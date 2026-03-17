નોરા ફતેહીના ગીત 'સરકે ચુનાર તેરી સરકે' ના શબ્દો કોણે લખ્યા છે, કઈ ફિલ્મનું છે આઇટમ સોંગ?
Nora Fatehi Controversial New Song: નોરા ફતેહીના વિવાદાસ્પદ ગીત "સરકે ચુનાર તેરી સરકે" ને લઈને ચર્ચા વધી રહી છે. અલ્લુ અર્જુનની ફિલ્મ "પુષ્પા 2" ના ગીતો લખનારા ગીતકારે નોરા ફતેહીના ગીત "સરકે ચુનાર તેરી સરકે" (પુષ્પા 2)ના ગીતો પણ લખ્યા છે.
Nora Fatehi Controversial New Song: નોરા ફતેહીના ગીત "સરકે ચુનાર તેરી સરકે"ને લઈને વિવાદ વધતો જ રહ્યો છે. પરિણામે, નિર્માતાઓએ યુટ્યુબ પરથી વિડીયો દૂર કરી દીધો છે. આ ગીત અર્જુન જાન્યા, રકીબ આલમ અને મંગલી દ્વારા ગાયું છે. ગીતો પણ રકીબ આલમ દ્વારા લખાયેલા છે. તેનું નિર્માણ KVN પ્રોડક્શન્સ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, જે તે જ પ્રોડક્શન કંપની છે જે યશની આગામી ફિલ્મ ટોક્સિક બનાવી રહી છે.
રકીબ આલમ કોણ છે?
"સરકે ચુનાર તેરી સરકે" પાછળના ગીતકાર રકીબ આલમ એક ગીતકાર છે, જે દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મોમાં ગીતો માટે હિન્દી ગીતો લખે છે. તેણે અલ્લુ અર્જુનની "પુષ્પા: ધ રૂલ - પાર્ટ 2 (2024), "કુલી" (2025), "કુબેર" (2025), "રેટ્રો" (2025), "વેટ્ટાઇયાન" (2024), "ધ ગ્રેટેસ્ટ ઓફ ઓલ ટાઈમ" (2024), "એલ23", "કુશી" (2023), "વાથી" (2023), "વરિસુ" (2023), "વિક્રમ" (2022), "F3: ફન એન્ડ ફ્રસ્ટ્રેશન" (2022), અને "બીસ્ટ" (2022) જેવી ફિલ્મો માટે હિન્દી ગીતો લખ્યા છે.
આ ગીત કઈ ફિલ્મનું છે?
નોરા ફતેહી અને સંજય દત્તનું આ ગીત તેમની આગામી કન્નડ એક્શન ક્રાઈમ ફિલ્મ "KD: ધ ડેવિલ" નું છે. આ ફિલ્મ 2026માં રિલીઝ થવાની છે. આ ફિલ્મ પ્રેમ દ્વારા દિગ્દર્શિત છે અને તેમાં સંજય દત્ત, ધ્રુવ સરજા, શિલ્પા શેટ્ટી અને રેશ્મા નાનાયા મુખ્ય ભૂમિકામાં છે.
આ ફિલ્મ ક્યારે રિલીઝ થઈ રહી છે?
'કેડી: ધ ડેવિલ' 'કાલી' નામના એક નાના ગુનેગારની કહાની કહે છે જે અંડરવર્લ્ડમાં સામેલ છે. આ ફિલ્મ 30 એપ્રિલે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.
શું વિવાદ છે?
આ ગીત સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ટ્રોલ થઈ રહ્યું છે. કેટલાક યુઝર્સે ગીત પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરી છે. તેઓ કહી રહ્યા છે કે આવા અશ્લીલ શબ્દોવાળા ગીતનો આટલો બહોળો પ્રચાર ન થવો જોઈએ. અન્ય લોકો આવા ગીતોની યુવાનો પર શું અસર પડી શકે છે તે અંગે ચિંતિત છે. ગીતમાં સંજય દત્તની હાજરીએ પણ લોકોને નિરાશ કર્યા છે.
