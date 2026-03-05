Ram Charan: રશ્મિકા-વિજયના રિસેપ્શનમાં એક્ટર રામ ચરણ પહોંચ્યો સાદા કપડામાં અને ખુલ્લા પગે, પત્નીનો હાથ પકડવાનું પણ ટાળ્યું
Ram Charan Ayyappa Deeksha: સાઉથ સુપરસ્ટાર રામ ચરણ હાલ જ્યાં પણ જોવા મળે છે ત્યાં સાદા કાળા કપડામાં અને ખુલ્લા પગે જોવા મળે છે. રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાના લગ્નના રિસેપ્શનમાં પણ રામ ચરણ ખુલ્લા પગે જોવા મળ્યો હતો એટલું જ નહીં તેણે પોતાની પત્ની ઉપાસનાથી દુરી પણ જાળવી રાખી હતી આવું શા માટે છે ચાલો તેનું કારણ જણાવીએ.
- રામ ચરણ અને ઉપાસના ટ્વીન્સ બાળકોના માતા પિતા બન્યા બાદ પહેલીવાર જાહેરમાં જોવા મળ્યા.
- રામ ચરણ ખુલ્લા પગે આવ્યો અને ફોટો ક્લીક કરાવતી વખતે પત્ની ઉપાસનાથી દુર ઊભો રહ્યો.
- રામ ચરણનું અયપ્પા દીક્ષા અનુષ્ઠાન
Ram Charan Ayyappa Deeksha: રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાના લગ્ન પછી મિત્રો અને ફિલ્મ ઈંડસ્ટ્રીના કલાકારો માટે ભવ્ય રિસેપ્શનનું આયોજન કર્યું હતું જેમાં બોલીવુડ અને સાઉથના સુપરસ્ટાર્સનો જમાવડો જોવા મળ્યો હતો. આ રિસેપ્શનમાં એક્ટર રામ ચરણ અને તેની પત્ની ઉપાસના પણ પહોંચ્યા હતા. થોડા સમય પહેલા જ રામ ચરણ અને ઉપાસના ટ્વીન્સ બાળકોના માતા પિતા બન્યા છે. ત્યારબાદ પહેલીવાર તેઓ જાહેરમાં જોવા મળ્યા હતા. આ સમયે લોકોને રામ ચરણની કેટલીક વાત ઉડીને આંખે વળગી હતી. જેમકે રિસેપ્શનમાં રામચરણ સાદા કાળા કપડામાં આવ્યો, રામ ચરણ ખુલ્લા પગે આવ્યો અને ફોટો ક્લીક કરાવતી વખતે પણ તે પોતાની પત્ની ઉપાસનાથી દુર ઊભો રહ્યો હતો. આવું શા માટે છે ચાલો તેનું કારણ જાણીએ.
રામ ચરણનું અયપ્પા દીક્ષા અનુષ્ઠાન
છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી દર વર્ષે રામ ચરણ અયપ્પા દીક્ષા અનુષ્ઠાન કરે છે. આ અનુષ્ઠાન કેરળના પ્રસિદ્ધ સબરીમાલા મંદિર સંબંધિત ખાસ વ્રત છે. અયપ્પા દીક્ષા કઠોર વ્રત છે જે 41 દિવસ સુધી ચાલે છે. આ અનુષ્ઠાન કર્યા પછી જ ભક્ત ભગવાન અયપ્પાના દર્શન કરી શકે છે. 41 દિવસના વ્રતના નિયમો કઠોર હોય છે. આ અનુષ્ટાન દરમિયાન વ્રત કરનારને 41 દિવસ સુધી ખુલ્લા પગે રહેવાનું હોય છે. વ્રતના દિવસો દરમિયાન ભક્ત ફક્ત કાળા કે બ્લુ રંગના જ કપડા પહેરી શકે છે. એટલા માટે જ દર વર્ષે 41 દિવસ દરમિયાન રામ ચરણ આ રીતે જોવા મળે છે.
અયપ્પા દીક્ષા વ્રતના નિયમ
41 દિવસના વ્રત દરમિયાન ભક્ત એ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાનું હોય છે. આ દિવસો દરમિયાન સાત્વિક આહાર જ લેવાનો હોય છે. અયપ્પા દીક્ષા વ્રત દરમિયાન ભક્ત દાઢી કે વાળ કરાવી શકતા નથી. 41 દિવસ દરમિયાન વ્રત કરનાર વ્યક્તિએ ગળામાં માળા ધારણ કરવાની હોય છે અને સવારે તેમજ સાંજે પૂજા અને મંત્રજાપ કરવાનો હોય છે. ટુંકમાં 41 દિવસ સુધી ભક્ત સંપૂર્ણ સાત્વિક જીવનશૈલીનું પાલન કરે છે અને પછી વ્રત પૂર્ણ થયે તે સબરીમાલા મંદિરમાં ભગવાન અયપ્પાના દર્શન કરવા જાય છે. રામ ચરણ વર્ષોથી કેરળના સબરીમાલા મંદિરમાં જાય છે અને તે પહેલા 41 દિવસનું કઠોર અનુષ્ઠાન કરે છે.
અયપ્પા દીક્ષા કરવાથી થતા લાભ
ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર આ અનુષ્ઠાનને મંડાલા વ્રત પણ કહેવામાં આવે છે. આ દીક્ષા ભક્તને આધાત્મિક, શારીરિક અને માનસિક રીતે ફાયદો કરનારી છે. 41 દિવસની સાત્વિક જીવનશૈલી, ઉપવાસથી શરીર શુદ્ધ થાય છે. આ દીક્ષા વિનમ્રતા શીખવાડે છે અને અહંકારનો નાશ કરે છે. આ દીક્ષા નકારાત્મકતાને દુર કરનાર ગણાય છે. અયપ્પા દીક્ષા એક ધાર્મિક વ્રત જ નહીં પરંતુ સ્વસ્થ અને અનુશાસિત જીવન જીવવાની પદ્ધતિ છે જે વ્યક્તિને મન, શરીર અને આધ્યાત્મિક રીતે રીસેટ કરી શકે છે. એક્ટર રામ ચરણ આ અનુષ્ઠાન છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી કરે છે.
