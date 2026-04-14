કેવી હતી આશા તાઈની છેલ્લી ક્ષણો? મુમતાઝે વર્ણવી આપવીતી, જાણીને તમારી આંખો પણ થઈ જશે ભીની....
Asha Bhosle Death: 92 વર્ષની વયે આશા ભોંસલેના અવસાનથી સંગીત જગતને ઊંડો આઘાત લાગ્યો છે. ફેફસામાં ઈન્ફેક્શનના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલા આ દિગ્ગજ ગાયિકાની છેલ્લી ક્ષણો વિશે તેમની નજીકની મિત્ર અને અભિનેત્રી મુમતાઝે વિગતો આપી છે. આ સાથે તેમણે એક વીડિયો પણ શેર કર્યો છે, જે જોઈને કોઈની પણ આંખો નમ થઈ જશે.
Trending Photos
Mumtaz on Asha Bhosle Last Moments: હિન્દી સિનેમાના દિગ્ગજ ગાયિકા આશા ભોંસલે હવે આપણી વચ્ચે નથી રહ્યા. 92 વર્ષની વયે તેમણે આ દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું છે. મળતી માહિતી મુજબ, તેમને ફેફસામાં ઈન્ફેક્શન થયું હતું, ત્યારબાદ શનિવારે તેમને મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની હાલત ઘણી ગંભીર હતી અને ડોક્ટરો સતત તેમની દેખરેખ રાખી રહ્યા હતા. પરંતુ તમામ પ્રયત્નો છતાં તેમને બચાવી શકાયા નથી.
સોમવાર, 13 એપ્રિલના રોજ તેમના અંતિમ સંસ્કાર પૂર્ણ રાજ્ય સન્માન સાથે કરવામાં આવ્યા હતા. તેમના જવાથી સંગીતની દુનિયામાં એક મોટો ખાલીપો સર્જાયો છે, જેને ભરવો સરળ નહીં હોય. આશા ભોંસલેનું નામ ભારતીય સંગીતના ઇતિહાસમાં હંમેશા સુવર્ણ અક્ષરોમાં લખવામાં આવશે. તેમણે પોતાની કારકિર્દીમાં 7 દાયકાથી વધુ સમય સુધી ગાયું અને દરેક યુગમાં પોતાના અવાજનો જાદુ વિખેર્યો. તેમના અવાજમાં એવી ખાસ વાત હતી જે દરેક પ્રકારના ગીતને અનોખું બનાવી દેતી હતી.
આજે પણ લોકોની જીભ પર છે તેમના ગીતો
ભલે તે રોમેન્ટિક ગીતો હોય, ગઝલો હોય કે પછી મસ્તીભર્યા ગીતો, તેમણે દરેક શૈલીમાં પોતાની જાતને સાબિત કરી હતી. આ જ કારણ છે કે આજે પણ તેમના ગીતો લોકોની જીભ પર છે અને હૃદયમાં વસેલા છે. તેમના નિધન બાદ તેમની ગાઢ મિત્ર અને અભિનેત્રી મુમતાઝે તેમની અંતિમ ક્ષણો વિશે ભાવુક વાતો શેર કરી છે. મુમતાઝે જણાવ્યું કે જેવી તેમને ખબર પડી કે આશા ભોંસલે હોસ્પિટલમાં દાખલ છે, તેઓ તરત જ તેમને મળવા પહોંચી ગયા હતા. પરંતુ અફસોસની વાત એ રહી કે તેઓ તેમની સાથે વાત ન કરી શક્યા.
કેવી હતી આશા તાઈની છેલ્લી ક્ષણો?
ડોક્ટરોએ સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે તેમની હાલત અત્યંત નાજુક છે. મુમતાઝે જણાવ્યું કે તેઓ હોસ્પિટલમાંથી બહાર નીકળ્યા જ હતા કે થોડી વાર પછી તેમને ફોન આવ્યો અને જાણ કરવામાં આવી કે આશા ભોંસલે હવે આ દુનિયામાં નથી રહ્યા. પોતાની મિત્રને યાદ કરતા મુમતાઝે કહ્યું કે હું બીજા દિવસે તેમના ઘરે ગઈ હતી. મેં તેમને જોયા તો તેમના ચહેરા પર એક અલગ જ શાંતિ અને નૂર (તેજ) હતું. આ શબ્દો દર્શાવે છે કે તેમના જવાનું દુઃખ કેટલું ઊંડું છે. તેમણે વધુમાં એમ પણ જણાવ્યું કે તેઓ અને આશા ભોંસલે લાંબા સમય સુધી પાડોશી રહ્યા હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે