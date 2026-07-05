/કોણ છે ગૌરી સ્પ્રેટ? જે 61 વર્ષની ઉંમરે બની આમિર ખાનની ત્રીજી પત્ની, જાણો

Who is Gauri Spratt:બોલીવુડ અભિનેતા આમિર ખાન ટૂંક સમયમાં ત્રીજી વખત લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. હા, આમિર ખાને ત્રીજી વખત લગ્ન કર્યા છે. 61 વર્ષની ઉંમરે, આમિર ખાન તેની ગર્લફ્રેન્ડ ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે લગ્ન કર્યા છે
ગૌરી આમિરની પત્ની બની
આજે, ગુરુવાર, 5 જુલાઈના રોજ બંનેએ લગ્ન કર્યા. આમિર ખાને તેમના લગ્ન સમારોહને સાદગી અને ખાનગી રાખ્યો. એવું માનવામાં આવે છે કે ફક્ત 100થી 150 લોકો જ હાજર રહ્યા હતા. આમિર અને ગૌરીના પરિવાર, નજીકના મિત્રો અને કેટલીક ઉદ્યોગપતિઓ લગ્નનો ભાગ બન્યા હતા. તેમના લગ્નનો પહેલો ફોટો પણ સામે આવ્યો છે.
જાણો આમિરની દુલ્હન કોણ છે?
હવે બધા જાણવા માટે ઉત્સુક છે કે આમિર ખાનની ત્રીજી પત્ની ગૌરી સ્પ્રેટ કોણ છે અને તેમની લવ સ્ટોરી કેવી રીતે શરૂ થઈ. નોંધનીય છે કે હાલમાં ગૌરી વિશે વધુ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
6 વર્ષનો પુત્ર
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તેની માતા તમિલ છે અને તેના પિતા આઇરિશ છે. ગૌરી બેંગલુરુની રહેવાસી છે અને આમિરના પ્રોડક્શન બેનર હેઠળ કામ કરે છે. તેની માતા તમિલ છે અને તેના પિતા આઇરિશ છે. ગૌરીને છ વર્ષનો પુત્ર પણ છે.
દાયકાઓથી એકબીજાને ઓળખે છે
ગૌરી સ્પ્રેટ અને આમિર ખાન બે દાયકાથી એકબીજાને ઓળખે છે. માર્ચ 2025માં તેમના 60મા જન્મદિવસની ઉજવણી દરમિયાન, આમિર ખાને ગૌરી સાથેના તેમના સંબંધની પુષ્ટિ કરી.
તે પ્રેમ નહોતો, તે ફક્ત મિત્રતા હતી
તેના જન્મદિવસ પર, આમિરે ખુલાસો કર્યો કે તેઓ લગભગ 25 વર્ષથી મિત્રો હતા, પરંતુ તેમનો પ્રેમ સંબંધ તાજેતરમાં જ શરૂ થયો હતો.
ઘણી વખત સાથે જોવા મળ્યા
તેમના સંબંધો જાહેર કર્યા પછી, ગૌરી સ્પ્રેટ ઘણી વખત આમિર ખાન સાથે જોવા મળી છે.