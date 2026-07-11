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ક્રિસ્ટોફર નોલનની ફિલ્મ ધ ઓડિસીનો ક્રેઝ, 47,000 ખર્ચીને પણ લોકોને ફિલ્મ જોવી છે, જાણો એવું તો શું છે આ ફિલ્મમાં ?

The Odyssey Movie: ભારત સહિત દુનિયાભરના ફિલ્મ ચાહકોમાં અત્યારે ક્રિસ્ટોફર નોલનની ફિલ્મ ધ ઓડિસીનો જબરદસ્ત ક્રેઝ છે. આ ફિલ્મ લોકોને અદ્ભુત અનુભવ કરાવે તેવી છે. આ ફિલ્મનો ક્રેઝ એટલો છે કે લોકો 47,000 રુપિયાની ટિકિટ ખરીદીને પણ ફિલ્મ જોવા જઈ રહ્યા છે. ફિલ્મને લઈને આટલો ક્રેઝ શા માટે છે ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 11, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:56 AM IST
ક્રિસ્ટોફર નોલનની ફિલ્મ ધ ઓડિસીનો ક્રેઝ, 47,000 ખર્ચીને પણ લોકોને ફિલ્મ જોવી છે, જાણો એવું તો શું છે આ ફિલ્મમાં ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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