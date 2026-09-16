/Raveena Tandon: રિતેશ સિધવાનીની પાર્ટીમાં રવીના ટંડને પતિની એક્સ વાઈફ પર ફેંક્યો જ્યૂસનો ગ્લાસ, જોતા રહી ગયા લોકો

Raveena Tandon: આજે તમને એ ઘટના વિશે જણાવીએ જેનાથી બોલીવુડ દંગ રહી ગયું હતું. આમ તો બોલીવુડ અભિનેત્રીઓ વચ્ચે કેટ ફાઈટ થતી રહે છે. પરંતુ રવીના ટંડનની ફાઈટ તેના પતિની એક્સ વાઈફ નતાશા સાથે થઈ હતી. આ ફાઈટ પણ સામાન્ય ન હતી. રવીના ટંડને રિતેશ સિધવાનીની પાર્ટીમાં નતાશા પર જ્યૂસનો ગ્લાસ ફેંકીને માર્યો હતો.
બોલીવુડમાં 90 ના દાયકામાં રવીના ટંડનનો દબદબો હતો. રવીના ટંડને ફિલ્મ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અનિલ થડાની સાથે લગ્ન કર્યા છે. રવીના અનિલ થડાનીની બીજી પત્ની છે. અનિલના પહેલા લગ્ન નતાશા સિપ્પી સાથે થયા હતા. તેમના લગ્નજીવનમાં સમસ્યા શરુ થયા પછી જ્યારે તેઓ અલગ થઈ ગયા ત્યારે અનિલ થડાનીના જીવનમાં રવીનાની એન્ટ્રી થઈ હતી. રવીનાએ અનિલ થડાનીને ડિવોર્સના દુ:ખમાંથી બહાર આવવામાં પણ મદદ કરી હતી.
બોલીવુડમાં ધીરે ધીરે આ વાત ચર્ચામાં રહેવા લાગી કે અનિલ થડાની અને રવીના એકબીજાને પ્રેમ કરે છે. આ વાત જાહેર થયા પછી એકવાર રવીના ટંડન અને નતાશા રિતેશ સિધવાનીની પાર્ટીમાં આમને સામને થયા હતા. બંને વચ્ચે કોઈ વાતને લઈને બોલાચાલી થઈ અને પછી વાત એટલી વધી ગઈ કે રવીનાએ નતાસા પર જ્યૂસનો ગ્લાસ ફેંકી દીધો. આ ઘટના એકદમ હિરોઈન ફિલ્મના સીન જેવી જ હતી. કરીના કપૂરની ફિલ્મ હિરોઈનમાં પણ આવો જ એક સીન આવે છે.
આ ઘટના પછી વાત એવી સામે આવી હતી કે રવીનાએ નતાશા પર જ્યૂસ એટલા માટે ફેંક્યું કે પાર્ટીમાં નતાશા અનિલ થડાનીની નજીક આવવાનો પ્રયત્ન કરી રહી હતી. આ ઘટના પછી એક મેગેઝીનને આપેલા ઈંટરવ્યુમાં રવીનાએ કહ્યું હતું કે જે થયું તેના માટે તેને કોઈ અફસોસ નથી.
આ ઘટના માટે નતાશાએ એવો ખુલાસો કર્યો હતો કે રવીના ટંડન ઈનસિક્યોર અને તોછડી વ્યક્તિ છે. રિતેશ સિધવાનીની પાર્ટીમાં તે કઝીન સાથે ગઈ હતી. તેને રવીના અને અનિલ થડાનીથી કોઈ મતલબ ન હતો પણ પાર્ટીમાં બેસવા માટે જગ્યા ઓછી હતી એટલે તે અનીલ થડાની સાથે સોફા પર બેઠી હતી. આ વાત પર રવીના ભડકી ગઈ અને તેણે જ્યૂસનો ગ્લાસ ફેંક્યો હતો. નતાશા એ તે સમયે રવીના માટે એવું કહ્યું હતું કે રવીના એટલી ઈનસિક્યોર છે કે તેના પતિની નજીક કોઈ હોય તો તે પોતાના પર કંટ્રોલ રાખી શકતી નથી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)