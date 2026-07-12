/Jasmine Sandlas: જાણો કોણ છે શેખર ચૌધરી જેની સાથે જૈસ્મીન સૈંડલસે કરી છે સગાઈ

Jasmine Sandlas: દમદાર અવાજ માટે લોકપ્રિય ગાયિકા જૈસ્મીન સૈંડલસનું હાલ ધ ડ્રીમ ગર્લ ઈંડિયા ટુર ચાલી રહ્યું છે. આ ટુરના દિલ્હીમાં આયોજિત લાઈફ શો દરમિયાન જૈસ્મીન સૈંડલસે પોતાની સગાઈની ઘોષણા કરી દીધી છે. જૈસ્મીન સૈંડલસ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર છવાઈ ગયો છે. સ્ટેજ પર તેણે પોતાના ફિયાન્સને બોલાવી લોકો સાથે ઓળખાણ પણ કરાવી. જૈસ્મીન સૈંડલસે શેખર ચૌધરી સાથે સગાઈ કરી છે. હવે લોકો એ જાણવા આતુર થયા છે કે શેખર ચૌધરી છે કોણ. તો ચાલો તમને જણાવીએ.
જૈસ્મીન સૈંડલસની લવ લાઈફ
અત્યાર સુધી તો જૈસ્મીન સૈંડલસ તેના ધ ડ્રીમ ગર્લ ઈંડિયા ટૂર માટે ચર્ચામાં હતી પણ દિલ્હીના લાઈવ શો પછી તે લવ લાઈફને લઈને ચર્ચામાં છે. લોકો ઈંટરનેટ પર સતત શેખર સૌધરી વિશે જાણવા સર્ચ કરી રહ્યા છે. જૈસ્મીન સૈંડલસે શેખર ચૌધરી સાથે સગાઈની જાહેરાત કરી છે. સ્ટેજ પરથી જૈસ્મીન સૈંડલસે સગાઈની વીંટી પણ દેખાડી છે. ત્યારબાદ તેણે શેખર ચૌધરીને સ્ટેજ પર બોલાવી રોમાન્ટીક અંદાજમાં તેની સાથે ડાન્સ કર્યો હતો.
જૈસ્મીન સૈંડલસે શેખર ચૌધરીને સ્ટેજ પર બોલાવી સ્વૈગમાં કહ્યું હતું, હી ઈઝ માય મૈન... અને સાથે જ તેણે હાથમાં પહરેલી સગાઈની રિંગ પણ દેખાડી હતી. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
કોણ છે શેખર ચૌધરી ?
લોકપ્રિય ગાયિકા જૈસ્મીન સૈંડલસે જેની સાથે સગાઈ જાહેર કરી છે તે શેખર ચૌધરી અત્યાર સુધી લાઈમલાઈટથી દુર રહ્યો છે. તે કોઈ પબ્લિક ફીગર નથી. શેખર ચૌધરી ફિલ્મ ઈંડસ્ટ્રી કે મ્યુઝીક ઈંડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલો નથી. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર શેખર ચૌધરી પોતાની લાઈફને પર્સનલ રાખે છે. જૈસ્મીન સૈંડલસે પણ શેખર ચૌધરી સાથેના રિલેશનશીપની વાત અત્યાર સુધી છુપાવી રાખી હતી. સગાઈ પછી તેણે એલાન કર્યું છે અને શેખર ચૌધરી પહેલીવાર કેમેરા સામે અને લોકો સામે આવ્યો.
ઉલ્લેખનીય છે કે જૈસ્મીન સૈંડલસ ઈંડો અમેરિકન સિંગર છે. ધુરંધર ફિલ્મમાં શરારત ફિલ્મમાં તેણે અવાજ આપ્યો છે. જૈસ્મીન સૈંડલસના ચાહકોની સંખ્યા કરોડોમાં છે. ધુરંધર સિવાય જૈસ્મીન સૈંડલસે ઘણા સુપરહીટ ગીત ગાયા છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)