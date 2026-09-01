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જ્યારે સિનેમાઘરો બની ગયા હતા મંદિર: 50 વર્ષ પહેલાં રિલીઝ થયેલી આ ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર મચાવી દીધી હતી ધમાલ

Jai Santoshi Maa movie : કેટલીક ફિલ્મોની સ્ટોરી અને સ્ટાકાસ્ટ એવી લોકો પર અમીટ છાપ છોડે છે જેને ભૂલવા અશક્ય હોય છે. હમણાં નીમ કરૌલી બાબા પર બનેવી હનુમાન અંશ એવો જ કમાલ કરી રહી છે જે 1975માં જય સંતોષીમાએ કર્યો હતો.  આજે, અમે તમને ૫૦ વર્ષ જૂની ફિલ્મ વિશે જણાવી રહ્યાં છે જેણે રિલીઝ થતાં જ બોક્સ ઓફિસ પર કમાણીની વરસાદ કરી દીધો હતો. 

Published: Sep 01, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:37 PM IST
જ્યારે સિનેમાઘરો બની ગયા હતા મંદિર: 50 વર્ષ પહેલાં રિલીઝ થયેલી આ ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર મચાવી દીધી હતી ધમાલ

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