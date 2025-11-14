અંબાણી પરિવારની નાની વહુ કયો ફોન વાપરે છે? જાણીને તમને નવાઈ લાગશે !
Radhika Ambani Phone: અંબાણી પરિવારની નાની પુત્રવધૂ, રાધિકા મર્ચન્ટ, ફક્ત તેના કપડાં સુધી જ મર્યાદિત નથી, પરંતુ તે જે પ્રીમિયમ સ્માર્ટફોન પણ વાપરે છે તે પણ બધાનું ધ્યાન ખેંચે છે. ચાલો જાણીએ કે તેમની પાસે કયો ફોન છે. તમને આશ્ચર્ય થશે.
Trending Photos
Radhika Ambani Phone: તાજેતરમાં, રિલાયન્સના ચેરમેન મુકેશ અંબાણી અને નીતા અંબાણીની પુત્રવધૂ રાધિકા મર્ચન્ટ, એક પ્રખ્યાત ફેશન ડિઝાઇનર દ્વારા આયોજિત પાર્ટીમાં જોવા મળી હતી. રાધિકા અને તેની સાસુ, નીતા અંબાણી, સાથે ફરતા જોવા મળ્યા હતા, અને તેમના ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. જ્યારે રાધિકા તેની સાસુનો હાથ પકડીને પાર્ટીમાં પ્રવેશી રહી હતી, ત્યારે ચાહકોએ તેના હાથમાં રહેલા સ્માર્ટફોન પર ઝડપથી નજર નાખી, જેનાથી ઘણા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા.
રાધિકા મર્ચન્ટનો લક્ઝરી ફોન કયો છે?
નજીકથી ચેક કર્યા પછી, ખબર પડી કે રાધિકા મર્ચન્ટ એપલ આઇફોન પ્રો શ્રેણીનો ફોન વાપરી રહી હતી. આ ફોન આઇફોન 16 પ્રો મેક્સ છે, જેમાં 6.9-ઇંચનો મોટી ડિસ્પ્લે છે. રાધિકાએ તેના ફોન માટે તેની સુંદર સાડી સાથે મેળ ખાતો રંગનો કવર પણ લગાવ્યું હતું. ચાહકોને આશ્ચર્ય થયું કે આટલા શ્રીમંત પરિવારની વહુ પાસે લક્ઝરી ફોન નથી. તે સામાન્ય લોકોની જેમ ફક્ત પ્રીમિયમ ફોન વાપરે છે.
1TB વેરિઅન્ટની કિંમત લગભગ 200,000 રૂપિયા
આ ફોન ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો અને લોન્ચ સમયે, ભારતમાં બેઝ 256GB મોડેલની કિંમત 134,900 રૂપિયા હતી, જ્યારે ટોપ-એન્ડ 1TB વેરિઅન્ટની કિંમત લગભગ 200,000 રૂપિયા હતી. આ ફોન Apple A18 Pro ચિપ દ્વારા સંચાલિત છે. તેમાં 48MP પ્રાઇમરી સેન્સર, 48MP સેકન્ડરી કેમેરા અને 12MP થર્ડ કેમેરા સાથે ટ્રિપલ રીઅર કેમેરા સેટઅપ છે. સેલ્ફી માટે 12MP ફ્રન્ટ કેમેરા પણ છે.
નીતા અંબાણી ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું
સ્ટાઇલિશ સાડીમાં સજ્જ નીતા અંબાણી અને રાધિકા મર્ચન્ટે બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું, પરંતુ નીતા અંબાણીનો મોંઘા હેન્ડબેગ ખરેખર શો-સ્ટોપર હતો. નીતા અંબાણી પાસે હીરા જડિત હર્મેસ કેલીમોર્ફોઝ બેગ હતી. આ બેગની કિંમત 70 લાખ રૂપિયાથી 1 કરોડ રૂપિયાની વચ્ચે છે. પાર્ટીમાં રાધિકાનો આઈફોન ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો, ત્યારે નીતા અંબાણીની બેગે લોકોનું ધ્યાનનું કેન્દ્ર બની હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે