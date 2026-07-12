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Jasmine Sandlas: જાણો કોણ છે શેખર ચૌધરી જેની સાથે જૈસ્મીન સૈંડલસે કરી છે સગાઈ

Jasmine Sandlas: ધુરંધર ફિલ્મના શરારત ગીતને અવાજ આપનાર ગાયિકા જૈસ્મીન સૈંડલસે લાઈવ શો દરમિયાન પોતાની સગાઈની ઘોષણા કરી ચાહકોને ચોંકાવી દીધા છે. તેણે સ્ટેજ પર પોતાના ફિયાન્સને બોલાવી લોકો સામે ઈંસ્ટ્રોડ્યુસ પણ કર્યો છે. હવે લોકો એ જાણવા આતુર થયા છે કે જૈસ્મીન સૈંડલસે જેની સાથે સગાઈ કરી છે તે વ્યક્તિ કોણ છે ? 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 12, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:36 PM IST
Jasmine Sandlas: જાણો કોણ છે શેખર ચૌધરી જેની સાથે જૈસ્મીન સૈંડલસે કરી છે સગાઈ
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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