિંગ શું છે અને તે આટલું મહત્વનું શા માટે છે ? જો તમે નથી જાણતા તો ચાલો તમને જણાવીએ આઈએમડીબી વિશે બધું જ.
શું છે IMDb ?
IMDb નું ફુલ ફોર્મ છે ઇન્ટરનેટ મુવી ડેટાબેઝ. આ ઇન્ટરનેટ ડેટાબેઝ છે જેમાં ફિલ્મ અને વેબ સિરીઝને તેના રજીસ્ટર્ડ યુઝર રેટિંગ અને રીવ્યુ આપે છે. IMDb પર ફક્ત ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝની જ નહીં પરંતુ કલાકારોની, ટીવી પ્રોગ્રામની અને વિડીયો ગેમ વિશે પણ જાણકારી ઉપલબ્ધ હોય છે. ટૂંકમાં IMDb એવો ડેટાબેઝ છે જેમાં ફિલ્મો તેની સમીક્ષા, બાયોગ્રાફી સહિતનો ડેટા શેર કરવામાં આવે છે.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષો દરમિયાન IMDb રેટિંગનું મહત્વ એટલું વધી ગયું છે કે કોઈ ફિલ્મ કે વેબ સિરીઝ સફળ છે કે નિષ્ફળ તેનો આધાર આઈએમડીબીના રેટિંગ પર રહેલો છે એવું કહેવું ખોટું નહીં હોય. આઈ એમ ડી બી પર સારું રેટિંગ હોય તો લોકો તેવી ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝ જોવાનું વધારે પસંદ કરે છે.
IMDb પર બોલીવુડ થી લઈને હોલીવુડની બધી જ ફિલ્મો ટીવી શો અને વેબ સિરીઝ વિશે જાણકારી મળે છે. અલગ અલગ ભાષાની ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝને એકથી દસ વચ્ચે રેટિંગ આપવામાં આવે છે. ફિલ્મ અને વેબ સિરીઝનું રેટિંગ સારું મળે તો ફિલ્મ સફળ ગણાય છે અને તેને જોનાર દર્શકોની સંખ્યા પણ વધે છે. જો રેટિંગ સારું ન હોય તો ફિલ્મને નિષ્ફળ ગણવામાં આવે છે.
કોણ બની શકે IMDb ના રજીસ્ટર યુઝર ?
જેમ અગાઉ જણાવ્યું તેમ IMDb પર રજીસ્ટર્ડ યુઝર ફિલ્મ અને વેબ સીરીઝને રેટિંગ આપે છે. જો તમને એવો પ્રશ્ન થતો હોય કે રજીસ્ટર્ડ યુઝર કોણ બની શકે છે. જો તમને ફિલ્મો વિશે જાણકારી હોય તો તમે પણ ચાર્જ ચુકવી IMDb ના રજીસ્ટર્ડ યુઝર બની શકો છો. કોઈપણ વ્યક્તિ ફિલ્મ, વેબ સિરીઝ કે વિડીયો ગેમને રીવ્યુ આપવા માટે એકાઉન્ટ બનાવી શકે છે. ફિલ્મની રેટિંગ આપનાર યુઝરના નામ ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે. IMDb ની મેમ્બરશીપ માટે નક્કી કરેલો ચાર્જ ચૂકવીને તેના યુઝર બની શકે છો. IMDb પર મેમ્બરશીપ નો ચાર્જ માસિક અંદાજે 600 થી 700 રૂપિયા અને વર્ષના આશરે 5000 રૂપિયા જેટલો હોય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)