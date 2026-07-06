Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /Satluj Movie: જાણો શું છે દિલજીત દોસાંજની ફિલ્મ સતલુજનો વિવાદ, શા માટે ભારતમાં ફિલ્મને કરી દીધી બૈન ?

Satluj Movie: જાણો શું છે દિલજીત દોસાંજની ફિલ્મ સતલુજનો વિવાદ, શા માટે ભારતમાં ફિલ્મને કરી દીધી બૈન ?

Satluj Movie: દિલજીત દોસાંજની ફિલ્મ સતલુજને લઈને 2022 થી વિવાદ ચાલે છે. આ ફિલ્મને થિયેટર રિલીઝની મંજૂરી તો ન મળી પણ વર્ષોના ઈંતેજાર પછી જ્યારે આ ફિલ્મ ઝી5 પર રિલીઝ થઈ તો ત્યાંથી પણ 2 જ દિવસમાં ફિલ્મને હટાવી લેવામાં આવી. જેના કારણે દર્શકોના મનમાં પ્રશ્ન થયો છે કે એવું તો શું છે આ ફિલ્મમાં કે તેને ભારતમાં બૈન કરી દેવામાં આવી ? તો ચાલો તમને જણાવીએ આ ફિલ્મના વિવાદ વિશે વિસ્તારપૂર્વક.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 06, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:59 PM IST
Satluj Movie: જાણો શું છે દિલજીત દોસાંજની ફિલ્મ સતલુજનો વિવાદ, શા માટે ભારતમાં ફિલ્મને કરી દીધી બૈન ?
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Today Gold Silver Price: અઠવાડિયાના પહેલા જ દિવસે સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો, જાણો
Silver Price Fall19 min ago
2
Gujarat Rain Alert27 min ago
3
 PM Modi51 min ago
4
Maruti Grand Vitara52 min ago
5
Relationship Tips52 min ago