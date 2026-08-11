/કોણ છે કોમલ રાની સ્વર્ણકર, જેના ગોવિંદા સાથેના અફેરના ફેલાયા છે રૂમર્સ

Who Is Komal Rani Swarnkar: ગોવિંદા પોતાના અંગત જીવનને કારણે ઘણા સમયથી સમાચારમાં છે. અભિનેતાની પત્ની સુનિતા આહુજાએ વારંવાર તેમના પર લગ્નેત્તર સંબંધો હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તાજેતરમાં, ગોવિંદા તેની કથિત ગર્લફ્રેન્ડ કોમલ સ્વર્ણકર સાથે એરપોર્ટ પર જોવા મળ્યો હતો.
જો કે, ગોવિંદા કે કોમલ બંનેમાંથી કોઈએ સત્તાવાર રીતે પુષ્ટિ આપી નથી કે તેઓ પ્રેમ સંબંધમાં છે. જ્યારે તેમના ડેટિંગની અફવાઓ હજુ પણ માત્ર અટકળો છે, ચાલો જાણીએ કે ગોવિંદાની કથિત ગર્લફ્રેન્ડ કોમલ કોણ છે અને તે શું કરે છે.
કોમલ રાની સ્વર્ણકર કોણ છે?
કોમલ રાની સ્વર્ણકર એક ઉભરતી અભિનેત્રી છે જે હાલમાં બોલિવૂડમાં પોતાની ઓળખ બનાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. ગોવિંદાના આગામી પ્રોજેક્ટ રૂપામાં જોડાયા પછી તે ચર્ચામાં આવી હતી. કોમલ હિન્દી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં નવી છે અને ઉત્તર પ્રદેશની હોવાનું કહેવાય છે. જાહેર સ્ત્રોતો તેના અંગત જીવન, શિક્ષણ અથવા કૌટુંબિક પૃષ્ઠભૂમિ વિશે વધુ માહિતી આપતા નથી. તેની ઉંમર પણ અજાણ છે.
ગોવિંદા સાથે કોમલની ફિલ્મો
કોમલ અચાનક ચર્ચામાં આવવાનું એક મુખ્ય કારણ ગોવિંદા સાથેનો તેનો સંબંધ છે. તે બોલીવુડના નંબર 1 હીરો સાથે રૂપામાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મ ગોવિંદાના મોટા પડદા પર પુનરાગમનનું પ્રતીક છે. ઘણા મીડિયા અહેવાલોમાં કોમલને ગોવિંદાના આગામી પ્રોજેક્ટ "દુનિયાદારી" સાથે પણ જોડવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ છે કે કોમલ અને ગોવિંદા ઘણી ફિલ્મોમાં સાથે જોવા મળશે.
કોમલનું નામ ગોવિંદા સાથે કેવી રીતે જોડાયું?
આ બધું ત્યારે શરૂ થયું જ્યારે ગોવિંદા અને કોમલ તાજેતરમાં મુંબઈ એરપોર્ટ પર સાથે જોવા મળ્યા. તેમની જાહેરમાં સાથે દેખાવાની એક ક્લિપ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ. ગોવિંદાની પત્ની સુનિતા આહુજા છે. આ દંપતીએ 1987માં લગ્ન કર્યા હતા અને તેમને બે બાળકો છે, ટીના આહુજા અને યશવર્ધન.
ગોવિંદા કોમલ સાથે જોવા મળ્યા તે અંગે તેની પત્ની સુનિતાએ શું કહ્યું?
તાજેતરમાં, સુનિતાએ ગોવિંદા અને કોમલને લગતી અટકળો પર પણ પ્રતિક્રિયા આપી. જ્યારે કોમલ સાથે અભિનેતાના દેખાવ વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેણીએ હિન્દી કહેવત "વિનાશ કાલે વિપ્રિત બુદ્ધિ" નો ઉપયોગ કર્યો અને તે ખૂબ નાખુશ દેખાઈ હતી.