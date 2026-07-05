/કોણ હતા જસવંત સિંહ ખાલડા? જેમણે ખોલ્યું હજારો મૌતનું રહસ્ય, બેરહેમીથી માર્યા ગયા સતલુજના હીરો

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કોણ હતા જસવંત સિંહ ખાલડા? જેમણે ખોલ્યું હજારો મૌતનું રહસ્ય, બેરહેમીથી માર્યા ગયા 'સતલુજ'ના હીરો

Who was Jaswant Singh Khalda: ફિલ્મ 'સતલુજ' માનવાધિકાર કાર્યકર્તા જસવંત સિંહ ખાલડાની લાઈફ પર આધારિત છે, જેમની કથિત રીતે 1995માં પંજાબ પોલીસ દ્વારા અપહરણ કરીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. હવે તમારા મનમાં પ્રશ્ન થતો હશે કે, કોઈ પોલીસ અપહરણ કરીને કોઈને કેવી રીતે મારી શકે? પરંતુ આ પ્રશ્નો પહેલાં તમારા માટે જસવંત સિંહ ખાલડા વિશે જાણવું જરૂરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 05, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:33 PM IST
કોણ હતા જસવંત સિંહ ખાલડા? જેમણે ખોલ્યું હજારો મૌતનું રહસ્ય, બેરહેમીથી માર્યા ગયા 'સતલુજ'ના હીરો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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