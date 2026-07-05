/કોણ હતા જસવંત સિંહ ખાલડા? જેમણે ખોલ્યું હજારો મૌતનું રહસ્ય, બેરહેમીથી માર્યા ગયા સતલુજના હીરો

Who was Jaswant Singh Khalda: 'મને બચાવો... પ્લીઝ થોડું પાણી આપી દો...' આ કોઈ સામાન્ય માણસના છેલ્લા શબ્દો નહોતા, પરંતુ એ વ્યક્તિની દર્દનાક પોકાર હતી જેણે પંજાબમાં હજારો નિર્દોષો માટે પોતાનો અવાજ ઉઠાવ્યો હતો.
કલ્પના કરો, એક માણસ જેને જમીન પર પછાડીને ખરાબ રીતે માર મારવામાં આવ્યો હોય, જેના પગને 180 ડિગ્રી સુધી ખેંચીને ફેલાવવામાં આવ્યા હોય અને સાત પોલીસવાળા જેના પેટ અને છાતીને લાતોથી કચડી રહ્યા હોય. પાણી માંગવા પર તેને પાણી નહીં, પણ બે ગોળીઓ મળે છે. આ કોઈ ફિલ્મી કહાની નથી, પરંતુ પંજાબ પોલીસના પૂર્વ સ્પેશિયલ ઓફિસર કુલદીપ સિંહ દ્વારા જણાવવામાં આવેલું એ ભયાનક સત્ય છે, જેમાં માનવાધિકાર કાર્યકર્તા જસવંત સિંહ ખાલડાની બેરહેમીથી હત્યા કરવામાં આવી હતી.
આ જ જસવંત સિંહ ખાલડાની જિંદગી અને તેમના ભયાનક અંત પર બનેલી દિલજીત દોસાંઝની ફિલ્મ 'સતલુજ' (જેનું પહેલું નામ 'પંજાબ 95' હતું) કોઈપણ મોટા હોબાળા કે પ્રચાર વિના OTT પર રિલીઝ થઈ ગઈ છે. હની ત્રેહાનના ડાયરેક્શનમાં બનેલી આ ફિલ્મે ફરી એકવાર ઈતિહાસના એ ઊંડા ઘાને તાજા કરી દીધા છે. તમારા મનમાં પણ એ પ્રશ્ન થતો હશે કે, પોલીસ જ કોઈનું અપહરણ કરીને આટલી બેરહેમીથી કેવી રીતે મારી શકે? આ પ્રશ્નનો જવાબ જાણવા માટે તમારે પંજાબના એ કાળા ઈતિહાસ અને જસવંત સિંહ ખાલડાની કહાનીને સમજવી પડશે.
પંજાબનો એ લોહિયાળ અને ભયાનક દોર
વાત 1980 અને 90ના દાયકાની છે, જ્યારે પંજાબમાં આતંકનો માહોલ ચરમસીમાએ હતો. કેપીએસ ગિલ તે સમયે પંજાબના ડીજીપી (DGP) હતા અને ખાલિસ્તાની આંદોલન ઝડપથી પગપેસારો કરી રહ્યું હતું. 1984માં ઓપરેશન બ્લુ સ્ટાર થયું અને ત્યારબાદ તત્કાલીન વડાપ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધીની હત્યાએ આખા દેશને હચમચાવી દીધો. આ પછી જે શીખ વિરોધી રમખાણો ફાટી નીકળ્યા, તેણે આખા દેશને લોહીના આંસુ રોવડાવ્યા. આ જ ઉથલપાથલ વચ્ચે પંજાબ પોલીસ પર ખૂબ જ ગંભીર આરોપો લાગવા લાગ્યા. એવું કહેવામાં આવ્યું કે, પોલીસ કોઈ નક્કર પુરાવા વિના નિર્દોષોને આતંકવાદી ગણાવીને તેમના નકલી એન્કાઉન્ટર કરી રહી છે. ફિલ્મ 'સતલુજ'ની કહાની આ જ લોહિયાળ દોર પર બનેલી છે.
25 હજાર ગુમ થયેલા શીખ અને 'લાવારિસ' મૃતદેહોનું સત્ય
આવા ભયાનક સંજોગો વચ્ચે હ્યુમન રાઈટ્સ એક્ટિવિસ્ટ જસવંત સિંહ ખાલડાએ એક એવો દાવો કર્યો, જેણે સમગ્ર સિસ્ટમની ઊંઘ ઉડાવી દીધી. તેમણે જણાવ્યું કે, 1984થી 1994ના એક દાયકા દરમિયાન પંજાબમાં પોલીસ ધડાધડ નકલી એન્કાઉન્ટર કરી રહી છે અને અંદાજે 25 હજાર શીખો રહસ્યમય રીતે ગુમ છે. તેમનો સૌથી ચોંકાવનારા દાવો એ હતો કે, પોલીસે આશરે 2000 શીખોને 'લાવારિસ' ગણાવીને કાં તો ચુપચાપ રીતે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરી દીધા અથવા તો તેમના મૃતદેહોને નદીઓમાં વહાવી દીધા. દિવંગત પોલિટિકલ એક્ટિવિસ્ટ રામ કુમાર નારાયણે પણ ઓસ્ટ્રેલિયન ડોક્યુમેન્ટ્રી 'India Who Killed The Sikhs'માં જણાવ્યું હતું કે, તે દરમિયાન પોલીસ અવારનવાર છોકરાઓને ઘરમાંથી ઉપાડી જતી, તેમના પર ખોટા કેસ કરતી અને છોડવાના બદલામાં લાખો રૂપિયાની ખંડણી માંગતી હતી.
એક બેન્ક ડાયરેક્ટરના મોતથી હટ્યો પડદો
આ સમગ્ર કાળા સત્ય પરથી પડદો ત્યારે હટ્યો જ્યારે વર્ષ 1992માં પોલીસે પિયારા સિંહ નામના વ્યક્તિની ધરપકડ કરી. પિયારા સિંહ અમૃતસરની સેન્ટ્રલ કોઓપરેટિવ બેન્કમાં ડાયરેક્ટર તરીકે કામ કરતા હતા. બેન્કમાં તેમના સહકર્મી રહેલા જસવંત સિંહ ખાલડાને જ્યારે જાણ થઈ કે પિયારા સિંહને પોલીસે એન્કાઉન્ટરમાં મારી નાખ્યા છે, ત્યારે તેઓ ચોંકી ગયા. હદ તો ત્યારે થઈ ગઈ જ્યારે તેમને ખબર પડી કે અમૃતસરના દુર્ગિયાના મંદિર સ્મશાન ગૃહમાં કોઈને પણ જાણ કર્યા વિના પિયારા સિંહના અંતિમ સંસ્કાર પણ કરી દેવામાં આવ્યા છે.
મલ્લિકા કૌરના પુસ્તક 'Faith, Gender, and Activism in The Punjab Conflict'માં આખી ઘટનાનો ઉલ્લેખ મળે છે. જસવંતના પત્ની પરમજીત કૌરે જણાવ્યું કે, જ્યારે જસવંત તે સ્મશાન ઘાટ પર પહોંચ્યા, ત્યારે તેમને ખબર પડી કે ત્યાં રોજ 8થી 10 આવા જ મૃતદેહો લાવવામાં આવે છે. જસવંતે અકાલી દળની હ્યુમન રાઈટ્સ વિંગના ચેરમેન જસપાલ સિંહ ઢિલ્લોન સાથે મળીને ત્યાંના શરૂઆતના રજિસ્ટરો તપાસ્યા. સત્ય ડરામણું હતું. માત્ર 1992માં જ તે એક સ્મશાન ગૃહમાં 300થી વધુ બેનામી મૃતદેહો સળગાવવામાં આવ્યા હતા. વધુ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, આ સ્થિતિ માત્ર એક જગ્યાની નહોતી, પરંતુ બાકીના સ્મશાન ગૃહોમાં પણ પોલીસ ચુપચાપ રીતે લાવારિસ મૃતદેહોના અંતિમ સંસ્કાર કરી રહી હતી.
કોણ હતા જસવંત સિંહ ખાલડા?
અમૃતસરના ખાલડા ગામમાં જન્મેલા જસવંત સિંહ 1980ના દાયકામાં એક સામાન્ય બેન્ક કર્મચારી હતા. પરંતુ જ્યારે તેમના પોતાના નજીકના મિત્રો અને સાથીઓ એક પછી એક ગાયબ થવા લાગ્યા, ત્યારે તેમણે ચૂપ બેસી રહેવાને બદલે સિસ્ટમ સામે લડવાનો નિર્ણય કર્યો. તેઓ એક માનવાધિકાર કાર્યકર્તા બની ગયા. પોતાની લાંબી અને ખતરનાક તપાસ બાદ આખરે તેમણે અમૃતસર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની એ ફાઇલો શોધી કાઢી, જેમાં એ શીખોની પૂરી માહિતી નોંધાયેલી હતી જેમને પંજાબ પોલીસે મારીને ગેરકાયદેસર રીતે સળગાવી દીધા હતા. આ ખુલાસાએ તેમને સમગ્ર દુનિયામાં ઓળખ અપાવી દીધી.
ઘરની બહારથી અપહરણ અને બેરહેમ હત્યા
પોતાના આ જ ખુલાસાઓને કારણે ખાલડા પોલીસની આંખમાં કણાની જેમ ખૂંચવા લાગ્યા હતા. સપ્ટેમ્બર 1995ની વાત છે, તેઓ છેલ્લીવાર તેમના ઘરની બહાર પોતાની કાર ધોતા જોવા મળ્યા હતા. ત્યાંથી જ દિન દહાડે તેમનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. ઘણા પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ પોલીસ વિરુદ્ધ જુબાની પણ આપી હતી. જ્યારે 1996માં CBIએ આ મામલાની તપાસ કરી, ત્યારે મજબૂત પુરાવા મળ્યા કે અધિકારીઓએ ખાલડાને તરનતારન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગેરકાયદેસર રીતે કસ્ટડીમાં રાખ્યા હતા.
discoversikhismમાં છપાયેલા એક રિપોર્ટ મુજબ, આ આખી ભયાનક સાઝિશ SSP અજીત સિંહ સંધુના ઈશારે ઘડવામાં આવી હતી, જેની દેખરેખ DSP જસપાલ સિંહ કરી રહ્યા હતા. (નોંધનીય છે કે, અજીત સિંહ સંધુએ પાછળથી આત્મહત્યા કરી લીધી હતી). વર્ષો સુધી ચાલેલા કેસ પછી આ અપહરણ અને હત્યામાં સામેલ પોલીસ અધિકારીઓને અદાલતે અપરાધી ઠેરવ્યા અને આજીવન કેદની સજા ફટકારી.
એ લડાઈ જે આજે પણ છે જીવંત
જસવંત સિંહ ખાલડાની ભયાનક હત્યા બાદ પણ તેમના અવાજને હંમેશા માટે દબાવી શકાયો નહીં. તેમના પત્ની બીબી પરમજીત કૌર ખાલડાએ પતિના અવસાન બાદ પણ તેમની આ લડાઈને પૂરી મજબૂતીથી આગળ વધારી. તેમના પરિવારમાં તેમના બે બાળકો નવકિરણ કૌર અને જનમીત સિંહ પણ આ સંઘર્ષનો ભાગ છે.
વર્ષ 1995માં કેનેડામાં પોતાની જિંદગીની છેલ્લી સ્પીચ આપતા જસવંત સિંહે કહ્યું હતું કે, 'હવે મને વિશ્વાસ છે કે આજે જ્યારે અંધકાર પોતાની પૂરી તાકાતથી સત્ય પર હાવી થશે, તો બીજું કંઈ નહીં તો હું એટલું જ કહીશ કે 'અણખીલા પંજાબ' (સ્વાભિમાની પંજાબ) એ પ્રકાશ છે જે તેને પડકારશે. અને હું એ ગુરુને પ્રાર્થના કરું છું જે સત્ય સાથે પોતાની ઓળખ રાખે છે, કે તેઓ આ પ્રકાશને હંમેશા પ્રજ્વલિત રાખે.'