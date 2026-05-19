/Panchayat Season 5 Release Date: ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકો છો જીતેન્દ્ર કુમાર અને નીના ગુપ્તાની હિટ વેબ સિરીઝની 5મી સીઝન, જાણો

Panchayat Season 5 Release Date: પંચાયતની 5મી સીઝનને લઈને લેટેસ્ટ અપડેટ સામે આવી છે, જેનાથી ફેન્સમાં જોશ ભરાઈ ગયો છે, સીઝન 4 પછી દર્શકો આ સમાચારની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા.
Panchayat Season 5 Release Date: પંચાયતની પાંચમી સીઝનની રાહ આખરે પૂરી થઈ ગઈ છે. સીઝન 4ના નાટકીય અંત પછી મહિનાઓથી ચાલી રહેલી અટકળોનો અંત લાવતા, નિર્માતાઓએ સત્તાવાર રીતે પુષ્ટિ આપી છે કે તેઓ સીઝન 5 પર કામ કરી રહ્યા છે. આ લોકપ્રિય ગ્રામીણ કોમેડી-ડ્રામા, જેણે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી મજબૂત ચાહક ફોલોઇંગ મેળવ્યું છે, તે વધુ રાજકીય તણાવ, ભાવનાત્મક વળાંકો અને ફુલેરા ગામથી જીવનના પાઠ સાથે પરત ફરવા માટે તૈયાર છે.
સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મે પુષ્ટિ આપી છે
આગામી સીઝન એમેઝોન પ્રાઇમ વિડિયોના નવા ભારતીય કન્ટેન્ટ સ્લેટના ભાગ રૂપે જાહેર કરવામાં આવી હતી. જ્યારે ચોક્કસ રિલીઝ તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી, સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મે પુષ્ટિ આપી છે કે આ શો 2026 માં રિલીઝ થશે. પાછલી સીઝનની જેમ, "પંચાયત" સીઝન 5 ફક્ત પ્રાઇમ વિડિયો પર સ્ટ્રીમ થશે.
કેટલાક પરિચિત ચહેરાઓ પાછા ફરે તેવી અપેક્ષા
સીઝન 5 માં ફરી એકવાર જિતેન્દ્ર કુમાર અભિષેક ત્રિપાઠી તરીકે છે. અભિષેક એક એન્જિનિયરિંગ ગ્રેજ્યુએટ છે જે પાછળથી પંચાયત સચિવ બને છે. ફુલેરામાં તેની સફર વાર્તાનું હૃદય છે. નવી સીઝનમાં નીના ગુપ્તા, રઘુબીર યાદવ, સાન્વિકા, ફૈઝલ મલિક અને ચંદન રોય સહિત કેટલાક પરિચિત ચહેરાઓ પાછા ફરે તેવી અપેક્ષા છે. આ શ્રેણીનું નિર્માણ 'ધ વાયરલ ફીવર' દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.
સીરીઝની દરેક સીઝનને અપાર પ્રેમ મળ્યો
તે ચંદન કુમાર દ્વારા લખાયેલ છે અને દિગ્દર્શન દીપક કુમાર મિશ્રા દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ તે ટીમ છે જેણે શોની વાર્તાને એટલી સંબંધિત અને તેના રમૂજને એટલી પાયાની બનાવી છે. સીરીઝની દરેક સીઝનને અપાર પ્રેમ મળ્યો છે, અને તેના પાત્રો દર સીઝન ખૂબ જ પ્રિય બન્યા છે. પછી ભલે તે મંજુ દેવી હોય કે પ્રધાન પતિ સાહેબ, વિકાસ, રિંકી, બનારકસ, કે વિનોદ, ભાગ્યે જ કોઈ પાત્ર હશે જેણે તમને સ્પર્શ કર્યો ન હોય કે ગલીપચી ન કરી હોય.
શ્રેણીની પ્રથમ સીઝનનું પ્રીમિયર 3 એપ્રિલ, 2020 ના રોજ થયું હતું, અને તેની લેખન શૈલી, અભિનય અને ગ્રામીણ જીવનના ચિત્રણ માટે વ્યાપક પ્રશંસા મળી હતી. જૂન 2025 સુધીમાં, ચાર સીઝન રિલીઝ થઈ છે. જુલાઈ 2025 માં, શ્રેણીની પાંચમી સીઝન પર કામ શરૂ થયું, જે 2026 માં પ્રીમિયર થવાનું છે. હવે, ચાહકો ફક્ત નિર્માતાઓ દ્વારા શક્ય તેટલી વહેલી તકે પ્રથમ દેખાવ શેર કરવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે જેથી પાંચમી સીઝન શું ધરાવે છે તે જાણી શકાય.