જ્યારે શાહરૂખ ખાને લગ્નના દિવસે ગૌરીને કહ્યું કે, 'ચાલ બુરખો પહેર નમાઝ પઢીએ, વીડિયો વાયરલ

Shah Rukh Gauri Wedding: લગ્નના રિસેપ્શનમાં શાહરૂખ ખાને ગૌરી ખાનના પરિવારને આશ્ચર્યચકિત કરવા માટે બુરખા અને પ્રાર્થના વિશે મજાક કરી. જૂનો વીડિયો ફરી વાયરલ થયો છે. જાણો સંપૂર્ણ કહાની
Shah Rukh Gauri Wedding: શાહરૂખ ખાન માત્ર રોમાંસનો રાજા જ નથી, પરંતુ તે તેના તેજસ્વી રમૂજ અને બુદ્ધિ માટે પણ જાણીતો છે. પછી ભલે તે ઇન્ટરવ્યુ હોય, એવોર્ડ શો હોય કે પછી કોઈ જૂની વાતનું વર્ણન હોય, શાહરૂખ ખાન ક્યારેય લોકોને હસાવવાની તક ગુમાવતો નથી. તેણે પોતાના અને ગૌરી ખાનના લગ્ન વિશે શેર કરેલો એક રમુજી કિસ્સો હજુ પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થાય છે. આ કહાની પ્રેમ, કૌટુંબિક નાટક અને શાહરૂખના જાણીતા અને પ્રિય રમૂજથી ભરેલી છે.
શાહરૂખ ખાને 'મેથડ એક્ટિંગ' અપનાવી હતી
આ વાયરલ વીડિયોમાં, શાહરૂખ ખાને ફરીદા જલાલને કહ્યું કે તેના લગ્ન ઘણા લાંબા સમય સુધી ચાલ્યા. જેમ જેમ ધાર્મિક વિધિઓ શરૂ થઈ, તેણીએ દરેક નાની નાની વિગતો વિશે પ્રશ્નો પૂછવાનું શરૂ કર્યું. શાહરૂખ ખાન મજાકમાં કહે છે કે તેણે મેથડ એક્ટિંગ શરૂ કરી જેથી કોઈને લાગે કે તે અન્ય ધર્મોની વિધિઓની મજાક ઉડાવી રહ્યો છે.
તેણે વારંવાર પુજારીઓ અને પરિવારના સભ્યોને પૂછ્યું કે, આ આવું કેમ થઈ રહ્યું છે? અને આ શું વિધિ છે? 45 મિનિટની લગ્નની વિધિ લગભગ દોઢ કલાકથી બે કલાક સુધી ચાલુ રહી. અંતે, પરિવારના સભ્યો હસ્યા અને કહ્યું, બસ લગ્ન પૂર્ણ કરો. શાહરુખે કહ્યું કે સમગ્ર લગ્ન દરમિયાન વાતાવરણ ખૂબ જ મજેદાર રહ્યું.
ગૌરીને બુરખો પહેરવાનું કહ્યું
શાહરુખે આગળ સમજાવ્યું કે ગૌરીનો પરિવાર તે સમયે થોડો પરંપરાગત હતો. જ્યારે તે મોડી રાત્રે લગ્નના રિસેપ્શનમાં પહોંચ્યો, ત્યારે તેણે જોયું કે પરિવારના સભ્યો પંજાબીમાં કંઈક વાતચીત ફેલાવી રહ્યા હતા. પછી કોઈએ મજાકમાં પૂછ્યું કે શું ગૌરીનું નામ બદલાશે. તે સમયે શાહરુખનું તોફાની મન કાબુમાં આવી ગયું.
Shah Rukh Khan talking about changing his wife gauri's religion during their wedding in a most hilarious and adorable way😭😭😭
"Iska name ab hum ayesha rakh denge"😭 pic.twitter.com/k0Ci2knYsR
— daksh. (@mythicbxrn) May 23, 2026
શાહરુખ ખાને અચાનક ગૌરીને કહ્યું કે, ચાલ બુરખો પહેરીને નમાજ પઢીએ. હવેથી, તારું નામ આયેશા હશે. આ સાંભળીને, આખો પરિવાર ક્ષણિક રીતે ચોંકી ગયો. પાછળથી, બધાને ખ્યાલ આવ્યો કે શાહરુખ મજાક કરી રહ્યો છે, અને જોરદાર હાસ્ય સંભળાયું.
શાહરૂખ અને ગૌરીની પ્રેમકથા
શાહરૂખ ખાન અને ગૌરી ખાનના લગ્ન બોલિવૂડની સૌથી સુંદર પ્રેમકથાઓમાંની એક છે. તેઓ 1984માં દિલ્હીમાં મળ્યા હતા, જ્યારે શાહરૂખ 18 વર્ષનો હતો અને ગૌરી માત્ર 14 વર્ષની હતી. શરૂઆતમાં, તેઓ સારા મિત્રો બન્યા, અને પછી તેમની મિત્રતા ધીમે ધીમે પ્રેમમાં પરિણમી. સાત વર્ષની પ્રેમકથા પછી, તેઓએ 25 ઓક્ટોબર, 1991ના રોજ લગ્ન કર્યા. શાહરૂખ ઘણીવાર કહે છે, ગૌરી મારી શ્રેષ્ઠ મિત્ર છે. આજે, 33 વર્ષ પછી પણ, તેમના લગ્ન મિત્રતા અને આદર પર આધારિત છે.