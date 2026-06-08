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Anushka Sharma: અનુષ્કા શર્મા ફોનના વોલપેપરમાં કોનો ફોટો રાખે છે ખબર છે તમને ? જાણીને લાગશે નવાઈ

Anushka Sharma Wallpaper: અનુષ્કા શર્માએ તેના ફોનના કોનો ફોટો રાખ્યો છે તે વાતની ચર્ચા તેનો વીડિયો વાયરલ થયા પછી જાગી છે. તમને પણ આ વાત જાણીને નવાઈ લાગશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 08, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:34 AM IST
Anushka Sharma: અનુષ્કા શર્મા ફોનના વોલપેપરમાં કોનો ફોટો રાખે છે ખબર છે તમને ? જાણીને લાગશે નવાઈ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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