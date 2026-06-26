/પદ્મશ્રી એવોર્ડમાં માધવને પહરેલી ઘડિયાળની ચર્ચા એમ જ નથી થઈ રહી, આ ઘડિયાળની અંદર છુપાયેલી છે અદ્ભુત કલા

R Madhavan Special Watch: 23 જૂને રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં પદ્મ પુરસ્કારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં બોલીવુડ એક્ટર આર માધનને પદ્મશ્રી પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો. આ તકે આર માધવને જે ઘડિયાળ પહેરી હતી તેના પર લોકોની નજર પડી અને તેની ચર્ચા જોરશોરથી શરુ થઈ ગઈ છે. આર માધવનની આ ઘડિયાળ સામાન્ય ઘડિયાળ નથી. આ ઘડિયાળ 40 લાખની છે અને તેમાં કેટલીક ખાસિયતો પણ છે.
આર માધવનની 40 લાખની ઘડિયાળ
આર માધવનના પદ્મશ્રી પુરસ્કાર સમયના ફોટો વાયરલ થયા પછી લોકોની નજર તેના કાંડા પર બાંધેલી 40 લાખની ઘડિયાળ પર પડી હતી. ઘણા લોકોને એ વાતનું આશ્ચર્ય થયું કે એક ઘડિયાળની કિંમત 40 લાખ શા માટે હોય અને તેમાં શું ખાસ છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ ઘડિયાળનું નામ શું છે, તેમાં શું ખાસ છે?
આર માધવનની લિમિટેડ એડિશન વોચની ખાસિયતો
આર માધવને જે ઘડિયાળ પહેરી હતી તેનું નામ ટાઈટન નેબુલા જલસા ફ્લાઈંગ ટૂરબિલન છે. આ ઘડિયાળની સૌથી પહેલી ખાસિયત છે કે આ ઘડિયાળના ફક્ત 10 પીસ કંપનીએ બનાવ્યા છે. આ ઘડિયાળની અંદર જયપુરના ફેમસ હવા મહેલની પેંટિંગ છે. આ પેંટિંગ પણ હાથે બનાવવામાં આવેલી છે. આ પેંટિંગ પણ પદ્મશ્રીથી સન્માનિત આર્ટિસ્ટ એસ. શાકિર એલીએ બનાવી છે.
18 કેરેટ રોઝ ગોલ્ડથી બનેલી ઘડિયાળ
આર માધવનની 40 લાખની ઘડિયાળનું કેસ 18 કેરેટ રોઝ ગોલ્ડથી બનેલું છે. વર્ષોની મહેનત પછી આ ઘડિયાળ તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ ઘડિયાળામાં કુલ 144 પાર્ટ્સ છે. આ ઘડિયાળામાં એક રત્ન છે જે જયપુરના લાલ બલુઆ પથ્થરની વાસ્તુકલા જેવો દેખાય છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે આ વર્ષે હિંદી સિનેમામાં યોગદાન માટે એક્ટર આર માધવનને પદ્મશ્રી પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. આ તકે તેણે ઈંસ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ શેર કરી પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી અને ભારત સરકારનો આભાર માન્યો હતો. ફોટો સાથે તેણે ઈમોશનલ કેપ્શન પણ લખ્યું છે.