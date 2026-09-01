/જ્યારે સિનેમાઘરો બની ગયા હતા મંદિર: 50 વર્ષ પહેલાં રિલીઝ થયેલી આ ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર મચાવી દીધી હતી ધમાલ

1975 Blockbuster Movie: હાલમાં નીમ કરૌલી બાબાના જીવન પર બનેલી હનુમાન અંશ કમાણીના નવા રેકોર્ડ બનાવી રહી છે. 2 કરોડમાં બનેલી આ ફિલ્મમાં કોઈ મોટા સ્ટારકાસ્ટ નથી. 2 વીક સુધી માંડ માંડ ચાલેલી આ ફિલ્મે ત્રીજા સપ્તાહમાં કમાણીના નવા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. રિલિઝના 7 દિવસમાં આ ફિલ્મની કમાણી એક કરોડ આઠ લાખ રૂપિયા હતા. બીજુ વીક નિર્માતાઓ માટે કોઈ ઝટકાથી ઓછું ન હતું.
માંડ ફિલ્મે 40 લાખની કમાણી કરી. ડિરેક્ટરોએ માની લીધું હતું કે હવે ડૂબીશું પણ હનુમાન દાદાની કૃપા ગણો કે બીજુ પણ હવે આ ફિલ્મે રેકોર્ડબ્રેક કમાણી કરી છે. ત્રીજા સપ્તાહમાં 10 કરોડ બાદ આ ફિલ્મ સતત કમાણી કરી રહી છે. આ ફિલ્મનું નેટ કલેક્શન ટિકિટો પરથી ટેક્સ હટાવીને 40 કરોડે પહોંચ્યું છે. એટલે કે આ ફિલ્મ 2000 ટકાથી વધારે કમાણી કરી ચૂકી છે.
આજે, અમે તમને આવી જ ૫૦ વર્ષ જૂની ફિલ્મ વિશે જણાવવા માગીએ છીએ જેણે રિલીઝ થતાં જ બોક્સ ઓફિસ પર જબરદસ્ત કમાણી કરી હતી. તે એક અનોખી ફિલ્મ હતી જેણે તેના સમયની અસંખ્ય અન્ય ફિલ્મોને પાછળ છોડી દીધી હતી.
એક અનોખી ફિલ્મ
આજકાલ, હોરર, સસ્પેન્સ અને થ્રિલર ફિલ્મોનો દબદબો છે. જ્યારે લોકો આ શૈલીની ફિલ્મો શોધે ત્યારે તેમના વોચલિસ્ટમાં ઘણીવાર બોલિવૂડ કરતાં દક્ષિણ ભારતીય સિનેમાનું વધારે પ્રભુત્વ હોય છે. જોકે, ૧૯૭૫માં એક એવી ફિલ્મ આવી હતી જેને રાતોરાત નિર્ણાતાઓને કરોડપતિ બનાવી દીધા હતા.
પૌરાણિક ફિલ્મ
૨ કલાક અને ૨૫ મિનિટની આ ફિલ્મનું નામ હતું જય સંતોષી મા. આ પૌરાણિક ફિલ્મમાં એવી સ્ટોરી હતી કે લોકોની ધાર્મિક લાગણીઓ આ ફિલ્મ સાથે જોડાઈ ગઈ હતી. ભારતીય સિનેમાના ઇતિહાસમાં તેને "સ્લીપર હિટ" માનવામાં આવે છે.
લોકો થિયેટરોને મંદિર માનીને જતા હતા
ફિલ્મની સ્ટોરી દેવી મા સંતોષીના ચમત્કારો અને તેમના અનુયાયીઓની ભક્તિની આસપાસ ફરે છે. દર્શકોએ ફિલ્મને તેમના ધાર્મિક રિચ્યુઅલ સાથે જોડી દીધી હતી, જેના કારણે સિનેમા હોલની બહાર લાંબી કતારો લાગતી હતી. લોકો મૂવી થિયેટરને મંદિર તરીકે જોવા લાગ્યા હતા.
મા સંતોષી અને તેમના ભક્તની હતી સ્ટોરી
ફિલ્મમાં ન તો મોટા સ્ટાર્સ હતા કે ન તો નકારાત્મકતા; તેના બદલે, આ ફિલ્મ ભગવાન પ્રતિ ભક્તની શ્રદ્ધાને સમર્પિત હતી. ઘણા લોકોએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે દર્શકો ફિલ્મમાં એટલા ડૂબી ગયા હતા કે તેઓ દેવી સંતોષીને સ્ક્રીન પર જોઈને પ્રાર્થનામાં હાથ જોડી દેતા હતા.
2000 ટકાનો આ ફિલ્મે નફો કર્યો હતો
એવું કહેવાય છે કે આ ફિલ્મે 2000 % નફો કર્યો હતો, જે આંકડો ઘણી બધી અન્ય ફિલ્મો કરતા વધારે છે. શોલે આ ફિલ્મના દિવસે જ રિલીઝ થઈ હતી; સરખામણી દર્શાવે છે કે, તે સમયે, જય સંતોષી મા એ ઘણા પ્રદેશોમાં બોક્સ ઓફિસ કલેક્શનમાં શોલે ફિલ્મને પણ પાછળ છોડી દીધી હતી.
ટોચનું સ્થાન મેળવવા માટે ચાર ફિલ્મોને પાછળ છોડી દીધી
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, શોલે એ શરૂઆતમાં ₹૧૫ કરોડની કમાણી કરી હતી, પરંતુ તેનો નફો લગભગ ૪૦૦% હતો - જે જય સંતોષી મા કરતા ઓછો હતો. તમે જુઓ કે બાહુબલી ૨, દંગલ અને RRRના નફાનું માર્જિન અનુક્રમે ૬૦૦%, ૧૦૦૦% અને ૧૫૦% હતું.
નફાની દ્રષ્ટિએ જય સંતોષી મા એ બોલિવૂડની ચાર સૌથી મોટી હિટ ફિલ્મોને પાછળ છોડી દીધી હતી. જેમાં અમિતાભ બચ્ચનની શોલેથી લઈને પ્રભાસની બાહુબલી 2નો સમાવેશ થાય છે.
હવે જય સંતોષીમા ના આ જબરદસ્ત કલેક્શનને હનુમાન અંશ પાછળ છોડી દે તો નવાઈ નહીં. હાલમાં આ ફિલ્મ જબરદસ્ત કમાણી કરી રહી છે. લોકો અને નિર્માતાઓ આ નીમ કરૌલી બાબા અને હનુમાનજીનો પ્રતાપ માને છે. આવી જ ભક્તી આપણે ગુજરાતી ફિલ્મ લાલોમાં જોવા મળી હતી.
લાલો ફિલ્મ પણ પહેલી એવી ગુજરાતી ફિલ્મ છે જેને 100 કરોડની કમાણી કરી છે. આમ ધાર્મિક ફિલ્મો બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન છલકાવી નાખે છે એમાં કોઈ નવાઈ નથી.