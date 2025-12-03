Prev
એક્સ હસબન્ડ નાગા ચૈતન્ય કે પછી પતિ રાજ.. સામંથાના કયા પતિ પાસે છે વધુ મિલકત?

Raj Nidimoru Net Worth : સામંથા રુથ પ્રભુના લગ્ન બાદ લોકો તેના એક્સ હસબન્ડ અને નવા પતિ વિશે સરખામણી કરી રહ્યાં છે, આવામાં તેમની મિલકતની પણ સરખામણી થઈ રહી છે 
 

Dec 03, 2025, 02:47 PM IST

Samantha Ruth Wedding : સામંથા રૂથ પ્રભુએ રાજ નિદિમોરુ સાથે લગ્ન કર્યા છે. આ તેમના બીજા લગ્ન છે, અને ત્યારથી, રાજ અને સામંથાના ભૂતપૂર્વ પતિ, નાગા ચૈતન્યની કુલ સંપત્તિ ચર્ચાનો વિષય બની છે.

સામંથા રૂથ પ્રભુએ દિગ્દર્શક રાજ નિદિમોરુ સાથે લગ્ન કર્યા છે. તેમના લગ્ન પછી, તેમના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા થયા છે, અને આ દંપતી વ્યાપક ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. ત્યારે લોકો તેમની કુલ સંપત્તિ વિશે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે. ચર્ચા ફક્ત રાજ વિશે જ નથી, પરંતુ સામંથાના ભૂતપૂર્વ પતિ, નાગાની આવક અને સંપત્તિ વિશે પણ છે. ચાલો જાણીએ કે રાજ અને નાગા વચ્ચે કોણ વધુ ધનવાન છે. એક સામંથાનો પતિ છે, અને બીજો નાગા ચૈતન્ય છે.

કોણ વધુ ધનવાન છે, રાજ નિદિમોરુ કે નાગા ચૈતન્ય?
પહેલા, રાજ વિશે વાત કરીએ તો, રાજની કુલ સંપત્તિ લગભગ 80 થી 85 કરોડ છે. તેલુગુ સ્ટાર નાગા ચૈતન્યની વાત કરીએ તો, તાજેતરના અહેવાલ મુજબ તેમની કુલ સંપત્તિ ₹1,000 કરોડને વટાવી ગઈ છે. પહેલાં, તેમની કુલ સંપત્તિ લગભગ ₹154 કરોડ હતી, પરંતુ તાજેતરના અહેવાલો હવે તે ₹1,000 કરોડથી વધુ દર્શાવે છે.

નાગા ચૈતન્યની વિશાળ કુલ સંપત્તિ ફક્ત તેમની ફિલ્મ કમાણીને કારણે નથી, પરંતુ અક્કીનેની અને દગ્ગુબાતી પરિવારોનો વારસો પણ નોંધપાત્ર ફાળો આપે છે. તે હૈદરાબાદના પ્રખ્યાત અન્નપૂર્ણા સ્ટુડિયોના વારસદારોમાંના એક છે. આ સાત એકરના ફિલ્મ નિર્માણ અને પોસ્ટ-પ્રોડક્શન હબની કિંમત માત્ર ₹200 કરોડથી વધુ હોવાનું કહેવાય છે.

ફિલ્મ કમાણી અને વ્યવસાય સાહસો
નાગા ચૈતન્ય એક ફિલ્મ અથવા વેબ શ્રેણી માટે ₹5 થી ₹10 કરોડ ચાર્જ કરે છે, જે તેમને દક્ષિણ ભારતીય સિનેમાના સૌથી મોંઘા અભિનેતાઓમાંના એક બનાવે છે. 2023 માં રિલીઝ થયેલી તેમની OTT ડેબ્યૂ શ્રેણી, "ધૂથા", દર્શકો દ્વારા સારી રીતે પ્રાપ્ત થઈ હતી અને તેમની કારકિર્દીમાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થઈ હતી.

અભિનય ઉપરાંત, તે ફૂડ ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં પણ સક્રિય છે. તેમની ક્લાઉડ કિચન ચેઇન, "શોયુ", જે પાન-એશિયન ભોજન પીરસે છે, હૈદરાબાદમાં અત્યંત લોકપ્રિય બની છે, અને હવે તેઓ તેને દેશના મોટા શહેરોમાં વિસ્તારવાની યોજના ધરાવે છે.

વૈભવી જીવનશૈલી, ઘર અને કાર
નાગા ચૈતન્ય હૈદરાબાદના પોશ જ્યુબિલી હિલ્સ વિસ્તારમાં એક વૈભવી બંગલામાં રહે છે. તેમના કાર કલેક્શનમાં ફેરારી F430, પોર્શ 911 GT3 RS અને મર્સિડીઝ-બેન્ઝ G-ક્લાસ G63 AMG જેવા વૈભવી વાહનોનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ બાઇકનો શોખીન પણ છે, અને તેમના ગેરેજમાં BMW R9T અને ટ્રાયમ્ફ થ્રક્સટન R જેવી હાઇ-એન્ડ મોટરસાઇકલ છે.

