/Aishwarya Rai Bachchan: ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચનનું બ્લૂ ગાઉન છે સ્પેશિયલ, ડ્રેસ પર જડેલા છે હજારો ક્રિસ્ટલ્સ, ચેક કરો ડિટેલ્સ

Aishwarya Rai Bachchan Cannes 2026: કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ 2026 શરૂ થયો ત્યારથી જ ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચનના ચાહકો રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે ઐશ્વર્યા ક્યારે કાન્સના રેડ કાર્પેટ પર જોવા મળશે. દેશ-વિદેશમાં વસતા એશ્વર્યા રાય બચ્ચનના ચાહકોને શુક્રવારે હાશકારો થઈ ગયો. શુક્રવારે ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલના રેડ કાર્પેટ પર ઉતરી હતી અને તેણે મહેફિલ લૂંટી લીધી. એશ્વર્યા રાયે કાન્સના પહેલા દિવસે બ્લુ રંગનું ગાઉન પહેર્યું હતું. આ ડિઝાઇનર ગાઉન કોણે તૈયાર કર્યું છે અને આ ગાઉન શા માટે ખાસ છે ચાલો તમને જણાવીએ.
એશ્વર્યા રાય બચ્ચન તેની દીકરી આરાધ્યા બચ્ચન સાથે ફેસ્ટિવલ માટે રવાના થઈ ત્યારથી જ લોકોની નજર કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ પર હતી. લોકો એ જોવા માંગતા હતા કે આ વર્ષે ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન કાન્સના રેડ કાર્પેટ પર શું પહેરીને ઉતરશે. આ આતુરતાનો અંત આવી ગયો છે અને શુક્રવારે પહેલા દિવસે ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન બ્લુ રંગના ગાઉનમાં રેડ કાર્પેટ પર જોવા મળી. એશ્વર્યા રાયના આ ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થવા લાગ્યા. અને સાથે જ તેના ડિઝાઇનર ગાઉનની પણ ચર્ચાઓ જોશોળથી થવા લાગી. એશ્વર્યા રાય બચ્ચને પહેરેલું ગાઉન ચર્ચાનો વિષય છે.
ડિઝાઇનર અમિત અગ્રવાલનું ક્રિએશન
કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ 2026 માટે ઐશ્વર્યાનું ગાઉન ફેશન ડિઝાઈનર અમિત અગ્રવાલ એ ડિઝાઇન કરેલું છે. અમિત અગ્રવાલ એ આ ગાઉનના લુક અને તેની ડિટેલ્સ તેના instagram પેજ પર શેર કરી હતી. એશ્વર્યા રાય બચ્ચન અમિત અગ્રવાલ એ બનાવેલુ ગાઉન પહેરી કાન્સના રેડ કાર્પેટ પર ઉતરી હતી.
અમિત અગ્રવાલે આ ગાઉન અંગે શેર કરેલી ડિટેલ્સ અનુસાર એશ્વર્યા માટેનું આ સ્પેશિયલ ગાઉન તૈયાર કરવામાં 1500 કલાક નો સમય લાગ્યો હતો. અમિત અગ્રવાલ એ સ્ટાઇલિસ્ટ મોહિત રાય સાથે મળીને એશ્વર્યા રાયનો લુક તૈયાર કર્યો છે.. આ બ્લુ રંગના ગાઉનમાં જે ચમકતી એમ્રોઇડરી દેખાય છે તે ખરેખર ક્રિસ્ટલ છે. ગાઉન ઉપર હજારોની સંખ્યામાં ક્રિસ્ટલને જાળીદાર બનાવટની અંદર પરોવવામાં આવ્યા છે. આ ઝીણવટ ભર્યું કામ કરવામાં કારીગરોને 1500 કલાકનો સમય લાગ્યો હતો.
અંતરીક્ષથી ઇન્સ્પાયર ગાઉન
અમિત અગ્રવાલે જે જાણકારી તેની પોસ્ટમાં શેર કરી છે તે અનુસાર ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચનનું આ ગાઉન સ્પેસ એટલે કે અંતરિક્ષથી ઇન્સ્પાયર છે. ગાઉનનો ડાર્ક બ્લુ રંગ અને તેને ડિઝાઇન બ્રહ્માંડ જેવો આભાસ કરાવે છે. જે આ ગાઉનને વધારે ખાસ બનાવે છે.
એશ્વર્યા રાય બચ્ચન કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ 2026 માટે આરાધ્યા બચ્ચન સાથે પહોંચી છે. બીજા દિવસે ઐશ્વર્યા રાયે લાઇટ પિંક રંગનું ગાઉન કેરી કર્યું હતું. જોકે બીજા દિવસે ઐશ્વર્યા રાય કરતા તેની દીકરી આરાધ્યા બચ્ચનના લુકની ચર્ચા થઈ રહી છે. બીજા દિવસે આરાધ્યા બચ્ચને રેડ કલરનું સુંદર ગાઉન પહેર્યું હતું. સોશિયલ મીડિયા પર આરાધ્યા બચ્ચનના લુકની ચર્ચા થઈ રહી છે અને લોકો આરાધ્યા બચ્ચનની સુંદરતાના પણ વખાણ કરી રહ્યા છે.
