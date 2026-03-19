Dhurandhar 2 Bade Sahab: ન તો ઇમરાન હાશ્મી ન સલમાન... આ છે 'ધુરંધર 2' ના બડે સાહબ, જેના ઈશારા પર આ બધુ થયું
Dhurandhar 2 Bade Sahab: ધુરંધર 2 જોઈ ચુકેલા લોકોને અત્યાર સુધી તે સવાલનો જવાબ મળી ગયો છે કે કોણ છે બડે સાહબ? પ્રથમ ફિલ્મ બાદ બધાના મનમાં આ સવાલ હતો. કેટલાક લોકોનું કહેવું હતું કે ઇમરાન હાશમિ બડે સાહબ હશે, તો કોઈ સલમાન કે અક્ષયનું નામ લેતા હતા. પરંતુ આ ત્રણમાંથી કોઈ બડે સાહબ નથી.
Dhurandhar 2 Bade Sahab: 'ધુરંધરઃ ધ રિવેન્ઝ' સિનેમાઘરોમાં આવી ગઈ છે, પરંતુ પ્રથમ ફિલ્મ બાદ ઘણા સવાલ ફેન્સના મનમાં હતા. કેમિયો, જસકીરત સિંહ રાંગીથી લઈને બડે સાહબ સુધી.. જેનો જવાબ તમને અહીં મળવાનો છે. પરંતુ શરૂઆત એક લાઇનથી કરીએ, 'જિંદા રખકર તડપાને મેં જો મજા હૈ, વો મોત મેં કહાં' આ છે બડે સાહબકી કહાની, જે ખતમ તો હમઝા કરી શક્યો નથી. પરંતુ Dhurandhar 2 રિલીઝ પહેલા કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે ફિલ્મમાં બડે સાહબનું પાત્ર ઇમરાન હાશમી કે સલમાન ખાનમાંથી કોઈ નિભાવશે. તો ક્યાંક તેવું કહેવામાં આવ્યું કે અક્ષય કુમાર આ ભૂમિકામાં જોવા મળશે, પરંતુ આ સત્ય નથી. બડે સાહબનું પાત્ર કોઈ એવા અભિનેતાએ ભજવ્યું છે, જેના વિશે કોઈએ વિચાર્યું પણ હશે નહીં. જ્યારે હમઝા અને બડે સાહબનો આમનો-સામનો થયો તો લોકો જોઈને ચોંકી ગયા. જાણો ક્યા એક્ટરે ફિલ્મમાં આ પાત્ર ભજવ્યું છે.
ધુરંધર 2એ માત્ર પેડ પ્રીવ્યુથી ધમાલ મચાવી છે. ફિલ્મએ 44 કરોડ રૂપિયાનો કારોબાર કર્યો છે, તે પણ માત્ર ભારતમાં. હવે પ્રતીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે કે પ્રથમ દિવસે ફિલ્મ કેટલી કમાણી કરશે. હકીકતમાં આશા કરવામાં આવી રહી છે કે પેડ પ્રીપ્યુ અને ફર્સ્ટ ડે કલેક્શન મળી 200 કરોડથી વધુ થઈ જશે. પરંતુ અત્યાર સુધી સૌથી વધુ કમાણી કરનાર બોલીવુડ ફિલ્મ ધુરંધરનું એન્ડિંગ જબરદસ્ત રહ્યું હતું. હવે પાર્ટ 2મા ખબર પડી ગઈ છે કે બડે સાહબનું પાત્ર દાનિશ ઇકબાલ ભજવી રહ્યો છે.
'ધુરંધર 2'મા બડે સાહબનો ખુલાસો
DHURANDHAR: THE REVENGE માં એક સીન છે, જ્યાં રણવીર સિંહને બડે સાહબ મળવા ઈચ્છા છે. હમઝાને લઈને મેજર ઇકબાલ ત્યાં પહોંચે છે, જ્યાં બડે સાહબ રહે છે. પરંતુ જ્યારે હમઝા તે વ્યક્તિને મળે છે, તે ચોંકી જાય છે. કારણ કે બડે સાહબ કોઈ અન્ય નહીં પરંતુ Dawood Ibrahim છે. જેની બેડ ઉપર એક મોટી તસવીર લાગેલી હોય છે. સાથે બેડ પર બીમાર દાઉદ સૂતો છે, જેની સ્થિતિ એકદમ ખરાબ છે. પરંતુ ત્યારે ખુલાસો થાય છે કે આ પાત્ર દાનિશ ઇકબાલે ભજવ્યું છે. હકીકતમાં દાનિશ ઇકબાલે આ પહેલા મહારાણી, અરણ્યક, ફરાઝ, આખરી સચ, ભક્ષક, હક, ધ હંટઃ ધ રાજીવ ગાંધી એસોસિનેશન કેસ જેવી ઘણી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. તે તાજેતરમાં પ્રકાશ ઝાની વેબ સિરીઝ સંકલ્પમાં કે.સી. મજૂમદારના પાત્રમાં જોવા મળ્યો હતો.
ફિલ્મમાં દાઉદ ઇબ્રાહિમને બીમાર સ્થિતિમાં દેખાડવામાં આવ્યો છે. જેને એક ભારતીય એજન્ટે કર્યો છે. હમઝા પણ ફિલ્મમાં આ પાત્રને મારવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ તે સફળ થઈ શકતો નથી. ત્યારે રાકેશ બેદી કહે છે- જિંદા રખકર તડપાને મેં જો મજા હૈ, વો મારને મેં કહાં?
