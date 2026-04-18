Ali Asgar: અલી અસગરે વર્ષો પછી જણાવ્યું કપિલ શર્માનો શો છોડવાનું સાચું કારણ, શો માં તેની સાથે શું થતું જાણીને દયા આવી જશે
Ali Asgar: કપિલ શર્મા શો માં વર્ષો સુધી ફીમેલ કેરેક્ટર પ્લે કરી લોકોને હસાવનાર અલી અસગરે કપિલ શર્માનો શો છોડવાનું કારણ જણાવ્યું છે. શો માં તેની સાથે થયેલા વર્તનના કારણે તેણે કંટાળીને લોકપ્રિય શો છોડી દીધો હતો. આ કારણ શું હતું અને અલી અસગરને શું સહન કરવું પડતું જાણો.
Ali Asgar: કપિલ શર્માના શોના કેટલાક પાત્ર એવા છે જે લોકોના દિલમાં વસી ગયા છે. જેમાંથી એકપાત્ર છે દાદીનું. કપિલ શર્મા ના શોમાં વર્ષો સુધી દાદી તરીકે પાત્ર નીભાવ્યું હતું એક્ટર અલી અસગરે. અલી અસગર અને કપિલ શર્માની જોડીને લોકો પસંદ પણ કરતા હતા પરંતુ અચાનક અલી અસગરે કપિલ શર્માનો શો છોડી દીધો. ત્યાર પછી ક્યારે શો છોડવાનું કારણ શું છે તે અંગે વાત કરી ન હતી પરંતુ તાજેતરમાં જ મનીષ પોલની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપેલા એક પોડકાસ્ટ દરમિયાન અલી અસગરે આ અંગે મોટો ખુલાસો કર્યો છે.
અલી અસગર મનીષ પોલને તેના ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન જણાવ્યું કે તેણે શા માટે લોકપ્રિય શોમાં કામ કરવાનું છોડી દીધું. શો છોડતા પહેલા પણ તેની સાથે શું થયું હતું તેનો ખુલાસો પણ અલી અસગરે કર્યો છે. અલી અસગરના જણાવ્યા અનુસાર કપિલ શર્માનો શો તેણે કંટાળીને છોડી દીધો. કારણ કે તેને એક દાદી તરીકેનું ડ્રેગ પાત્ર જ દર વખતે આપી દેવામાં આવતું હતું તેના માટે કઈ જ નવું લખવામાં આવતું નહીં.
અલી અસગર કપિલ શર્માના શોમાં દાદી બનીને લોકોને હસાવતો હતો. અલી અજગરનું પાત્ર લોકોને એટલું પસંદ આવતું હતું કે ફેન્સ તેને હકીકતમાં પણ દાદી કહીને બોલાવવા લાગ્યા હતા. અલી અસગરના પાત્રની લોકપ્રિયતા પીક પર હતી ત્યારે તેણે શો છોડી દીધો. આવું કરવા માટે અલી અસગર જણાવ્યું કે, કપિલ શર્માના શો કોમેડી સર્કસ દરમિયાન તેને મહિલાનું પાત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. આ પાત્ર લોકપ્રિય થયું પછી તેને કાયમ માટે ડ્રેગ પાત્ર જ આપી દેવામાં આવતું જેના કારણે તેની એક ઈમેજ બનવા લાગી હતી. લેખકો માટે પણ સરળ થઈ ગયું હતું તેથી તે અલી અજગર માટે દર વખતે મહિલાનું પાત્ર જ રાખતા હતા. અલી અસગરે જણાવ્યું કે તેણે અનેકવાર એવી રજૂઆત પણ કરી હતી કે તેને કંઈક નવું કરવાની તક પણ આપે. તેને કંઈક નવું કરવું હતું કારણ કે તેનામાં કાબેલિયા થતી પરંતુ તેમ છતાં કપિલ શર્માના શોમાં તેને તક આપવામાં આવતી નહીં. શોના રાઈટર્સ માટે એક જેવું પાત્ર લખવું સરળ હોય છે તેથી તે અલી અસગર માટે મહિલાનું એક જેવું જ પાત્ર લખતા જેનાથી તે કંટાળી ગયો હતો.
અલી અસગર મનીષ પોલને જણાવ્યું કે શરૂઆતમાં તેને કામની જરૂર હતી અને તેણે આજીવિકા વિશે પણ વિચારવાનું હતું તેથી તે પણ વર્ષો સુધી કંઈ પણ બોલ્યા વિના કામ કરતો હતો, તેને મનમાં ખૂબ જ ખરાબ લાગતું હતું કે તેના માટે બસ આટલું જ વિચારવામાં આવે છે. તેમ છતાં તેણે ઘણી વખત રાઈટર્સને, મેકર્સને કંઈક નવું કરવાની વાત કરી હતી પરંતુ તેના માટે કઈ જ નવું વિચારવામાં આવ્યું નહીં અને વારંવાર એક જ કેરેક્ટર કરવા આપવામાં આવતું.
અલી અસગરે જણાવ્યું કે તે સમયે તેની સ્થિતી એવી ન હતી કે તે શો છોડવાનું અલ્ટીમેટમ આપે અને શો છોડવાનું કહી દે કારણ કે તેને કામની જરૂર હતી અને ચિંતા પણ હતી કે લોકો તેને રિપ્લેસ કરી દેશે. જેના કારણે તેણે લાંબા સમય સુધી શોમાં મહિલાનું પાત્ર ભજવ્યું. પરંતુ એક સમય આવ્યો જ્યારે તેણે કંટાળીને સો છોડી દીધો.
ઉલ્લેખનીય છે કે અલી અસગરે આ ઇન્ટરવ્યૂ પહેલા પણ એક ઇન્ટરવ્યૂમાં જણાવ્યું હતું કે તે ટીવી પર મહિલાનું પાત્ર ભજવે છે તેના કારણે તેના બાળકોને પણ બુલી કરવામાં આવતા હતા. બાળકોને થતી પરેશાનીને ધ્યાનમાં રાખીને તેણે કોમેડીથી બ્રેક લેવાનો નિર્ણય કર્યો અને ત્યાર પછી 9 મહિના સુધી કંઈ જ કામ કર્યું નહીં. તેણે મહિલાનું પાત્ર ભજવવાની પણ ના કહી દીધી હતી. પરંતુ ત્યાર પછી જરૂરિયાતના કારણે તેણે ફરીથી કામ શરૂ કર્યું. પરંતુ કપિલ શર્માના શોમાં તેની એક ઇમેજ બાંધી દેવામાં આવી અને તેના માટે કંઈ નવું કરવામાં ન આવતું તેના કારણે તેણે અંતે 2017 શો છોડી દીધો. અલી અજગર હવે ફિલ્મોમાં કામ કરે છે.
