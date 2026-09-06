ક્યારે આવશે 'પંચાયત સીઝન 5' ? ડાયરેક્ટર દીપક કુમારે કર્યો મોટો ખુલાસો

Panchayat Season 5 : વેબ સિરીઝ 'પંચાયત' ભારતની સૌથી લોકપ્રિય સિરીઝમાંની એક છે અને તેણે દર્શકોના દિલ જીત્યા છે. લીડ રોલમાં જિતેન્દ્ર કુમાર છે, આ સિરીઝની અત્યાર સુધીમાં 4 સીઝન આવી છે અને દર્શકો લાંબા સમયથી નવી પાંચમી સીઝનની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ અપેક્ષા વચ્ચે ડાયરેક્ટર દીપક કુમાર મિશ્રાએ આગામી સીઝન અંગે એક મોટું અપડેટ શેર કર્યું છે, જેમાં ખુલાસો થયો છે કે 'પંચાયત સીઝન 5' ક્યારે રિલીઝ થઈ શકે છે.
'પંચાયત સીઝન 5' ક્યારે આવશે?
'પંચાયત સીઝન 5' પર હાલ કામ ચાલી રહ્યું છે. દીપક કુમાર મિશ્રાએ એક ઈન્ટરવ્યુમાં આ માહિતી શેર કરતા કહ્યું કે, એડિટિંગનું કામ ચાલુ છે. જોકે ચોક્કસ રિલીઝ તારીખ હજુ નક્કી કરવામાં આવી નથી, તે ઓક્ટોબર અથવા નવેમ્બરની આસપાસ હોઈ શકે છે.
નવી સીઝનની કહાની કેવી હશે?
દીપક કુમાર મિશ્રાએ નવી સીઝનની કહાની પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે કહ્યું કે, ચૂંટણી પૂરી થઈ ગઈ છે અને પ્રધાનજી હારી ગયા છે. દરેકના જીવન આગળ વધશે. આ સીઝનમાં આ સમયગાળા દરમિયાન પાત્રોના જીવનમાં થતા ફેરફારોનું પણ ચિત્રણ કરવામાં આવશે ચૂંટણીમાં હારનો સામનો કર્યા પછી પ્રધાન શું કરે છે અને તે ગામમાં કેવી રીતે જીવન પસાર કરે છે.
'પંચાયત' વિશે
'પંચાયત' ફૂલેરા નામના એક કાલ્પનિક ગામની કહાની કહે છે. વાર્તાના કેન્દ્રમાં અભિષેક ત્રિપાઠીનું પાત્ર ભજવનાર જીતેન્દ્ર કુમાર છે. તે એક શિક્ષિત યુવાન છે જે શહેરમાં નોકરી શોધવામાં અસમર્થ હોવાથી ગામમાં ગ્રામ પંચાયત સચિવ તરીકે કામ કરવાનું શરૂ કરે છે, જ્યાં તેને અનેક પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે.
'પંચાયત' વેબ સિરીઝની પહેલી સીઝન 2020માં પ્રીમિયર થઈ હતી. ત્યારબાદ ત્રણ વધુ સીઝન આવી હતી અને પાંચમી સીઝન હવે આવી રહી છે. બધી સીઝન એમેઝોન પ્રાઇમ વિડીયો પર સ્ટ્રીમ થઈ ગઈ છે અને નવી સીઝન પણ તે જ પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે. જિતેન્દ્ર કુમારની સાથે કલાકારોમાં રઘુબીર યાદવ, ચંદન રોય, ફૈઝલ મલિક, સુનિતા રાજવાર, અશોક પાઠક, પંકજ ઝા અને દુર્ગેશ કુમાર મુખ્ય ભૂમિકામાં છે.