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Raveena Tandon: રિતેશ સિધવાનીની પાર્ટીમાં રવીના ટંડને પતિની એક્સ વાઈફ પર ફેંક્યો જ્યૂસનો ગ્લાસ, જોતા રહી ગયા લોકો

Raveena Tandon: રવીના ટંડન શાંત અને સંસ્કારી દેખાય છે પણ એક સમય હતો જ્યારે તેણે પાર્ટીમાં મહેમાનોની હાજરીમાં પોતાના પતિ અનિલ થડાનીની એક્સ વાઈફ નતાશા પર જ્યૂસનો ગ્લાસ ફેંક્યો હતો. આ સમયે રવીનાનું રુપ જોઈ પાર્ટીમાં હાજર લોકો દંગ રહી ગયા હતા.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 16, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:50 AM IST
Raveena Tandon: રિતેશ સિધવાનીની પાર્ટીમાં રવીના ટંડને પતિની એક્સ વાઈફ પર ફેંક્યો જ્યૂસનો ગ્લાસ, જોતા રહી ગયા લોકો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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