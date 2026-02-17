કોણ છે ઉદ્યોગપતિ માધવ ગોપાલ અગ્રવાલ, જેને રાજપાલ યાદવને 5 કરોડ રૂપિયાની આપી હતી લોન !
Who is Madhav Gopal Agarwal: 12 ફેબ્રુઆરીએ કોર્ટે રાજપાલ યાદવના જામીન નામંજૂર કર્યા હતા, પરંતુ 16 ફેબ્રુઆરીની સુનાવણીમાં તેમને રાહત મળી હતી. આ પછી, શુક્રવારે તેમને વચગાળાના જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવી રહ્યા છે.
- રાજપાલ યાદવને હાઈકોર્ટે 9 કરોડ રૂપિયાના લોન કેસમાં વચગાળાના જામીન મંજૂર કર્યા
- ઉદ્યોગપતિ માધવ ગોપાલ અગ્રવાલ કોણ છે?
- અગ્રવાલનો આરોપ છે કે રાજપાલ યાદવે તેમની પાસેથી લોન લીધી હતી
Who is Madhav Gopal Agarwal: બોલીવુડ અભિનેતા રાજપાલ યાદવને દિલ્હી હાઈકોર્ટે 9 કરોડ રૂપિયાના લોન કેસમાં વચગાળાના જામીન મંજૂર કર્યા છે. અગાઉ, 12 ફેબ્રુઆરીએ કોર્ટે તેમને જામીન મંજૂર કર્યા હતા, પરંતુ 16 ફેબ્રુઆરીની સુનાવણીમાં તેમને રાહત મળી હતી. આ પછી, તેમને શુક્રવારે વચગાળાના જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવી રહ્યા છે. ઉદ્યોગપતિ માધવ ગોપાલ અગ્રવાલ પણ આ મામલે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે.
ઉદ્યોગપતિ માધવ ગોપાલ અગ્રવાલ કોણ છે?
તેમણે એક મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ સાંસદ મિથિલેશ કુમાર કથરિયા દ્વારા રાજપાલ યાદવને મળ્યા હતા. અગ્રવાલના જણાવ્યા અનુસાર, તે સમયે રાજપાલ યાદવે જણાવ્યું હતું કે ફિલ્મ "ભૂલ ભુલૈયા" લગભગ પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી અને જો તાત્કાલિક પૈસાની વ્યવસ્થા કરવામાં ન આવે તો પ્રોજેક્ટને અસર થશે. ત્યારબાદ તેમણે કથિત રીતે અન્યત્ર પૈસા એકત્ર કર્યા અને તેમને 5 કરોડ રૂપિયા ઉધાર આપ્યા.
માધવ ગોપાલ અગ્રવાલ દિલ્હી સ્થિત મુરલી પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર હોવાનું કહેવાય છે. એવો આરોપ છે કે રાજપાલ યાદવે તેમની ફિલ્મ અતા પતા લાપતાના નિર્માણ માટે આ કંપની પાસેથી 5 કરોડ રૂપિયાની લોન લીધી હતી. ફિલ્મનું બજેટ આશરે 11 કરોડ રૂપિયા હોવાનું કહેવાય છે.
રાજપાલ કેવી રીતે નાદાર થયો?
જોકે, 2012માં રિલીઝ થયા પછી, ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર નિષ્ફળ ગઈ, તેણે ફક્ત 37 લાખ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી. અહીંથી નાણાકીય વિવાદ શરૂ થયો. અગ્રવાલનો આરોપ છે કે રાજપાલ યાદવે તેમની પાસેથી લોન લીધી હતી, અને પાછળથી તેમણે ચુકવણી માટે આપેલો ચેક બાઉન્સ થઈ ગયો.
બીજી બાજુ, રાજપાલ યાદવનો દાવો છે કે પૈસા રોકાણ તરીકે આપવામાં આવ્યા હતા, અને ઉદ્યોગપતિ તેમના પૌત્રને ફિલ્મમાં મુખ્ય અભિનેતા તરીકે લોન્ચ કરવા માંગતા હતા. આ કેસ હાલમાં ન્યાયિક પ્રક્રિયા હેઠળ છે, અને વધુ સુનાવણી નક્કી કરશે કે વિવાદિત રકમ લોન હતી કે રોકાણ.
