Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /પદ્મશ્રી એવોર્ડમાં માધવને પહરેલી ઘડિયાળની ચર્ચા એમ જ નથી થઈ રહી, આ ઘડિયાળની અંદર છુપાયેલી છે અદ્ભુત કલા

પદ્મશ્રી એવોર્ડમાં માધવને પહરેલી ઘડિયાળની ચર્ચા એમ જ નથી થઈ રહી, આ ઘડિયાળની અંદર છુપાયેલી છે અદ્ભુત કલા

R Madhavan Special Watch: પદ્મશ્રી પુરસ્કાર લેતી વખતે આર માધવને ખાસ ઘડિયાળ પહેરી હતી. આ ઘડિયાળ કોઈ સામાન્ય ઘડિયાળ નથી. આ એક લિમિટેડ એડિશન વોચ છે. દુનિયામાં આવી 10 જ ઘડિયાળ છે જેમાંથી એક આર માધવન પાસે છે. જો તમને આ ઘડિયાળની ખાસિય વિશે નથી ખબર તો ચાલો તમન જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 26, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:37 PM IST
પદ્મશ્રી એવોર્ડમાં માધવને પહરેલી ઘડિયાળની ચર્ચા એમ જ નથી થઈ રહી, આ ઘડિયાળની અંદર છુપાયેલી છે અદ્ભુત કલા
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
યુવાનોમાં ઝડપથી વધી રહ્યો છે ઓરલ કેન્સરનો ખતરો, તમાકુ-વેપિંગ બની રહ્યાં છે જીવલેણ
Oral Cancer28 min ago
2
Rajkot news28 min ago
3
Automobile News59 min ago
4
WELCOME TO THE JUNGLE1 hr ago
5
fifa world cup 20261 hr ago