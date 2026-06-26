/કોણ હતા જનરલ હરબખ્શ સિંહ, જેમના જીવન પર બનશે બોર્ડર 3, શું સની દેઓલની ગર્જના ફરી સંભળાશે?

General Harbaksh Singh Life: નિધિ દત્તાએ બોર્ડર 3 ફિલ્મની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. આ ફિલ્મ લેફ્ટનન્ટ જનરલ હરબખ્શ સિંહ (વીર ચક્રથી સન્માનિત)ની વાર્તા દર્શાવશે. ચાલો જાણીએ કે લેફ્ટનન્ટ જનરલ હરબખ્શ સિંહ કોણ હતા.
લેફ્ટનન્ટ જનરલ હરબખ્શ સિંહ કોણ હતા?
લેફ્ટનન્ટ જનરલ હરબખ્શ સિંહ (વીર ચક્રથી સન્માનિત) ભારતીય સેનામાં એક વરિષ્ઠ જનરલ ઓફિસર હતા. પશ્ચિમી કમાન્ડના કમાન્ડર તરીકે, હરબખ્શ સિંહે ભારતીય સેનાનું નેતૃત્વ કર્યું હતું અને 1965ના ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ દરમિયાન મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
1999માં અવસાન
યુદ્ધમાં તેમની ભૂમિકા માટે તેમને 1966માં પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. 1 ઓક્ટોબર, 1913ના રોજ જન્મેલા હરબખ્શ સિંહનું 14 નવેમ્બર, 1999ના રોજ અવસાન થયું.
પંજાબના રક્ષક
હરબખ્શ સિંહને "પંજાબના રક્ષક" માનવામાં આવે છે. તેમને પીછેહઠ કરવાના આદેશોને ન માનવા અને વળતો હુમલો કરવા માટે યાદ કરવામાં આવે છે, પાકિસ્તાની સેનાથી અમૃતસરને બચાવવામાં મદદ કરી હતી.
બોર્ડરનો ત્રીજો ભાગ
લેફ્ટનન્ટ જનરલ હરબખ્શ સિંહના જીવનને હવે પડદા પર દર્શાવવામાં આવશે. આ ફિલ્મ બોર્ડરનો ત્રીજો ભાગ હશે. પહેલા બે ભાગ પણ ખૂબ જ સફળ રહ્યા હતા, જેના કારણે નિર્માતાઓ ત્રીજો ભાગ બનાવવા માંગતા હતા.
સની દેઓલ ફિલ્મનો ભાગ બનશે ?
કાસ્ટની વાત કરીએ તો, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે સની દેઓલ ત્રીજી વખત આ ફિલ્મનો ભાગ બનશે અને દર્શકોના દિલ જીતશે. જો કે, ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકા હજુ સુધી પુષ્ટિ થઈ નથી અને તે સમય આવતા જ જાહેર કરવામાં આવશે.