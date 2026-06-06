/Peddi Movie Controversy: પેદ્દી ફિલ્મમાં જાનવી કપૂરના સીનનો વિવાદ શું છે જાણી લો, ફિલ્મ ડારેક્ટરે ભુલ માટે માંગવી પડી માફી

Peddi Movie Controversy: રામ ચરણની સ્પોર્ટ્સ ડ્રામા ફિલ્મ પેદ્દી બોક્સ ઓફિસ પર તો સારી કમાણી કરી રહી છે પરંતુ આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તેની સાથે જ એક વિવાદ પણ શરૂ થયો છે અને તેના કારણે ફિલ્મને નેગેટિવ રિવ્યુ મળી રહ્યા છે. આ વિવાદ એટલો વધી ગયો કે ફિલ્મ રિલીઝના ત્રીજા દિવસે ફિલ્મના ડાયરેક્ટરે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને સાર્વજનિક માફી માંગવી પડી. પેદ્દી ફિલ્મનો આ વિવાદ શું છે ચાલો તમને જણાવીએ.
રામ ચરણની ફિલ્મ પેદ્દી એક સ્પોર્ટ્સ ડ્રામા ફિલ્મ છે જેમાં રામ ચરણની સાથે જાનવી કપૂર મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળે છે. જેટલા લોકોએ આ ફિલ્મ જોઈ તેમાંથી મોટાભાગના લોકોએ જાનવી કપૂરના પાત્રને ખોટી રીતે દેખાડવાને લઈને નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. લોકો સોશિયલ મીડિયા પર પેદ્દી ફિલ્મ અને ફિલ્મના ડાયરેક્ટર નેગેટિવ રિવ્યુ આપી રહ્યા છે. બોક્સ ઓફિસ પર 150 કરોડથી વધુની કમાણી કરી ચૂકેલી ફિલ્મને લઈને હવે એક સામાજિક વિવાદ શરુ થઈ ગયો છે.
આ વિવાદનું મુખ્ય કારણ છે કે ફિલ્મમાં અભિનેત્રી જાનવી કપૂરને ફિલ્મી પડદા પર ખોટી રીતે દર્શાવવામાં આવી છે. દર્શકોને જ નહીં પરંતુ ફિલ્મ ક્રિટિક્સને પણ આ વાત ખુંચી છે. ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તેના ત્રણ દિવસમાં ફિલ્મને આ મામલે લોકો તરફથી નેગેટિવ રીવ્યુ મળ્યા છે જેના કારણે હવે ફિલ્મ નિર્દેશક બુચી બાબુ સનાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે અને સાર્વજનિક રીતે માફી માંગી છે.
ડાયરેક્ટર બૂચી બાબુ સનાએ શું કહ્યું?
પેદ્દી ફિલ્મનો વિવાદ એટલો વધી ગયો કે ડાયરેક્ટર બૂચી બાબુ સનાએ તેના એક્સ હેન્ડલ પરથી એક પોસ્ટ શેર કરી છે અને દર્શકોની નારાજગીને લઈને પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેણે પોતાની પોસ્ટમાં તેણે લખ્યું છે તે અનુસાર એક ફિલ્મ મેકર હોવાના કારણે તેનું માનવું છે કે સિનેમાનો મૂળ ઉદ્દેશ દર્શકોનું મનોરંજન હોય છે. ફિલ્મના માધ્યમથી કોઈપણ વ્યક્તિને અસહજ, આહત કે અપમાનિત અનુભવ કરાવવાનો નહીં. ફિલ્મના કેટલાક સીનને લઈને દર્શકોને જે સમસ્યાઓ છે તેને ગંભીરતાથી લેવામાં આવી છે. ડાયરેક્ટર આગળ લખ્યું છે કે તે વ્યક્તિગત રીતે અને વ્યવસાયિક જીવનમાં પણ મહિલાઓનું સન્માન કરે છે અને તેમનો ઇરાદો ક્યારેય કોઈ મહિલાના ચરિત્રને ઓછું આંકવાનો કે તેનું અપમાન કરવાનો નથી હોતો. તેમણે લખ્યું છે કે ફિલ્મના કોઈ સીનને લઈને દર્શકોની ભાવના આહત થઈ છે તો આ વાતને તે ગંભીરતાથી લઈને દિલથી માફી માંગે છે.
As a filmmaker, I believe cinema should entertain, inspire, and connect with audiences. It should never make anyone feel uncomfortable or disrespected. We have heard the feedback regarding certain scenes in Peddi and have taken it seriously.
I have always had immense respect for…
— BuchiBabuSana (@BuchiBabuSana) June 6, 2026
વિવાદિત સીન મામલે ડાયરેક્ટરનો નિર્ણય
બુચી બાબુ સનાએ તેની પોસ્ટમાં એવું પણ લખ્યું છે કે લોકો તરફથી મળેલા ફીડબેકને ધ્યાનમાં રાખીને તેમણે નિર્ણય કર્યો છે કે ફિલ્મમાં જે સીનને લઈને દર્શકોને સમસ્યા થઈ છે તે બદલી દેવામાં આવશે.. બુચી બાબુ સનાએ એવું પણ કહ્યું છે કે એક નિર્દેશક તરીકે સમાજના દ્રષ્ટિકોણ અને લોકોની ભાવનાનું સન્માન કરવું તેની જવાબદારી છે અને દરેક મહિલાની ગરીમા અને સન્માન ફિલ્મી પડદે જળવાય તે તેનો હક છે. મહત્વનું છે કે લોકોનો આક્રોશ વધતા અને ફિલ્મને મળતા નેગેટિવ રિવ્યુને ધ્યાનમાં રાખીને ફિલ્મ મેકર્સ હવે બેકફૂટ પર આવ્યા છે અને જાનવી કપૂરના પાત્રને ખોટી રીતે દર્શાવતા સીનને હટાવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
જાનવી કપૂરના પાત્રનો વિવાદ
જો તમને આ વિવાદ અંગે ખ્યાલ ન હોય તો તમને જણાવી દઈએ કે પેદ્દી ફિલ્મમાં જાનવી કપૂર પછી અચિઅમ્મા નામની યુવતીના પાત્રમાં જોવા મળે છે. લોકો જે સીન પર ભડક્યા છે તે સીન છે જાનવી કપૂર અને રામ ચરણના રોમેન્ટિક સીન અને જાનવી કપૂરનો ઇન્ટ્રોડક્શન સીન. લોકોનું કહેવું છે કે જાનવી કપૂરના પાત્રની એન્ટ્રી થાય છે ત્યારે કેમેરો ઘણા સમય સુધી તેના ચહેરાને બદલે તેના શરીરના અલગ અલગ અંગો પર ફોકસ કરવામાં આવે છે જે જોવામાં આપત્તિજનક લાગે છે. દર્શકોને બીજા એક સીનથી પણ સમસ્યા થઈ છે જેમાં રામચરણ પોતાના મિત્રોને એવું કહેતો જોવા મળે છે કે અચિઅમ્માની મરજી વિના તે તેને સ્પર્શી શકે છે. અને રામ ચરણ સહમતી વિના મહિલાને સ્પર્શ કરવાની વાતને પ્રેમ વ્યક્ત કરવાની રીત કહીને યોગ્ય ગણાવે છે. આ વાતથી દર્શકોને સમસ્યા થઈ છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)