Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

લગ્નની તારીખ નક્કી! વિશ્વ કપ જીત્યા બાદ સ્મૃતિ આ બોલીવુડ સિંગર સાથે કરશે લગ્ન, જાણો કોણ છે તેનો ભાવિ પતિ

Smriti -Palash: ક્રિકેટમાં વિશ્વ વિજેતા બન્યા બાદ સ્મૃતિ મંધાના હવે લગ્ન કરવા જઈ રહી છે. તે પોતાના લોન્ગ ટાઇમ બોયફ્રેન્ડ પલાશ મુચ્છલ સાથે લગ્ન કરશે. આવો જાણીએ તેનો થનારો પતિ કોણ છે?

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 03, 2025, 03:24 PM IST

Trending Photos

લગ્નની તારીખ નક્કી! વિશ્વ કપ જીત્યા બાદ સ્મૃતિ આ બોલીવુડ સિંગર સાથે કરશે લગ્ન, જાણો કોણ છે તેનો ભાવિ પતિ

ભારતીય ક્રિકેટની સ્ટાર બેટર સ્મૃતિ મંધાના મેદાનની બહાર પોતાના જીવનનો નવો અધ્યાય શરૂ કરવા જઈ રહી છે. હકીકતમાં આઈસીસી મહિલા વિશ્વકપ 2025 વિનર સ્મૃતિ મંધાના નવેમ્બર 2025મા પોતાના બોયફ્રેન્ડ પલાશ મુચ્છલ સાથે લગ્ન કરવાની છે. આવો તમને જણાવીએ પલાશ મુચ્છલ કોણ છે અને બંને ક્યારે લગ્ન કરવા જઈ રહ્યાં છે?

પલાશ મુચ્છલ કોણ છે?
સ્મૃતિ મંધાનાનો થનાર પતિ પલાશ મુચ્છલ એક સક્સેસફુલ મ્યૂઝિશિયન છે અને તેનું કરિયર પણ શાનદાર રહ્યું છે. 1995મા ઈન્દોરમાં એક મારવાડી પરિવારમાં જન્મેલ પલાશ સંગીત વચ્ચે મોટો થયો. ભારતીય શાસ્ત્રીય ગાયનમાં ટ્રેન્ડ પલાશની નાની ઉંમરે બોલીવુડમાં એન્ટ્રી થઈ ગઈ હતી. તેણે ઢિશ્કિયાઉં (2014) માટે કંપોઝર તરીકે પોતાના કરિયરની શરૂઆત કરી. ત્યારથી તેણે ભૂમિ ઔર તેરે બિન લાદેનઃ ડેડ ઓર અલાઇવ જેવી ફિલ્મો માટે યાદગાર ગીત આપ્યા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ફિલ્મ મ્યૂઝિક સિવાય પલાશે વ્યક્તિગત મ્યૂઝિક વર્લ્ડમાં પણ પોતાની મજબૂત ઓળખ બનાવી છે, જ્યાં તેણે ભારતના કેટલાક ટોપ સિંગર્સ અને લિરિસિસ્ટની સાથે કામ કર્યું છે. તે સિંગર પલક મુચ્છલનો નાનો ભાઈ પણ છે, જેના ફેમસ ગીત લાપતા, મેરી આશિકી અને જુમ્મે કી રા બોલીવુડ પ્લેલિસ્ટમાં છવાયેલા રહે છે. મુચ્છલ ભાઈ-બહેનોએ મળી ભારતની સૌથી ટેલેન્ટેડ સંગીત જોડીના રૂપમાં પોતાની ઓળખ બનાવી છે.

ક્યારે છે સ્મૃતિ અને પલાશના લગ્ન?
આનંદ બજાર પત્રિકાના રિપોર્ટ પ્રમાણે પલાશ અને સ્મૃતિના લગ્ન 20 નવેમ્બરે સ્મૃતિના ગૃહનગર સાંગલી, મહારાષ્ટ્રમાં થવાની આશા છે. રૂમર્સ છે કે બંને પરિવાર એક પ્રાઇવેટ પરંતુ ગ્રાન્ડ વેડિંગનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યાં છે, જેમી ક્રિકેટર, ફિલ્મી હસ્તિઓ અને બંને પક્ષના નજીકના લોકો સામેલ થશે.

સ્મૃતિ અને પલાશની લવ સ્ટોરી
સ્મૃતિ અને પલાશનો સંબંધ 2019મા શરૂ થયો હતો, પરંતુઆ કપલે ઘણા વર્ષો સુધી દુનિયાથી છુપાવીને રાખ્યો હતો. જુલાઈ 2024મા પોતાના પ્રેમની પાંચમી એનિવર્સરી પર એક ઇમોશનલ ઈન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટની સાથે ખુલાસો કર્યો હતો કે તે રિલેશનશિપમાં છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
palash muchhalSmriti Mandhana

Trending news