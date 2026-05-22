/કોણ છે ગુજરાતી ફિલ્મ ‘જયેશભાઈ જોરદાર’ ફેમ હેમંત મોદી? જાણો આશ્ચર્યજનક હાઈ-પ્રોફાઈલ કારકિર્દી, હવે આખી જિંદગી જેલમાં!

Who Is Hemant Modi? હત્યાના કેસમાં આજીવન કેદની સજામાંથી ભાગી છૂટેલા અને બોલિવુડના મોટા કલાકારો સાથે કામ કરવા માટે પોતાની ઓળખ બદલી નાખનાર 53 વર્ષીય પ્રોફેશનલ અભિનેતાની ૧૨ વર્ષની ફરાર લાઈફ બાદ અમદાવાદમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હેમંત મોદી (જે હેમંત વૈષ્ણવ તરીકે પણ ઓળખાય છે) નામના આ અભિનેતાને અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓએ ઘી કાંટા મેટ્રો સ્ટેશન નજીકથી દબોચી લીધો હતો.
ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ (DCP) અજીત રાજિયના જણાવ્યા અનુસાર, હેમંત મોદીને મૂળ અમદાવાદના નરોડા વિસ્તારમાં 2005માં થયેલી એક જીવલેણ અથડામણમાં સંડોવણી બદલ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. 15 જૂન, 2005ના રોજ પાર્શ્વનાથ ટાઉનશીપમાં જમીનના ગંભીર વિવાદને કારણે આ હિંસક ઘટના બની હતી, જેમાં નરેન્દ્ર કાંબલે નામના વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું હતું. ઓગસ્ટ 2008માં કોર્ટે હેમંત મોદીને આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી અને ત્યારબાદ તેને સજા કાપવા માટે મહેસાણા જિલ્લા જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો.
કોણ છે હેમંત મોદી?
વર્ષ 2014માં, ગુજરાત હાઈકોર્ટે મોદીને 30 દિવસના કામચલાઉ પેરોલ મંજૂર કર્યા હતા. જો કે, પેરોલની મુદત પૂરી થયા પછી તેણે જેલમાં પરત ન ફરવાનું નક્કી કર્યું. પરિણામે, સત્તાવાળાઓએ 25 જુલાઈ, 2014ના રોજ તેને સત્તાવાર રીતે 'પેરોલ જમ્પર' જાહેર કર્યો હતો. કોઈ ગુપ્ત જગ્યાએ છુપાઈ જવાને બદલે, હેમંત મોદીએ ભારતીય મનોરંજન જગતમાં ખૂબ જ સક્રિય કારકિર્દી બનાવીને ફરીથી લોકોની નજરમાં આવવાનું પસંદ કર્યું. પોતાની આ પડદા પાછળની નવી ઓળખનો સહારો લઈને, તે એક દાયકા કરતા વધુ સમય સુધી પોલીસની નજરોથી બચવામાં સફળ રહ્યો અને આ દરમિયાન તે મોટી ફિલ્મો, ટેલિવિઝન શો અને નાટકોમાં પણ જોવા મળ્યો.
અમિતાભ બચ્ચન અને આમિર ખાન અભિનીત 'ઠગ્સ ઓફ હિન્દુસ્તાન' અને રણવીર સિંહ સાથે 'જયેશભાઈ જોરદાર'માં કામ કર્યું!
પોલીસના સત્તાવાર નિવેદનમાં તેની આ આશ્ચર્યજનક હાઈ-પ્રોફાઈલ કારકિર્દીની વિગતો આપતાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, "તેના 10 વર્ષના ફરાર ગાળા દરમિયાન, મોદીએ મનોરંજન ઉદ્યોગમાં ખૂબ જ સક્રિય અને દૃશ્યમાન કારકિર્દી જાળવી રાખી હતી. તે અમિતાભ બચ્ચન અને આમિર ખાન અભિનીત 'ઠગ્સ ઓફ હિન્દુસ્તાન' અને રણવીર સિંહ સાથે 'જયેશભાઈ જોરદાર' જેવી મોટી બોલિવૂડ પ્રોડક્શન્સમાં જોવા મળ્યો હતો."
'યુગપુરુષ' જેવા થિયેટર નાટકોમાં સ્ટેજ પર પર્ફોર્મ
તેના પૂર્ણ થયેલા પ્રોજેક્ટ્સ ઉપરાંત તપાસકર્તાઓને જાણવા મળ્યું કે મોદી પાસે કામનો મોટો પોર્ટફોલિયો હતો. તેણે 'લાહોર ૧૯૪૭' અને 'મેટ્રો ઇન દિનો' જેવી આગામી બહુપ્રતીક્ષિત ફિલ્મો તેમજ સાઉથ ઇન્ડિયાની મોટી ફિલ્મ 'L2: એમ્પુરાન' (Empuraan) માં પણ રોલ મેળવ્યા હતા. આ સિવાય તે 'વાગલે કી દુનિયા' અને 'મેરે સાઈ' જેવી લોકપ્રિય ટેલિવિઝન સીરિયલોમાં નિયમિતપણે કામ કરતો હતો અને 'યુગપુરુષ' જેવા થિયેટર નાટકોમાં સ્ટેજ પર પર્ફોર્મ કરતો હતો.
આજીવન કેદની સજા ભોગવવા માટે ફરીથી મહેસાણા જિલ્લા જેલને સોંપશે
મોદી વિરુદ્ધ 2005ના મૂળ ફોજદારી કેસમાં ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) હેઠળ ગંભીર કલમો સામેલ હતી. જેમાં હત્યા માટે કલમ 302, ખતરનાક હથિયારોથી ઈજા પહોંચાડવા માટે કલમ 324, તેમજ હુલ્લડ, ગેરકાયદેસર મંડળી અને ગુનાહિત કાવતરાના આરોપો સામેલ હતા. સફળતાપૂર્વક પકડાયા બાદ, અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે પુષ્ટિ કરી છે કે તેઓ મોદીને તેની બાકીની આજીવન કેદની સજા ભોગવવા માટે ફરીથી મહેસાણા જિલ્લા જેલને સોંપશે.