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ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શર્મા 5નો પહેલો એપિસોડ ક્યારે આવશે? નેટફ્લિક્સે કરી જાહેરાત, જાણો

The Great Indian Kapil Show Season 5: કપિલ શર્માનો "ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શર્મા શોની પાંચમી સીઝનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કપિલ સાથે સુનીલ ગ્રોવર, કૃષ્ણા અને કીકુ શારદા જોડાયા છે. અર્ચના પૂરણ સિંહ અને નવજોત સિંહ સિદ્ધુ જજ તરીકે જોવા મળશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 16, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:10 PM IST
ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શર્મા 5નો પહેલો એપિસોડ ક્યારે આવશે? નેટફ્લિક્સે કરી જાહેરાત, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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