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કોણ છે કોમલ રાની સ્વર્ણકર, જેના ગોવિંદા સાથેના અફેરના ફેલાયા છે રૂમર્સ

Who Is Komal Rani Swarnkar: ગોવિંદા હાલમાં જ મુંબઈ એરપોર્ટ પર એક સુંદર મહિલા સાથે જોવા મળ્યા હતા. શું તમે જાણો છો કે અભિનેતાની અફવાવાળી ગર્લફ્રેન્ડ કોમલ રાની સ્વર્ણકર કોણ છે?
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 11, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:34 PM IST
કોણ છે કોમલ રાની સ્વર્ણકર, જેના ગોવિંદા સાથેના અફેરના ફેલાયા છે રૂમર્સ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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