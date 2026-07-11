/ક્રિસ્ટોફર નોલનની ફિલ્મ ધ ઓડિસીનો ક્રેઝ, 47,000 ખર્ચીને પણ લોકોને ફિલ્મ જોવી છે, જાણો એવું તો શું છે આ ફિલ્મમાં ?

The Odyssey Movie: દુનિયાભરના ફિલ્મ ચાહકો ક્રિસ્ટોફર નોલનની ફિલ્મ ઘણા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. દુનિયાભરના દર્શકોમાં આ ફિલ્મને લઈને હવે અલગ જ ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે. આ ફિલ્મ જોવા માટે દર્શકો એટલા ક્રેઝી થયા છે કે ફિલ્મની ટિકિટ બ્લેકમાં 47 હજાર રૂપિયા સુધીના ભાવમાં વેચાઈ રહી છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર ન્યૂયોર્ક અને લોસ એન્જલસના મોટા આઈ મેક્સ થિયેટરમાં અઠવાડિયાઓ સુધીના શો હાઉસફુલ થઈ ચૂક્યા છે તેમ છતાં બ્લેક માર્કેટમાં આ ફિલ્મની ટિકિટ 500 ડોલર એટલે કે 47,000 થી વધુ ની કિંમતમાં વેચાઈ રહી છે. આ વાત પરથી જ અંદાજ લગાવી શકાય છે કે ધ ઓડીસી ફિલ્મમાં કંઈ તો ખાસ છે. આ ખાસ વસ્તુ શું છે ચાલો તમને જણાવીએ.
ધ ઓડિસી ફિલ્મની ખાસિયત
ક્રિસ્ટોફર નોલન એક પ્રખ્યાત ડાયરેક્ટર છે. તેની નવી ફિલ્મ છે ધ ઓડિસી. ધ ઓડિસી એક એડવેન્ચર ડ્રામા ફિલ્મ છે. ધ ઓડીસી ફિલ્મ બિગ બજેટ ફિલ્મ હોવાની સાથે દુનિયાની પહેલી એવી ફીચર ફિલ્મ છે જેનું શૂટિંગ શરૂઆતથી અંત સુધી આઈમેક્સ કેમેરામાં શૂટ કરવામાં આવી છે. ક્રિસ્ટોફર નોલને આ વખતે પોતાની ફિલ્મ આઈમેક્સ કેમેરાની ટેકનોલોજીથી બનાવી છે. આ કારણ છે કે ફિલ્મ જોવા માટે ગ્લોબલ ઓડિયન્સ આતુર છે.
શું છે આઈમૈક્સ કેમેરા ?
ફિલ્મ શૂટિંગ માટે જે સામાન્ય કેમેરા ઉપયોગમાં લેવાતા હોય છે તેના કરતાં આઈ મૈક્સ કેમેરા વધારે મોટી સ્ક્રીન કેપ્ચર કરે છે અને તેના કારણે ફિલ્મના સીન સ્ક્રીન પર એકદમ સાફ, સુંદર અને રીયલ હોય તેવા દેખાય છે. આઈમૈક્સ કેમેરાથી શુટ થયેલી ફિલ્મ જોતી વખતે થિયેટરમાં બેઠેલા લોકો પોતે પણ ફિલ્મનો ભાગ હોય તેવો અનુભવ કરી શકે છે. ધ ઓડિસી ફિલ્મમાં ગ્રીક દુનિયા, સમુદ્રી સફર અને યુદ્ધના સીન દેખાડવામાં આવ્યા છે જે આઈ મૈક્સ ટેકનોલોજીના કારણે ફિલ્મ શાનદાર અનુભવ કરાવે છે અને આ અનુભવ લેવા માટે દુનિયાભરના ફિલ્મ ચાહકો આતુર છે.
ક્રિસ્ટોફર નોલનનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ છે ફિલ્મ ઓડિસી
ક્રિસ્ટોફર નોલન આ ફિલ્મ પહેલા ધ ડાર્ક નાઈટ, ઈંટરસ્ટેલર, ડંકર્ક, ટિનેટ અને ઓપનહાઈમર જેવી ફિલ્મોમાં આઈમેક્સ કેમેરાનો ઉપયોગ કરી ચુક્યા છે. આ ફિલ્મના અમુક ભાગનું શૂટિંગ જ આઈમેક્સ કેમેરાથી થયું છે. પરંતુ ધ ઓડિસી ફિલ્મ સંપૂર્ણ રીતે આઈમેક્સ કેમેરાથી શૂટ થઈ છે. આ ફિલ્મ ક્રિસ્ટોફર નોલનનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ છે. કારણ કે ક્રિસ્ટોફર નોલન એક ફિલ્મને સંપૂર્ણ રીતે આઈમેક્સ કેમેરાથી શૂટ કરવા માંગતા હતા. જે કામ તેમણે ધ ઓડિસી ફિલ્મમાં કર્યું છે.
ક્રિસ્ટોફર નોલનની ફિલ્મ ધ ઓડિસીનું બજેટ
ક્રિસ્ટોફર નોલનની ફિલ્મ સંપૂર્ણ રીતે આઈમેક્સ ટેકનોલોજીથી શૂટ થઈ છે. જેના કારણે ફિલ્મ મોંઘી પણ છે. એક અનુમાન અનુસાર ફિલ્મ બનાવવામાં અંદાજે 2100 કરોડનો ખર્ચ થયો છે.
ધ ઓડીસી ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ
મહત્વપૂર્ણ છે કે ક્રિસ્ટોફર નોલનની મચ અવેટેડ ફિલ્મ ધ ઓડિસી 17 જુલાઈએ રિલીઝ થવાની છે. આ ફિલ્મની ટિકિટોનું વેચાણ ફિલ્મ રિલીઝ થાય તેના એક મહિના પહેલાથી શરૂ થઈ ગઈ હતી. ઘણી જગ્યાએ એડવાન્સ બુકિંગમાં પણ થિયેટર્સ હાઉસફૂલ થઈ ગઈ ચૂક્યા છે. ભારતની વાત કરીએ મુંબઈ અને દિલ્હી જેવા શહેરોમાં ધ ઓડીસી ફિલ્મની પ્રીમિયમ ટિકિટ 3300 રૂપિયા સુધી વેચાઈ રહી છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)