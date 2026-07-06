/Satluj Movie: જાણો શું છે દિલજીત દોસાંજની ફિલ્મ સતલુજનો વિવાદ, શા માટે ભારતમાં ફિલ્મને કરી દીધી બૈન ?

Satluj Movie: દિલજીત દોસાંજની ફિલ્મ સતલુજ જ્યારથી બની છે ત્યારથી વિવાદમાં છે. આ ફિલ્મ ચર્ચામાં છે કારણ કે 3 જુલાઈએ ઝી5 પર રિલીઝ કરવામાં આવી હતી અને 48 કલાકની અંદર જ ફિલ્મ પર પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો. જેને લઈને દર્શકોના મનમાં પણ પ્રશ્ન થવા લાગ્યો કે દિલજીત દોસાંજની ફિલ્મમાં એવું તો શું છે કે આ ફિલ્મને જોવાની મનાઈ કરી દેવામાં આવી. આ ફિલ્મનો વિવાદ આજકાલનો નથી. આ વિવાદ વર્ષ 2022 થી ચાલતો આવે છે. વિવાદના કારણે ફિલ્મના નામ પણ 3 વખત બદલવામાં આવ્યા.
સતલુજ ફિલ્મની રિયલ સ્ટોરી શું છે ?
કોઈપણ ફિલ્મ વિવાદનું કારણ તેની સ્ટોરીના કારણે બને છે તેવી જ રીતે સતલુજ ફિલ્મની સ્ટોરી જ સમસ્યા બની ગઈ છે. સતલુજ ફિલ્મ સત્ય ઘટના પર આધારિત ફિલ્મ છે. આ સત્ય ઘટના પંજાબમાં બની હતી. પંજાબમાં 1984 થી 1994 વચ્ચે હજારો લોકોના અંતિમ સંસ્કાર લાવારિસ ગણાવીને કરી દેવામાં આવતા હતા. આ ઘટના માનવ અધિકાર કાર્યકર્તા જશવંતસિંહ ખાલડાના ધ્યાનમાં આવી અને તેમણે આ મામલે તપાસ કરી. ત્યાર પછી આ સંવેદનશીલ મુદ્દાને તેમણે રાષ્ટ્રીય સ્તર પર રજૂ કર્યો. 1995 માં જશવંતસિંહ ખાલડા રહસ્યમય રીતે લાપતા થઈ ગયા અને પછી તેમની હત્યા થઈ ગઈ. આ ઘટનાના 10 વર્ષ પછી પંજાબ પોલીસના ચાર કર્મચારીઓને જશવંતસિંહ ખાલડાના અપહરણ અને હત્યાના કેસમાં દોષી ગણાવી સજા સંભળાવવામાં આવી. આ સમગ્ર ઘટના પર આધારિત ફિલ્મ છે સતલુજ.
સતલુજ ફિલ્મના ત્રણ વખત નામ બદલાયા
દિલજીત દોસાંજની ફિલ્મ સતલુજનું નામ સૌથી પહેલા ઘલ્લૂઘારા હતું. ઘલ્લૂઘારા એક પંજાબી શબ્દ છે જેનો અર્થ થાય છે નરસંહાર. સૌથી પહેલા સેન્સર બોર્ડે આ નામ પર આપત્તિ વ્યક્ત કરી જેના કારણે ફિલ્મનું નામ પંજાબ 95 કરવામાં આવ્યો. આ નામથી વર્ષ 2023 માં ટોરન્ટો ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં વર્લ્ડ પ્રીમિયર પણ કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ તે સમયે પણ ફિલ્મને લઈને વિવાદ શરૂ થઈ જતા ફેસ્ટિવલમાંથી પણ ફિલ્મને હટાવવી પડી. 2023 પછી 3 જુલાઈ 2026 ના રોજ પંજાબ 95 નામની મંજૂરી ન મળતા ફિલ્મને સતલૂજ નામથી ઝી5 પર રિલીઝ કરવામાં આવી. પરંતુ બે દિવસની અંદર જ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પરથી પણ આ ફિલ્મને હટાવવાની ફરજ પડી.
સતલુજ ફિલ્મ શા માટે ભારતમાં રિલીઝ થઈ શકી નહીં ?
કોઈપણ ફિલ્મને રીલીઝ થતા પહેલા સેન્સર બોર્ડનું સર્ટિફિકેટ લેવું પડે છે રિપોર્ટ અનુસાર જ્યારે સતલુજ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશન માટે પહોંચી તો સેન્સર બોર્ડે તેમાં 127 કટ્સ અને ઘણા બધા ફેરફારનું સૂચન આપ્યું. જેમાં ઐતિહાસિક સંદર્ભો, જગ્યા અને પાત્રોના નામ બદલવાની માંગ પણ કરવામાં આવી જે મેકર્સને મંજૂર ન હતું. જેના કારણે ભારતમાં ફિલ્મને સેન્સર બોર્ડની મંજૂરી ન મળી. આ કારણથી ભારતીય સિનેમા ઘરોમાં આ ફિલ્મ રિલીઝ ન થઈ શકી. જોકે 7 ફેબ્રુઆરી 2025 ના રોજ કેટલાક દેશોના સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ કરવામાં આવી હતી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)