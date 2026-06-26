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કોણ હતા જનરલ હરબખ્શ સિંહ, જેમના જીવન પર બનશે બોર્ડર 3, શું સની દેઓલની ગર્જના ફરી સંભળાશે?

General Harbaksh Singh Life: બોર્ડર 2ની સફળતા પછી બોર્ડર 3ની તૈયારી ચાલી રહી છે. ત્યારે બોર્ડર 3 જનરલ હરબખ્શ સિંહની બહાદુરી પર બને તેની પુરી શક્યતા દેખાઈ રહી છે, જો કે બોર્ડર 2એ પડતા પોતાની સારી છાપ છોડી છે, જો કે તેને લઈને જ મેકર્સે બોર્ડર 3 બનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે અને તેની જાહેરાત પણ કરી ચુકાઈ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 26, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:00 PM IST
કોણ હતા જનરલ હરબખ્શ સિંહ, જેમના જીવન પર બનશે બોર્ડર 3, શું સની દેઓલની ગર્જના ફરી સંભળાશે?
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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