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કોણ છે ગૌરી સ્પ્રેટ? જે 61 વર્ષની ઉંમરે બની આમિર ખાનની ત્રીજી પત્ની, જાણો

Who is Gauri Spratt: આજે, ગુરુવાર, 5 જુલાઈના રોજ બંનેના લગ્ન થયા. આમિર ખાને તેમના લગ્ન સમારોહને સાદગી અને ખાનગી રાખ્યો. એવું માનવામાં આવે છે કે ફક્ત 100થી 150 લોકો જ હાજર રહ્યા હતા.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 05, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:45 PM IST
કોણ છે ગૌરી સ્પ્રેટ? જે 61 વર્ષની ઉંમરે બની આમિર ખાનની ત્રીજી પત્ની, જાણો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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