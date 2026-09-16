/ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શર્મા 5નો પહેલો એપિસોડ ક્યારે આવશે? નેટફ્લિક્સે કરી જાહેરાત, જાણો

The Great Indian Kapil Show Season 5: કપિલ શર્મા પોતાના શોની પાંચમી સીઝન લઈને પાછો ફર્યો છે. આખી ટીમે એક મનમોહક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં કપિલ પોતાના નવા શો અને કલાકારોનો પરિચય કરાવતો જોવા મળે છે. ગીતો અને નૃત્યથી શરૂ થયેલી આ નવી સીઝન હાસ્યથી ભરેલી છે. આ નવી સીઝનમાં જૂના કલાકારો પણ જોવા મળશે. કપિલ સાથે સુનીલ ગ્રોવર, કૃષ્ણા અભિષેક, કીકુ શારદા, અર્ચના પૂરણ સિંહ અને નવજોત સિંહ સિદ્ધુ જોડાશે. ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શર્મા શોની જાહેરાતનો વીડિયો શાનદાર છે.
કપિલ શર્માએ પોતાના શોની પાંચમી સીઝનની જાહેરાત કરી
કપિલ શર્માએ પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર નેટફ્લિક્સ પર આવતા પોતાના શોની પાંચમી સીઝનની જાહેરાત કરી છે. આ નવી સીઝનની જાહેરાતના વીડિયોમાં, દરેક વ્યક્તિ દેશભરમાં વિવિધ તહેવારોની ઉજવણી કરતા જોવા મળે છે. આ વર્ષની થીમ "હાસ્યનો ઉત્સવ" છે. કપિલના આ નવા સીઝનના વીડિયો પર યુઝર્સે પ્રતિક્રિયા આપીને પોતાનો ઉત્સાહ વ્યક્ત કર્યો છે. જાહેરાતનો વીડિયો શેર કરતા કપિલે લખ્યું કે, ઢોલ, નગાડા, સબ બજેગા, કારણ કે હાસ્યનો તહેવાર હવે નેટફ્લિક્સ પર ઉજવવામાં આવશે. ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શર્મા સીઝન 5 નું પ્રીમિયર 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાત્રે 8 વાગ્યે નેટફ્લિક્સ પર થશે.
યુઝર્સની પ્રતિક્રિયાઓ
કપિલની પોસ્ટ પર પ્રતિક્રિયા આપતા રિદ્ધિમા કપૂરે કપિલને પ્રોત્સાહન આપ્યું. એક યુઝરે લખ્યું કે તેઓ આ નવી સીઝનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. એક યુઝરે લખ્યું કે, પાજી, આ સીઝનમાં મને ફોન કરો! બીજા યુઝરે લખ્યું કે, "આ વખતે મજા આવશે. બીજા એક યુઝરે લખ્યું કે, આ વીડિયો જોઈને, હું સીઝન કેવી હશે તે જોવા માટે ઉત્સાહિત છું.
કપિલ શર્માએ 5મી સીઝન વિશે આ વાત કહી
તેમના શોની 5મી સીઝન વિશે વાત કરતા, કપિલ શર્માએ કહ્યું કે દરેક સીઝનમાં તેમને એવું લાગે છે કે તેમણે ખૂબ મજા કરી છે, અને પછી તેમને ખ્યાલ આવે છે કે હજુ ઘણું બધું કરવાનું બાકી છે અને આ વિચાર તેમને ચાલુ રાખે છે. નેટફ્લિક્સ પરના તેમના શોને વિશ્વભરના દર્શકોએ ખૂબ પસંદ કર્યો છે. હવે, કપિલ આ નવી સીઝન સાથે પણ દર્શકોનું મનોરંજન કરવા માટે તૈયાર છે.
કપિલ શર્માનો શો ડેબ્યુ
દરેક સીઝનની જેમ, કપિલના શોમાં મનોરંજન જગતના મોટા સ્ટાર્સ જોવા મળશે. સેલિબ્રિટીઝના નામ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી, પરંતુ તે બ્લોકબસ્ટર બનવાની અપેક્ષા છે. તે 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ નેટફ્લિક્સ પર પ્રીમિયર થશે.
કપિલ શર્માએ અગાઉ ટીવી દર્શકોનું મનોરંજન કર્યું હતું
નોંધનીય છે કે કપિલ અગાઉ ટીવી દર્શકોનું મનોરંજન કરતો હતો. 2014 થી 2024 સુધી, તેણે ટીવી દર્શકોને ખૂબ હસાવ્યા હતા. તેના શોમાં ઘણા સ્ટાર્સ મહેમાન તરીકે દેખાયા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા એપિસોડ વાયરલ થયા હતા. હવે, નેટફ્લિક્સનો આભાર, કપિલ વૈશ્વિક સ્તરે જાણીતો બન્યો છે. તેના શોને અન્ય દેશોમાં પણ નોંધપાત્ર વ્યૂઝ મળ્યા છે. નવી સીઝન શું ધરાવે છે તે જોવા માટે અમે આતુર છીએ.