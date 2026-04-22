ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentVirat Kohli: અનુષ્કા શર્મા પહેલા વિરાટ કોહલીની લાઈફમાં આવી હતી આ 5 હસીનાઓ, એકનું નામ તાજેતરમાં રહ્યું ચર્ચામાં

Virat Kohli: અનુષ્કા શર્મા પહેલા વિરાટ કોહલીની લાઈફમાં આવી હતી આ 5 હસીનાઓ, એકનું નામ તાજેતરમાં રહ્યું ચર્ચામાં

Virat Kohli Girl Friends: આજના સમયમાં દરેક યુવતી વિરાટ કોહલી જેવો પ્રેમ કરનાર, ઈમાનદાર અને કાળજી રાખનાર પતિ ઈચ્છે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વિરાટ કોહલીની લાઈફમાં આવનાર એકમાત્ર યુવતી અનુષ્કા શર્મા નથી ? અનુષ્કા શર્મા પહેલા વિરાટ કોહલીની લાઈફમાં 5 સુંદરીઓ આવી હતી. આ 5 યુવતીઓ કોણ હતી જાણો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 22, 2026, 01:10 PM IST
  • અનુષ્કા શર્મા પહેલા વિરાટ કોહલીની ગર્લફ્રેન્ડ કોણ હતી ?
  • વિરાટ કોહલીનું નામ જોડાઈ ચુક્યું છે 5 યુવતીઓ સાથે.
  • વિરાટ કોહલીની લવ લાઈફ વિશે જાણો
     

Virat Kohli: અનુષ્કા શર્મા પહેલા વિરાટ કોહલીની લાઈફમાં આવી હતી આ 5 હસીનાઓ, એકનું નામ તાજેતરમાં રહ્યું ચર્ચામાં

Virat Kohli Girl Friends: વિરાટ કોહલીએ સોશિયલ મીડિયા પર જર્મન ઈંફ્લુએંસરનો ફોટો લાઈક કર્યો અને ત્યારપછી આ મુદ્દો ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. વિરાટ કોહલીએ ફોટો લાઈક કર્યો પછી અનલાઈક કર્યો ત્યાર પછી આ ચર્ચા હવે વિરાટ કોહલીની એક્સ ગર્લફ્રેન્ડસ નામ સુધી પહોંચી ગઈ છે. અચાનક વિરાટ કોહલીની ગર્લફ્રેન્ડના નામની ચર્ચા શા માટે થઈ રહી છે ચાલો સૌથી પહેલા એ જણાવીએ. 

વિરાટ કોહલીની ગર્લફ્રેન્ડની એક્સ ગર્લફ્રેન્ડની ચર્ચા

વિરાટ કોહલીએ instagram પર લિઝલૈલનો ફોટો લાઇક કર્યા પછી એક instagram પેજ પર એક કોલાજ પોસ્ટ શેર કરવામાં આવી હતી જેમાં અનુષ્કા શર્મા, અવનિત કૌર, ઈઝાબેલ લીટના ફોટા હતા અને ફોટોના કેપ્શનમાં લખ્યું હતું કે એ વાતમાં કોઈ શંકા નથી કે વિરાટ કોહલીનો ટેસ્ટ મહિલાઓની બાબતમાં એકદમ એલિટ છે. આ પોસ્ટ માટે વિરાટ કોહલીની એક્સ ગર્લફ્રેન્ડ ઈઝાબેલએ જવાબ આપતા કહ્યું છે કે આ વાતને 12 વર્ષ થઈ ગયા અને અમારા માટે તે વાત પૂરી થઈ ગઈ છે પરંતુ લોકો તેનામાંથી આગળ વધતા નથી. 

તેનું કહેવાનું છે કે વિરાટ કોહલી અને તેના સંબંધ પૂરા થઈ ગયા તેને 12 વર્ષ થઈ ગયા તેમ છતાં લોકો તેનો પીછો છોડતા નથી. આ પોસ્ટ અને ઈઝાબેલના રિપ્લાય પછી વિરાટ કોહલીની એક્સ ગર્લફ્રેન્ડ કોણ કોણ હતી તે અંગે જાણવા લોકો આતુર થયા છે. તો ચાલો તમને જણાવી દઈએ કે અનુષ્કા શર્મા પહેલા વિરાટ કોહલીની લાઇફમાં કેટલી યુવતીઓ આવી હતી.

અનુષ્કા શર્મા પહેલા વિરાટ કોહલીની 5 ગર્લફ્રેન્ડ 

સૌથી પહેલા વિરાટ કોહલીનું નામ 2007 આસપાસ મિસ ઈન્ડિયા સારા જેન ડિયાસ સાથે જોડાયું હતું. સારા અને વિરાટ કોહલી એક પાર્ટી દરમિયાન મળ્યા હતા અને પછી બંને એકબીજાની નજીક આવવા લાગ્યા. 

સારા પછી વિરાટ કોહલીનું નામ બોલીવુડ એક્ટ્રેસ તમન્ના ભાટિયા સાથે જોડાયું હતું. તમન્ના ભાટિયા અને વિરાટ કોહલીએ એક એડ માટે સાથે કામ કર્યું હતું. ત્યાર પછી બંને એકબીજાની નજીક આવવા લાગ્યા પરંતુ કોઈ કારણોસર બંને વચ્ચે અનબન થઈ અને તેમના સંબંધો તૂટી ગયા. 

તમન્ના પછી વિરાટ કોહલીનું નામ સાઉથ ઇન્ડસ્ટ્રીની સંજના ગલરાની સાથે પણ જોડાયું હતું. રિપોર્ટ અનુસાર વિરાટ અને સંજના ઘણી વખતે એક સાથે પણ જોવા મળ્યા હતા પરંતુ તેમની વચ્ચે વાત જામી નહીં અને બંનેએ એકબીજાને ફક્ત સારા મિત્રો ગણાવી દીધા. 

વિરાટ કોહલીની ગર્લફ્રેન્ડની લિસ્ટમાં અનુષ્કા પહેલા બ્રાઝિલની સુપર મોડલ ઇઝાબેલનું નામ હતું. ઈઝાબેલ સાથે વિરાટ કોહલીનું ડેટિંગ બે વર્ષ સુધી ચાલ્યું હોવાના પણ રિપોર્ટ છે. બે વર્ષ પછી બંને આપસી સહમતિથી અલગ થયા. ત્યાર પછી વિરાટ કોહલીની લાઇફમાં અનુષ્કા શર્મા આવી અને અનુષ્કા શર્મા તેની લાઇફનો છેલ્લો પ્રેમ અને પછી પત્ની બની ગઈ. હવે સોશિયલ મીડિયા પર અનુષ્કા શર્મા અને વિરાટ કોહલી પરફેક્ટ કપલ છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

