/Anushka Sharma: અનુષ્કા શર્મા ફોનના વોલપેપરમાં કોનો ફોટો રાખે છે ખબર છે તમને ? જાણીને લાગશે નવાઈ

Anushka Sharma Wallpaper: બોલીવુડની લોકપ્રિય અભિનેત્રી અનુષ્કા શર્મા ફિલ્મોમાં તો દેખાતી નથી પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય હંમેશા રહે છે. આજકાલ તેની ચર્ચા તેની ભક્તિના કારણે વધારે થાય છે. જોકે હાલ તો અનુષ્કા શર્માની ચર્ચા તેના ફોનના વોલપેપરના કારણે થાય છે. સામાન્ય રીતે લોકો પોતાના ફોન પર પોતાના પરિવારની સૌથી પ્રિય વ્યક્તિનો ફોટા રાખતા હોય છે પરંતુ અનુષ્કા શર્મા તેના પરિવારમાંથી કોઈને નહીં અન્ય એક વ્યક્તિનો ફોટો વોલપેપરમાં રાખ્યો છે.
અનુષ્કા શર્મા અને ક્રિકેટર વિરાટ કોહલીને પ્રેમાનંદજી મહારાજમાં અનંત શ્રદ્ધા છે અને તેઓ અવારનવાર વૃંદાવન પ્રેમાનંદજી મહારાજના આશીર્વાદ લેવા જતા હોય છે. Ipl 2026 ની ટ્રોફી જીત્યા પછી પણ વિરાટ અને અનુષ્કા વૃંદાવન પહોંચ્યા હતા. જ્યારે તેઓ વૃંદાવનથી પરત ફર્યા ત્યારે એરપોર્ટ પરના તેમના કેટલાક ફોટો અને વીડિયો લેવાયા હતા. જેમાંથી એક વીડિયો વાયરલ થયો છે. આ વાયરલ વીડિયોમાં અનુષ્કાના હાથમાં ફોન છે અને તેનું વોલપેપર પણ દેખાય છે.
વાયરલ વીડિયોમાં એવું દેખાય છે કે અનુષ્કા શર્માએ તેના વોલપેપરમાં પ્રેમાનંદજી મહારાજનો ફોટો રાખ્યો છે. અનુષ્કા શર્માના ફોનમાં વિરાટ કોહલી કે તેના બાળકોનો નહીં પરંતુ પ્રેમાનંદજી મહારાજનો ફોટો જોઈ લોકો પણ અનુષ્કા શર્માની ભક્તિને વખાણવા લાગ્યા છે.
મહત્વનું છે કે વિરાટ કોહલીની ટીમ આરસીબી એ ipl 2026 ની ટ્રોફી જીતી લીધી છે. અનુષ્કા શર્માનો આઇપીએલ દરમિયાનનો એક વિડીયો પણ વાયરલ થયો હતો જેમાં તે સ્ટેન્ડમાં બેસીને નામ જપ કરી રહી હોય. અનુષ્કા શર્મા અને વિરાટ કોહલી બંને અવારનવાર પ્રેમાનંદજી મહારાજના આશીર્વાદ લેવા પહોંચે છે. Ipl 2026ની ટ્રોફી જીત્યા પછી પણ તેઓ વૃંદાવન પહોંચ્યા હતા. ત્યાંથી પરત ફર્યા તે સમયે જ અનુષ્કા શર્માના ફોનમાં પ્રેમાનંદ મહારાજનો ફોટો જોવા મળ્યો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)