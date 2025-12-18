OTTની ક્યારે થઈ શરૂઆત અને કેવી રીતે કરે છે કરોડોની કમાણી ? જાણો
OTT App Earning: આજકાલ, OTT પ્લેટફોર્મ દરેક માટે ખૂબ જ અનુકૂળ બની ગયા છે, કારણ કે તે તમને કોઈપણ દેશ, ગમે ત્યાંથી ફિલ્મો કે શ્રેણી જોવાની મંજૂરી આપે છે.
OTT App Earning: આજકાલ, લોકો થિયેટરોમાં જવાને બદલે OTT પ્લેટફોર્મ પર ઘરે ફિલ્મો જોવાનું પસંદ કરે છે. આ દિવસોમાં, OTTનો વ્યાપ છે. ઘણી ફિલ્મો અને શ્રેણીઓ સીધી OTT પર રિલીઝ થાય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે OTT ક્યારે અને કેવી રીતે ઉદ્ભવ્યું? અમે એ પણ સમજાવીશું કે OTT કેવી રીતે આવક ઉત્પન્ન કરે છે.
પહેલા, ચાલો OTTનું પૂર્ણ સ્વરૂપ સમજાવીએ. OTTનો અર્થ ઓવર ધ ટોપ થાય છે. OTTના ફાયદા એ છે કે તમે ગમે ત્યાં, તમારા ફોન પર પણ ફિલ્મો અને શોનો આનંદ માણી શકો છો.
તે ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યું?
OTT પ્લેટફોર્મ સૌપ્રથમ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ભારતમાં, OTT પ્લેટફોર્મ 2008માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યા હતા. ભારતમાં પ્રથમ OTT પ્લેટફોર્મ બિગફ્લિક્સ હતું, જે રિલાયન્સ એન્ટરટેઈનમેન્ટ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. પછી, 2010માં, Digivive એ NEXG TV નામની OTT મોબાઇલ એપ્લિકેશન લોન્ચ કરી, જે વિડિયો-ઓન-ડિમાન્ડ અને ટીવી જોવાની ઓફર કરતી હતી.
ઘણા OTT પ્લેટફોર્મ
હવે તમને Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus Hotstar, Zee5, Alt Balaji અને Voot જેવા ઘણા OTT પ્લેટફોર્મ મળશે.
કેવી રીતે પૈસા કમાય છે OTT
અહેવાલો અનુસાર, OTT પ્લેટફોર્મ ત્રણ રીતે કાર્ય કરે છે, ટ્રાન્ઝેક્શનલ વિડીયો-ઓન-ડિમાન્ડ, સબ્સ્ક્રિપ્શન વિડીયો-ઓન-ડિમાન્ડ અને જાહેરાત વિડીયો-ઓન-ડિમાન્ડ.
TVODમાં, વપરાશકર્તાઓ પ્લેટફોર્મ પરથી સામગ્રી ડાઉનલોડ કરતી વખતે ચૂકવણી કરે છે. દરેક ડાઉનલોડ ચુકવણી છે. આગળ AVOD આવે છે, અથવા જાહેરાત વિડીયો-ઓન-ડિમાન્ડ. જ્યારે વપરાશકર્તાઓને ચૂકવણી કરવાની જરૂર નથી, તેઓ એવી ફીચર જાહેરાતો કરે છે જે છોડી શકાતી નથી. પ્લેટફોર્મ આ જાહેરાતો માટે ચુકવણી મેળવે છે. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે આ નોંધપાત્ર આવક ઉત્પન્ન કરે છે.
