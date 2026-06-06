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Peddi Movie Controversy: પેદ્દી ફિલ્મમાં જાનવી કપૂરના સીનનો વિવાદ શું છે જાણી લો, ફિલ્મ ડારેક્ટરે ભુલ માટે માંગવી પડી માફી

Peddi Movie Controversy: રામ ચરણની સ્પોર્ટ ડ્રામા ફિલ્મ પેદ્દી રિલીઝ થઈ તેના ત્રીજા જ દિવસે ફિલ્મના ડાયરેક્ટર બુચી બાબુ સનાએ માફી માંગવી પડી છે. આ માફી તેણે જાનવી કપૂરના પાત્રને ખોટી રીતે દર્શાવવા માટે માંગી છે. પેદ્દી ફિલ્મનો વિવાદ શું છે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 06, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:03 PM IST
Peddi Movie Controversy: પેદ્દી ફિલ્મમાં જાનવી કપૂરના સીનનો વિવાદ શું છે જાણી લો, ફિલ્મ ડારેક્ટરે ભુલ માટે માંગવી પડી માફી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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